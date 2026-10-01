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UEFA Nations League B
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Ansehen auf DAZN
GOAL
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Deutschland - Serbien
Deutschland
Serbien
Österreich
Niederlande

In der Nations League stehen heute die ersten acht Begegnungen des 3. Spieltags an. Dabei greifen unter anderem Deutschland, Österreich und die Niederlande ins Geschehen ein. Wer die Spiele überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

In der Nations League steht heute (Donnerstag, 1. Oktober) der 3. Spieltag an. Acht Partien gehen über die Bühne, darunter Deutschland gegen Serbien. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp empfängt die Serben um 20.45 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Auch Österreich, Portugal und die Niederlande sind im Einsatz.

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Wer die heutigen Spiele live überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream

Deutschland gegen Serbien ist heute live im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt die Partie und bietet parallel einen kostenlosen Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek an.

Um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung. Jochen Breyer führt Euch als Moderator durch die Sendung, während Christian Kramer und Per Mertesacker als Experten fungieren. Den Kommentar zur Partie übernimmt Oliver Schmidt.

Für die übrigen sieben Begegnungen des Spieltags ist hingegen DAZN zuständig. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für nahezu alle Nations-League-Partien, lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bilden eine Ausnahme.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Spiele am 1. Oktober

Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

18 Uhr

Aserbaidschan vs. Liechtenstein

D2

DAZN

20.45 Uhr

Deutschland vs. Serbien

A2

ZDF, sportstudio.de

20.45 Uhr

Griechenland vs. Niederlande

A2

DAZN

20.45 Uhr

Dänemark vs. Portugal

A4

DAZN

20.45 Uhr

Wales vs. Norwegen

A4

DAZN

20.45 Uhr

Israel vs. Kosovo

B3

DAZN

20.45 Uhr

Irland vs. Österreich

B3

DAZN

20.45 Uhr

Malta vs. Gibraltar

D1

DAZN

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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