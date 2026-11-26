Am Donnerstag, den 26. November, wartet auf Fußballfans ein abwechslungsreicher Europapokal-Abend. Auch drei deutsche Mannschaften sind in Europa League und Conference League gefordert: Die TSG Hoffenheim trifft vor heimischer Kulisse auf Sturm Graz, Bayer Leverkusen reist zum Auswärtsspiel gegen Dinamo Zagreb und der SC Freiburg misst sich mit Twente Enschede.
Doch wo werden die Begegnungen live gezeigt? GOAL liefert den Überblick zu den Übertragungen bei RTL+ und Sky und verrät, welche Partie kostenlos im Free-TV läuft.
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League und wird Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL übertragen?
Im frei empfangbaren Fernsehen kommen Fußballfans lediglich bei einer Partie auf ihre Kosten: RTL überträgt das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg und Twente Enschede. Die Sendung startet um 20.15 Uhr. Laura Papendick moderiert, Marco Hagemann begleitet das Spiel kommentatorisch. Als Experte und Co-Kommentator ist zudem Lothar Matthäus dabei.
Für die Begegnungen von Bayer Leverkusen gegen Dinamo Zagreb und der TSG Hoffenheim gegen Sturm Graz ist hingegen ein kostenpflichtiger Zugang notwendig. Beide Spiele können über RTL+ oder Sky verfolgt werden. Im Zuge der Übernahme von RTL hat auch Sky ausgewählte Europapokal-Duelle in sein Übertragungsangebot aufgenommen. Abonnenten haben außerdem die Möglichkeit, die Partien über SkyGo oder WOW im Livestream anzuschauen.
Sowohl RTL+ als auch Sky bieten darüber hinaus jeweils bis zu zehn Einzelübertragungen an. Welche Begegnungen dabei verfügbar sind, kann je nach Anbieter variieren. Wer lieber mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen möchte, kann zudem auf die XXL-Konferenzen zurückgreifen, die zu beiden Anstoßzeiten bei beiden Anbietern auf dem Programm stehen.
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Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League und wird Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL übertragen? Die Partien auf einen Blick
Conference League am 26. November:
Anstoß
Heimteam
Auswärts
Übertragung im Free-TV
Übertragung im Pay-TV
Übertragung im Livestream
16.30 Uhr
FC Kairat Almaty
Mjällby AIF
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
Ajax Amsterdam
FC Thun
gibt keine
gibt keine
RTL+
18.45 Uhr
Heart of Midlothian
AS Monaco
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
Brighton & Hove Albion
CS Universitatea Craiova
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
Brann Bergen
Aarhus GF
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
Pafos FC
FC Midtjylland
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
FK Jablonec
FC Lugano
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
FK Kauno Zalgiris
Riga FC
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
KF Egnatia
Lincoln Red Imps
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
FC Iberia 1999
FC Getafe
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
SC Freiburg
Twente Enschede
RTL
gibt keine
RTL+
21.00 Uhr
KAA Gent
Roter Stern Belgrad
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
Borac Banja Luka
Atalanta Bergamo
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
FC Nordsjaelland
Panathinaikos Athen
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
Inter Club d'Escaldes
FC Kopenhagen
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
ZSKA Sofia
Trabzonspor
gibt keine
gibt keine
RTL+
21.00 Uhr
Hajduk Split
VV St. Truiden
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
Sporting Braga
Kuopion PS
gibt keine
gibt keine
gibt keine
Europa League am 26. November:
Anstoß
Heim
Auswärts
Übertragung im Free-TV
Übertragung im Pay-TV
Übertragung im Livestream
18.45 Uhr
Red Bull Salzburg
FC Ararat-Armenia
gibt keine
Sky
gibt keine
18.45 Uhr
Dinamo Zagreb
Bayer Leverkusen
gibt keine
Sky
SkyGo / WOW / RTL+
18.45 Uhr
Olympiakos Piräus
AC Milan
gibt keine
Sky
SkyGo / WOW / RTL+
18.45 Uhr
Olympique Marseille
Levski Sofia
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
Viktoria Pilsen
Benfica Lissabon
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
Union Saint-Gilloise
Lech Posen
gibt keine
gibt keine
gibt keine
18.45 Uhr
Celta Vigo
AFC Bournemouth
gibt keine
Sky
SkyGo / WOW / RTL+
18.45 Uhr
Besiktas Istanbul
Hapoel Be'er Sheva
gibt keine
gibt keine
RTL+
21.00 Uhr
TSG Hoffenheim
Sturm Graz
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
Juventus Turin
Omonia Nikosia
gibt keine
Sky
SkyGo / WOW / RTL+
21.00 Uhr
Crystal Palace
Real Sociedad
gibt keine
Sky
SkyGo / WOW / RTL+
21.00 Uhr
Olympique Lyon
Lilleström SK
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
Sparta Prag
AZ Alkmaar
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
NEC Nijmegen
Stade Rennes
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
Ferencvaros Budapest
NK Celje
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
OFI Kreta
RSC Anderlecht
gibt keine
gibt keine
gibt keine
21.00 Uhr
AFC Sunderland
Jagiellonia Bialystok
gibt keine
Sky
SkyGo / WOW
21.00 Uhr
SCU Torreense
Celtic Glasgow
gibt keine
gibt keine
gibt keine