Nach dem Auftakt der Champions League in der vergangenen Woche steht nun auch die Europa League in den Startlöchern. Der 1. Spieltag umfasst insgesamt 18 Begegnungen, die am heutigen Mittwoch (16. September) und Donnerstag (17. September) über die Bühne gehen. An beiden Tagen stehen jeweils neun Partien auf dem Programm. Im Einsatz sind auch Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim.
Doch wo sind die Europa-League-Duelle live zu sehen? GOAL verrät es Euch.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im TV sowie Livestream
Die Übertragungsrechte an der Europa League liegen auch in dieser Saison bei der RTL-Mediengruppe. Das umfangreichste Angebot gibt es beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Dort sind pro Spieltag bis zu zehn Einzelpartien aus Europa League und Conference League sowie die hauseigenen Konferenzen zu sehen. Dank einer Kooperation überträgt allerdings auch der Pay-TV-Sender Sky ein umfangreiches Rechtepaket inklusive Konferenz.
Einige Begegnungen sind zudem im Free-TV zu sehen - in der Regel handelt es sich dabei um Spiele mit deutscher Beteiligung. Auch in dieser Woche ist das der Fall: Bayer Leverkusens Duell mit NK Celje wird bei RTL übertragen, die Partie zwischen Kreta und Hoffenheim läuft bei Nitro.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im TV sowie Livestream - Die Begegnungen im Überblick
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Mi, 16.09.2026
18.45 Uhr
FC Ararat-Armenia - Sparta Prag
Mi, 16.09.2026
18.45 Uhr
Omonia Nikosia - Celta Vigo
Mi, 16.09.2026
21.00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen - NK Celje
Mi, 16.09.2026
21.00 Uhr
SK Sturm Graz - Stade Rennes
Mi, 16.09.2026
21.00 Uhr
AC Milan - S.L. Benfica
Mi, 16.09.2026
21.00 Uhr
R.S.C. Anderlecht - Olympique Lyon
Mi, 16.09.2026
21.00 Uhr
Olympiacos F.C. - Jagiellonia Bialystok
Mi, 16.09.2026
21.00 Uhr
Hapoel Be'er Sheva F.C. - GNK Dinamo Zagreb
Mi, 16.09.2026
21.00 Uhr
Sunderland A.F.C. - AZ Alkmaar
Do, 17.09.2026
18.45 Uhr
OFI Crete F.C. - TSG 1899 Hoffenheim
Do, 17.09.2026
18.45 Uhr
PFC Levski Sofia - FC Red Bull Salzburg
Do, 17.09.2026
21.00 Uhr
Besiktas J.K. - Olympique Marseille
Do, 17.09.2026
21.00 Uhr
Celtic F.C. - Ferencvaros
Do, 17.09.2026
21.00 Uhr
Real Sociedad - AFC Bournemouth
Do, 17.09.2026
21.00 Uhr
Juventus FC - NEC Nijmegen
Do, 17.09.2026
21.00 Uhr
FC Viktoria Pilsen - Royale Union Saint-Gilloise
Do, 17.09.2026
21.00 Uhr
Crystal Palace - Lech Poznan
Do, 17.09.2026
21.00 Uhr
Lillestrom SK - S.C.U. Torreense