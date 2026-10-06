Am heutigen Dienstag (6. Oktober) ist noch einmal Nations League angesagt. Unter anderem will Kroatien nach dem 0:7-Debakel gegen England Wiedergutmachung betreiben, trifft mit Weltmeister Spanien aber auf einen ganz dicken Brocken.

Dazu sind unter anderem Albanien (gegen San Marino) und die Schweiz (gegen Nordmazedonien) heute im Einsatz. Wo Ihr alle heutigen Spiele aus der Nations League live sehen könnt, verrät GOAL Euch jetzt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Kroatien vs. Spanien und England am 4. Spieltag im TV sowie Livestream

Mit Ausnahme der Partien mit deutscher Beteiligung werden alle sonstigen Spiele der Nations League live bei DAZN übertragen. Damit hat der Streamingdienst heute unter anderem Kroatien gegen Spanien, England gegen Tschechien oder Albanien gegen San Marino live und exklusiv im Programm.

Eine Übertragung der heutigen Nations-League-Partien im Free-TV gibt es nicht, stattdessen braucht Ihr zwingend ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN. Habt Ihr ein solches, steht einem ausgiebigen und entspannten Fußballabend nichts im Weg. Alle zehn Spiele der Nations League am heutigen Dienstag werden live bei DAZN übertragen.

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Kommentator des Duells zwischen Kroatien und dem furchteinflößenden Weltmeister Spanien um Superstar Lamine Yamal um 20.45 Uhr ist Jan Platte. Bei England vs. Tschechien sitzt Christopher Putz am Mikrofon, Schweiz vs. Nordmazedonien live bei DAZN wird von Jan-Lucas Krenzer kommentiert.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Dienstag? Übertragung von Kroatien vs. Spanien und England am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Übertragung aller Spiele in der Übersicht