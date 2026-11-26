Am Donnerstag, den 26. November, wartet auf Fußballfans ein abwechslungsreicher Europapokal-Abend. Auch drei deutsche Mannschaften sind in Europa League und Conference League gefordert: Die TSG Hoffenheim trifft vor heimischer Kulisse auf Sturm Graz, Bayer Leverkusen reist zum Auswärtsspiel gegen Dinamo Zagreb und der SC Freiburg misst sich mit Twente Enschede.

Doch wo werden die Begegnungen live gezeigt? GOAL liefert den Überblick zu den Übertragungen bei RTL+ und Sky und verrät, welche Partie kostenlos im Free-TV läuft.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League und wird Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL übertragen?

Im frei empfangbaren Fernsehen kommen Fußballfans lediglich bei einer Partie auf ihre Kosten: RTL überträgt das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg und Twente Enschede. Die Sendung startet um 20.15 Uhr. Laura Papendick moderiert, Marco Hagemann begleitet das Spiel kommentatorisch. Als Experte und Co-Kommentator ist zudem Lothar Matthäus dabei.

Für die Begegnungen von Bayer Leverkusen gegen Dinamo Zagreb und der TSG Hoffenheim gegen Sturm Graz ist hingegen ein kostenpflichtiger Zugang notwendig. Beide Spiele können über RTL+ oder Sky verfolgt werden. Im Zuge der Übernahme von RTL hat auch Sky ausgewählte Europapokal-Duelle in sein Übertragungsangebot aufgenommen. Abonnenten haben außerdem die Möglichkeit, die Partien über SkyGo oder WOW im Livestream anzuschauen.

Sowohl RTL+ als auch Sky bieten darüber hinaus jeweils bis zu zehn Einzelübertragungen an. Welche Begegnungen dabei verfügbar sind, kann je nach Anbieter variieren. Wer lieber mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen möchte, kann zudem auf die XXL-Konferenzen zurückgreifen, die zu beiden Anstoßzeiten bei beiden Anbietern auf dem Programm stehen.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League und wird Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL übertragen? Die Partien auf einen Blick

Conference League am 26. November:

Anstoß Heimteam Auswärts Übertragung im Free-TV Übertragung im Pay-TV Übertragung im Livestream 16.30 Uhr FC Kairat Almaty Mjällby AIF gibt keine gibt keine gibt keine 18.45 Uhr Ajax Amsterdam FC Thun gibt keine gibt keine RTL+ 18.45 Uhr Heart of Midlothian AS Monaco gibt keine gibt keine gibt keine 18.45 Uhr Brighton & Hove Albion CS Universitatea Craiova gibt keine gibt keine gibt keine 18.45 Uhr Brann Bergen Aarhus GF gibt keine gibt keine gibt keine 18.45 Uhr Pafos FC FC Midtjylland gibt keine gibt keine gibt keine 18.45 Uhr FK Jablonec FC Lugano gibt keine gibt keine gibt keine 18.45 Uhr FK Kauno Zalgiris Riga FC gibt keine gibt keine gibt keine 18.45 Uhr KF Egnatia Lincoln Red Imps gibt keine gibt keine gibt keine 18.45 Uhr FC Iberia 1999 FC Getafe gibt keine gibt keine gibt keine 21.00 Uhr SC Freiburg Twente Enschede RTL gibt keine RTL+ 21.00 Uhr KAA Gent Roter Stern Belgrad gibt keine gibt keine gibt keine 21.00 Uhr Borac Banja Luka Atalanta Bergamo gibt keine gibt keine gibt keine 21.00 Uhr FC Nordsjaelland Panathinaikos Athen gibt keine gibt keine gibt keine 21.00 Uhr Inter Club d'Escaldes FC Kopenhagen gibt keine gibt keine gibt keine 21.00 Uhr ZSKA Sofia Trabzonspor gibt keine gibt keine RTL+ 21.00 Uhr Hajduk Split VV St. Truiden gibt keine gibt keine gibt keine 21.00 Uhr Sporting Braga Kuopion PS gibt keine gibt keine gibt keine

Europa League am 26. November: