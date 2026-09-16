Nach dem Auftakt der Champions League in der vergangenen Woche steht nun auch die Europa League in den Startlöchern. Der 1. Spieltag umfasst insgesamt 18 Begegnungen, die am heutigen Mittwoch (16. September) und Donnerstag (17. September) über die Bühne gehen. An beiden Tagen stehen jeweils neun Partien auf dem Programm. Im Einsatz sind auch Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim.

Doch wo sind die Europa-League-Duelle live zu sehen? GOAL verrät es Euch.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im TV sowie Livestream

Die Übertragungsrechte an der Europa League liegen auch in dieser Saison bei der RTL-Mediengruppe. Das umfangreichste Angebot gibt es beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Dort sind pro Spieltag bis zu zehn Einzelpartien aus Europa League und Conference League sowie die hauseigenen Konferenzen zu sehen. Dank einer Kooperation überträgt allerdings auch der Pay-TV-Sender Sky ein umfangreiches Rechtepaket inklusive Konferenz.

Einige Begegnungen sind zudem im Free-TV zu sehen - in der Regel handelt es sich dabei um Spiele mit deutscher Beteiligung. Auch in dieser Woche ist das der Fall: Bayer Leverkusens Duell mit NK Celje wird bei RTL übertragen, die Partie zwischen Kreta und Hoffenheim läuft bei Nitro.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im TV sowie Livestream - Die Begegnungen im Überblick