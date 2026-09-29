Die Nations League geht am heutigen Dienstag, den 29. September, mit zehn weiteren Begegnungen in die nächste Runde. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen Weltmeister Spanien und Kroatien, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Ebenfalls im Einsatz sind Albanien gegen San Marino sowie die englische Nationalmannschaft von Thomas Tuchel, die auswärts auf Tschechien trifft.
Zwei der zehn Partien beginnen bereits um 18 Uhr, die übrigen acht werden um 20.45 Uhr angepfiffen.
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Spanien, Kroatien, England, Albanien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream
Wer die heutigen Begegnungen der Nations League live verfolgen möchte, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Partien ohne deutsche Beteiligung. Da die DFB-Auswahl heute pausiert, sind damit alle zehn Spiele des Tages live bei DAZN verfügbar.
Voraussetzung für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit dem Paket DAZN Super Sports lassen sich alle heutigen Begegnungen live verfolgen. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es hingegen nicht.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Spanien, Kroatien, England, Albanien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Spiele am 29. September
Anpfiff
Begegnung
Gruppe
Übertragung
18 Uhr
Finnland vs. Belarus
C1
DAZN
18 Uhr
Rep. Moldau vs. Färöer
C3
DAZN
20.45 Uhr
Spanien vs. Kroatien
A3
DAZN
20.45 Uhr
Tschechien vs. England
A3
DAZN
20.45 Uhr
Schottland vs. Schweiz
B1
DAZN
20.45 Uhr
Slowenien vs. Nordmazedonien
B1
DAZN
20.45 Uhr
San Marino vs. Albanien
C1
DAZN
20.45 Uhr
Slowakei vs. Kasachstan
C3
DAZN
20.45 Uhr
Bulgarien vs. Estland
C4
DAZN
20.45 Uhr
Luxemburg vs. Island
C4
DAZN