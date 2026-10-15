Am heutigen Donnerstag (15. Oktober) steht der 2. Spieltag der Europa-League-Ligaphase auf dem Programm. Ab 18.45 Uhr und 21 Uhr dürfen sich Fußballfans auf zahlreiche spannende Begegnungen freuen. Mit Bayer Leverkusen gegen Lech Posen und der TSG Hoffenheim gegen Besiktas Istanbul sind auch zwei deutsche Teams im Einsatz. Darüber hinaus stehen unter anderem die Partien zwischen RB Salzburg und der AC Milan, Olympique Lyon und Crystal Palace sowie Olympique Marseille und Olympiakos Piräus im Fokus.

Auch in der Conference League rollt endlich wieder der Ball. Der Wettbewerb startet traditionell etwas später als die Europa League und umfasst lediglich sechs Spieltage, bevor die K.o.-Phase beginnt. Zum Auftakt bekommt es der SC Freiburg im heimischen Stadion mit dem tschechischen Vertreter FK Jablonec zu tun.

Hier erfahrt Ihr, welcher Sender für welche Übertragung zuständig ist. Außerdem verraten wir Euch, welche Spiele auch im Free-TV zu sehen sind.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream

Bei der Übertragung der Europa League und Conference League bleibt in dieser Saison weitgehend alles beim Alten. Die Übertragungsrechte liegen erneut bei der RTL-Mediengruppe. Wer das komplette Europapokal-Angebot verfolgen möchte, wird beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ fündig. Dort stehen Euch an jedem Spieltag bis zu zehn Einzelspiele aus beiden Wettbewerben zur Auswahl. Zusätzlich bietet RTL+ zu beiden Anstoßzeiten eine umfangreiche XXL-Konferenz, in der Ihr das Geschehen auf den Plätzen parallel verfolgen könnt.

Im Free-TV überträgt RTL das Topspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Besiktas Istanbul. Die übrigen Partien mit deutscher Beteiligung sind ebenfalls bei RTL+ sowie bei Sky zu sehen.

Seit der Übernahme der Übertragungsrechte zeigt auch Sky pro Spieltag bis zu zehn Begegnungen live – entweder als Einzelspiele oder in der Konferenz. Abonnenten des Pay-TV-Anbieters können die Partien zudem über SkyGo streamen oder mit einem entsprechenden Abo bei WOW verfolgen.

Auch das Auftaktspiel des SC Freiburg gegen FK Jablonec wird live bei RTL+ und Sky übertragen.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream - alle Partien im Überblick

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Übertragung TV Übertragung Livestream 18:45 Uhr Lech Posen Bayer 04 Leverkusen Sky Sport RTL+, WOW, SkyGo 18:45 Uhr FC Red Bull Salzburg AC Mailand / RTL+ 18:45 Uhr SC União Torreense AFC Sunderland Sky Sport RTL+, WOW, SkyGo 18:45 Uhr NK Celje Omonia Nikosia nur in der Konferenz nur in der Konferenz 18:45 Uhr AZ Alkmaar Hapoel Be’er Scheva nur in der Konferenz nur in der Konferenz 18:45 Uhr Sparta Prag Lillestrøm SK nur in der Konferenz nur in der Konferenz 18:45 Uhr Olympique Lyon Crystal Palace Sky Sport RTL+, WOW, SkyGo 18:45 Uhr Royale Union Saint-Gilloise Real Sociedad San Sebastián Sky Sport WOW, SkyGo 21:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Besiktas Istanbul RTL (Free-TV), Sky Sport RTL+, WOW, SkyGo 21:00 Uhr Ferencváros Budapest Viktoria Pilsen nur in der Konferenz nur in der Konferenz 21:00 Uhr Stade Rennes OFI Kreta nur in der Konferenz nur in der Konferenz 21:00 Uhr Dinamo Zagreb RSC Anderlecht nur in der Konferenz nur in der Konferenz 21:00 Uhr NEC Nijmegen Lewski Sofia nur in der Konferenz nur in der Konferenz 21:00 Uhr Celta Vigo Juventus Turin Sky Sport RTL+, WOW, SkyGo 21:00 Uhr Jagiellonia Białystok FC Ararat-Armenia nur in der Konferenz nur in der Konferenz 21:00 Uhr AFC Bournemouth SK Sturm Graz Sky Sport WOW, SkyGo 21:00 Uhr Benfica Lissabon Celtic Glasgow Sky Sport RTL+, WOW, SkyGo 21:00 Uhr Olympique Marseille Olympiakos Piräus / RTL+

Diese Spiele aus der Conference League werden einzeln bei RTL+ und Sky übertragen:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Übertragung TV Übertragung Livestream 18:45 Uhr Hajduk Split Ajax Amsterdam / RTL+ 21 Uhr Uhr SC Freiburg FK Jablonec Sky Sport RTL+, WOW, SkyGo

Die anderen Partien werden teilweise in der Konferenz gezeigt.