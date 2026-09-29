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UEFA Nations League A
team-logoSpanien
Estadio R. Sanchez Pizjuan
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Ansehen auf DAZN
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Spanien, Kroatien, England, Albanien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Spanien - Kroatien
Spanien
Kroatien

In der Nations League stehen heute zehn weitere Begegnungen auf dem Programm. Dabei sind unter anderem Weltmeister Spanien sowie Kroatien und Albanien gefordert. Doch wo können die Partien des zweiten Spieltags live verfolgt werden? GOAL erklärt es Euch.

Die Nations League geht am heutigen Dienstag, den 29. September, mit zehn weiteren Begegnungen in die nächste Runde. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen Weltmeister Spanien und Kroatien, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Ebenfalls im Einsatz sind Albanien gegen San Marino sowie die englische Nationalmannschaft von Thomas Tuchel, die auswärts auf Tschechien trifft.

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Zwei der zehn Partien beginnen bereits um 18 Uhr, die übrigen acht werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Welche Sender und Streamingdienste die heutigen Begegnungen live übertragen, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Spanien, Kroatien, England, Albanien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

Wer die heutigen Begegnungen der Nations League live verfolgen möchte, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Partien ohne deutsche Beteiligung. Da die DFB-Auswahl heute pausiert, sind damit alle zehn Spiele des Tages live bei DAZN verfügbar.

Voraussetzung für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit dem Paket DAZN Super Sports lassen sich alle heutigen Begegnungen live verfolgen. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es hingegen nicht.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Spanien, Kroatien, England, Albanien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Spiele am 29. September

Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

18 Uhr

Finnland vs. Belarus

C1

DAZN

18 Uhr

Rep. Moldau vs. Färöer

C3

DAZN

20.45 Uhr

Spanien vs. Kroatien

A3

DAZN

20.45 Uhr

Tschechien vs. England

A3

DAZN

20.45 Uhr

Schottland vs. Schweiz

B1

DAZN

20.45 Uhr

Slowenien vs. Nordmazedonien

B1

DAZN

20.45 Uhr

San Marino vs. Albanien

C1

DAZN

20.45 Uhr

Slowakei vs. Kasachstan

C3

DAZN

20.45 Uhr

Bulgarien vs. Estland

C4

DAZN

20.45 Uhr

Luxemburg vs. Island

C4

DAZN


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