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Europa League
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Stadion Poznan
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Europa und Conference League heute liveEuropa und Conference League heute live
GOAL
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream

Europa League
Lech Posen - Bayer Leverkusen
Lech Posen
Bayer Leverkusen
Hoffenheim - Beşiktaş
Hoffenheim
Beşiktaş
SC Freiburg - FK Jablonec
SC Freiburg
FK Jablonec
Conference League

Nach den Champions-League-Partien steht heute der nächste Europapokal-Abend an: In der Europa League sind unter anderem Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim gefordert. Zudem beginnt der erste Spieltag der Conference League, bei dem auch der SC Freiburg wieder auf internationaler Bühne antritt. Wir zeigen Euch, wo die Spiele heute live übertragen werden.

Am heutigen Donnerstag (15. Oktober) steht der 2. Spieltag der Europa-League-Ligaphase auf dem Programm. Ab 18.45 Uhr und 21 Uhr dürfen sich Fußballfans auf zahlreiche spannende Begegnungen freuen. Mit Bayer Leverkusen gegen Lech Posen und der TSG Hoffenheim gegen Besiktas Istanbul sind auch zwei deutsche Teams im Einsatz. Darüber hinaus stehen unter anderem die Partien zwischen RB Salzburg und der AC Milan, Olympique Lyon und Crystal Palace sowie Olympique Marseille und Olympiakos Piräus im Fokus.

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Auch in der Conference League rollt endlich wieder der Ball. Der Wettbewerb startet traditionell etwas später als die Europa League und umfasst lediglich sechs Spieltage, bevor die K.o.-Phase beginnt. Zum Auftakt bekommt es der SC Freiburg im heimischen Stadion mit dem tschechischen Vertreter FK Jablonec zu tun.

Hier erfahrt Ihr, welcher Sender für welche Übertragung zuständig ist. Außerdem verraten wir Euch, welche Spiele auch im Free-TV zu sehen sind.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream

Bei der Übertragung der Europa League und Conference League bleibt in dieser Saison weitgehend alles beim Alten. Die Übertragungsrechte liegen erneut bei der RTL-Mediengruppe. Wer das komplette Europapokal-Angebot verfolgen möchte, wird beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ fündig. Dort stehen Euch an jedem Spieltag bis zu zehn Einzelspiele aus beiden Wettbewerben zur Auswahl. Zusätzlich bietet RTL+ zu beiden Anstoßzeiten eine umfangreiche XXL-Konferenz, in der Ihr das Geschehen auf den Plätzen parallel verfolgen könnt.

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Im Free-TV überträgt RTL das Topspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Besiktas Istanbul. Die übrigen Partien mit deutscher Beteiligung sind ebenfalls bei RTL+ sowie bei Sky zu sehen.

Seit der Übernahme der Übertragungsrechte zeigt auch Sky pro Spieltag bis zu zehn Begegnungen live – entweder als Einzelspiele oder in der Konferenz. Abonnenten des Pay-TV-Anbieters können die Partien zudem über SkyGo streamen oder mit einem entsprechenden Abo bei WOW verfolgen.

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Auch das Auftaktspiel des SC Freiburg gegen FK Jablonec wird live bei RTL+ und Sky übertragen.

Sport-Club Freiburg v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream - alle Partien im Überblick

Anstoß

Heimteam

Auswärtsteam

Übertragung TV

Übertragung Livestream

18:45 Uhr

Lech Posen

Bayer 04 Leverkusen

Sky Sport

RTL+, WOW, SkyGo

18:45 Uhr

FC Red Bull Salzburg

AC Mailand

/

RTL+

18:45 Uhr

SC União Torreense

AFC Sunderland

Sky Sport

RTL+, WOW, SkyGo

18:45 Uhr

NK Celje

Omonia Nikosia

nur in der Konferenz

nur in der Konferenz

18:45 Uhr

AZ Alkmaar

Hapoel Be’er Scheva

nur in der Konferenz

nur in der Konferenz

18:45 Uhr

Sparta Prag

Lillestrøm SK

nur in der Konferenz

nur in der Konferenz

18:45 Uhr

Olympique Lyon

Crystal Palace

Sky Sport

RTL+, WOW, SkyGo

18:45 Uhr

Royale Union Saint-Gilloise

Real Sociedad San Sebastián

Sky Sport

WOW, SkyGo

21:00 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim

Besiktas Istanbul

RTL (Free-TV), Sky Sport

RTL+, WOW, SkyGo

21:00 Uhr

Ferencváros Budapest

Viktoria Pilsen

nur in der Konferenz

nur in der Konferenz

21:00 Uhr

Stade Rennes

OFI Kreta

nur in der Konferenz

nur in der Konferenz

21:00 Uhr

Dinamo Zagreb

RSC Anderlecht

nur in der Konferenz

nur in der Konferenz

21:00 Uhr

NEC Nijmegen

Lewski Sofia

nur in der Konferenz

nur in der Konferenz

21:00 Uhr

Celta Vigo

Juventus Turin

Sky Sport

RTL+, WOW, SkyGo

21:00 Uhr

Jagiellonia Białystok

FC Ararat-Armenia

nur in der Konferenz

nur in der Konferenz

21:00 Uhr

AFC Bournemouth

SK Sturm Graz

Sky Sport

WOW, SkyGo

21:00 Uhr

Benfica Lissabon

Celtic Glasgow

Sky Sport

RTL+, WOW, SkyGo

21:00 Uhr

Olympique Marseille

Olympiakos Piräus

/

RTL+

Diese Spiele aus der Conference League werden einzeln bei RTL+ und Sky übertragen:

Anstoß

Heimteam

Auswärtsteam

Übertragung TV

Übertragung Livestream

18:45 Uhr

Hajduk Split

Ajax Amsterdam

/

RTL+

21 Uhr Uhr

SC Freiburg

FK Jablonec

Sky Sport

RTL+, WOW, SkyGo

Die anderen Partien werden teilweise in der Konferenz gezeigt.

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