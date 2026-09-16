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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im TV sowie Livestream

Europa League
Bayer Leverkusen - NK Celje
Bayer Leverkusen
NK Celje

Eine Woche nach dem Start der Champions League steht nun auch in der Europa League der Auftakt an. Doch wo sind die Partien live im TV und Livestream zu sehen? GOAL gibt Euch den Überblick.

Nach dem Auftakt der Champions League in der vergangenen Woche steht nun auch die Europa League in den Startlöchern. Der 1. Spieltag umfasst insgesamt 18 Begegnungen, die am heutigen Mittwoch (16. September) und Donnerstag (17. September) über die Bühne gehen. An beiden Tagen stehen jeweils neun Partien auf dem Programm. Im Einsatz sind auch Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim.

Doch wo sind die Europa-League-Duelle live zu sehen? GOAL verrät es Euch.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im TV sowie Livestream

Die Übertragungsrechte an der Europa League liegen auch in dieser Saison bei der RTL-Mediengruppe. Das umfangreichste Angebot gibt es beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Dort sind pro Spieltag bis zu zehn Einzelpartien aus Europa League und Conference League sowie die hauseigenen Konferenzen zu sehen. Dank einer Kooperation überträgt allerdings auch der Pay-TV-Sender Sky ein umfangreiches Rechtepaket inklusive Konferenz.

Einige Begegnungen sind zudem im Free-TV zu sehen - in der Regel handelt es sich dabei um Spiele mit deutscher Beteiligung. Auch in dieser Woche ist das der Fall: Bayer Leverkusens Duell mit NK Celje wird bei RTL übertragen, die Partie zwischen Kreta und Hoffenheim läuft bei Nitro.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im TV sowie Livestream - Die Begegnungen im Überblick

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Mi, 16.09.2026

18.45 Uhr

FC Ararat-Armenia - Sparta Prag

Mi, 16.09.2026

18.45 Uhr

Omonia Nikosia - Celta Vigo

Mi, 16.09.2026

21.00 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - NK Celje

Mi, 16.09.2026

21.00 Uhr

SK Sturm Graz - Stade Rennes

Mi, 16.09.2026

21.00 Uhr

AC Milan - S.L. Benfica

Mi, 16.09.2026

21.00 Uhr

R.S.C. Anderlecht - Olympique Lyon

Mi, 16.09.2026

21.00 Uhr

Olympiacos F.C. - Jagiellonia Bialystok

Mi, 16.09.2026

21.00 Uhr

Hapoel Be'er Sheva F.C. - GNK Dinamo Zagreb

Mi, 16.09.2026

21.00 Uhr

Sunderland A.F.C. - AZ Alkmaar

Do, 17.09.2026

18.45 Uhr

OFI Crete F.C. - TSG 1899 Hoffenheim

Do, 17.09.2026

18.45 Uhr

PFC Levski Sofia - FC Red Bull Salzburg

Do, 17.09.2026

21.00 Uhr

Besiktas J.K. - Olympique Marseille

Do, 17.09.2026

21.00 Uhr

Celtic F.C. - Ferencvaros

Do, 17.09.2026

21.00 Uhr

Real Sociedad - AFC Bournemouth

Do, 17.09.2026

21.00 Uhr

Juventus FC - NEC Nijmegen

Do, 17.09.2026

21.00 Uhr

FC Viktoria Pilsen - Royale Union Saint-Gilloise

Do, 17.09.2026

21.00 Uhr

Crystal Palace - Lech Poznan

Do, 17.09.2026

21.00 Uhr

Lillestrom SK - S.C.U. Torreense

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