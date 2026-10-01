In der Nations League steht heute (Donnerstag, 1. Oktober) der 3. Spieltag an. Acht Partien gehen über die Bühne, darunter Deutschland gegen Serbien. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp empfängt die Serben um 20.45 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Auch Österreich, Portugal und die Niederlande sind im Einsatz.

Wer die heutigen Spiele live überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream

Deutschland gegen Serbien ist heute live im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt die Partie und bietet parallel einen kostenlosen Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek an.

Um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung. Jochen Breyer führt Euch als Moderator durch die Sendung, während Christian Kramer und Per Mertesacker als Experten fungieren. Den Kommentar zur Partie übernimmt Oliver Schmidt.

Für die übrigen sieben Begegnungen des Spieltags ist hingegen DAZN zuständig. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für nahezu alle Nations-League-Partien, lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bilden eine Ausnahme.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Spiele am 1. Oktober