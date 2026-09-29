Die Nations League geht am heutigen Dienstag, den 29. September, mit zehn weiteren Begegnungen in die nächste Runde. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen Weltmeister Spanien und Kroatien, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Ebenfalls im Einsatz sind Albanien gegen San Marino sowie die englische Nationalmannschaft von Thomas Tuchel, die auswärts auf Tschechien trifft.

Zwei der zehn Partien beginnen bereits um 18 Uhr, die übrigen acht werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Spanien, Kroatien, England, Albanien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Spanien, Kroatien, England, Albanien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Spiele am 29. September

Anpfiff Begegnung Gruppe Übertragung 18 Uhr Finnland vs. Belarus C1 DAZN 18 Uhr Rep. Moldau vs. Färöer C3 DAZN 20.45 Uhr Spanien vs. Kroatien A3 DAZN 20.45 Uhr Tschechien vs. England A3 DAZN 20.45 Uhr Schottland vs. Schweiz B1 DAZN 20.45 Uhr Slowenien vs. Nordmazedonien B1 DAZN 20.45 Uhr San Marino vs. Albanien C1 DAZN 20.45 Uhr Slowakei vs. Kasachstan C3 DAZN 20.45 Uhr Bulgarien vs. Estland C4 DAZN 20.45 Uhr Luxemburg vs. Island C4 DAZN



