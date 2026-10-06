Am heutigen Dienstag (6. Oktober) ist noch einmal Nations League angesagt. Unter anderem will Kroatien nach dem 0:7-Debakel gegen England Wiedergutmachung betreiben, trifft mit Weltmeister Spanien aber auf einen ganz dicken Brocken.
Dazu sind unter anderem Albanien (gegen San Marino) und die Schweiz (gegen Nordmazedonien) heute im Einsatz. Wo Ihr alle heutigen Spiele aus der Nations League live sehen könnt, verrät GOAL Euch jetzt.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Kroatien vs. Spanien und England am 4. Spieltag im TV sowie Livestream
Mit Ausnahme der Partien mit deutscher Beteiligung werden alle sonstigen Spiele der Nations League live bei DAZN übertragen. Damit hat der Streamingdienst heute unter anderem Kroatien gegen Spanien, England gegen Tschechien oder Albanien gegen San Marino live und exklusiv im Programm.
Eine Übertragung der heutigen Nations-League-Partien im Free-TV gibt es nicht, stattdessen braucht Ihr zwingend ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN. Habt Ihr ein solches, steht einem ausgiebigen und entspannten Fußballabend nichts im Weg. Alle zehn Spiele der Nations League am heutigen Dienstag werden live bei DAZN übertragen.
Kommentator des Duells zwischen Kroatien und dem furchteinflößenden Weltmeister Spanien um Superstar Lamine Yamal um 20.45 Uhr ist Jan Platte. Bei England vs. Tschechien sitzt Christopher Putz am Mikrofon, Schweiz vs. Nordmazedonien live bei DAZN wird von Jan-Lucas Krenzer kommentiert.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Kroatien vs. Spanien und England am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Übertragung aller Spiele in der Übersicht
Datum und Uhrzeit
Spiel
Übertragung im TV und Livestream
Deutscher Kommentar
Dienstag, 6. Oktober (16 Uhr)
Kasachstan vs. Färöer
DAZN
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Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
Kroatien vs. Spanien
DAZN
Jan Platte
Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
England vs. Tschechien
DAZN
Christopher Putz
Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
Schweiz vs. Nordmazedonien
DAZN
Jan-Lucas Krenzer
Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
Albanien vs. San Marino
DAZN
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Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
Schottland vs. Slowenien
DAZN
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Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
Luxemburg vs. Bulgarien
DAZN
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Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
Belarus vs. Finnland
DAZN
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Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
Estland vs. Island
DAZN
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Dienstag, 6. Oktober (20.45 Uhr)
Republik Moldau vs. Slowakei
DAZN
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