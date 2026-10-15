Am heutigen Donnerstag (15. Oktober) steht der 2. Spieltag der Europa-League-Ligaphase auf dem Programm. Ab 18.45 Uhr und 21 Uhr dürfen sich Fußballfans auf zahlreiche spannende Begegnungen freuen. Mit Bayer Leverkusen gegen Lech Posen und der TSG Hoffenheim gegen Besiktas Istanbul sind auch zwei deutsche Teams im Einsatz. Darüber hinaus stehen unter anderem die Partien zwischen RB Salzburg und der AC Milan, Olympique Lyon und Crystal Palace sowie Olympique Marseille und Olympiakos Piräus im Fokus.
Auch in der Conference League rollt endlich wieder der Ball. Der Wettbewerb startet traditionell etwas später als die Europa League und umfasst lediglich sechs Spieltage, bevor die K.o.-Phase beginnt. Zum Auftakt bekommt es der SC Freiburg im heimischen Stadion mit dem tschechischen Vertreter FK Jablonec zu tun.
Hier erfahrt Ihr, welcher Sender für welche Übertragung zuständig ist. Außerdem verraten wir Euch, welche Spiele auch im Free-TV zu sehen sind.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream
Bei der Übertragung der Europa League und Conference League bleibt in dieser Saison weitgehend alles beim Alten. Die Übertragungsrechte liegen erneut bei der RTL-Mediengruppe. Wer das komplette Europapokal-Angebot verfolgen möchte, wird beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ fündig. Dort stehen Euch an jedem Spieltag bis zu zehn Einzelspiele aus beiden Wettbewerben zur Auswahl. Zusätzlich bietet RTL+ zu beiden Anstoßzeiten eine umfangreiche XXL-Konferenz, in der Ihr das Geschehen auf den Plätzen parallel verfolgen könnt.
Im Free-TV überträgt RTL das Topspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Besiktas Istanbul. Die übrigen Partien mit deutscher Beteiligung sind ebenfalls bei RTL+ sowie bei Sky zu sehen.
Seit der Übernahme der Übertragungsrechte zeigt auch Sky pro Spieltag bis zu zehn Begegnungen live – entweder als Einzelspiele oder in der Konferenz. Abonnenten des Pay-TV-Anbieters können die Partien zudem über SkyGo streamen oder mit einem entsprechenden Abo bei WOW verfolgen.
Auch das Auftaktspiel des SC Freiburg gegen FK Jablonec wird live bei RTL+ und Sky übertragen.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? Übertragung von Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream - alle Partien im Überblick
Anstoß
Heimteam
Auswärtsteam
Übertragung TV
Übertragung Livestream
18:45 Uhr
Lech Posen
Bayer 04 Leverkusen
Sky Sport
RTL+, WOW, SkyGo
18:45 Uhr
FC Red Bull Salzburg
AC Mailand
/
RTL+
18:45 Uhr
SC União Torreense
AFC Sunderland
Sky Sport
RTL+, WOW, SkyGo
18:45 Uhr
NK Celje
Omonia Nikosia
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
18:45 Uhr
AZ Alkmaar
Hapoel Be’er Scheva
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
18:45 Uhr
Sparta Prag
Lillestrøm SK
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
18:45 Uhr
Olympique Lyon
Crystal Palace
Sky Sport
RTL+, WOW, SkyGo
18:45 Uhr
Royale Union Saint-Gilloise
Real Sociedad San Sebastián
Sky Sport
WOW, SkyGo
21:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
Besiktas Istanbul
RTL (Free-TV), Sky Sport
RTL+, WOW, SkyGo
21:00 Uhr
Ferencváros Budapest
Viktoria Pilsen
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
21:00 Uhr
Stade Rennes
OFI Kreta
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
21:00 Uhr
Dinamo Zagreb
RSC Anderlecht
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
21:00 Uhr
NEC Nijmegen
Lewski Sofia
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
21:00 Uhr
Celta Vigo
Juventus Turin
Sky Sport
RTL+, WOW, SkyGo
21:00 Uhr
Jagiellonia Białystok
FC Ararat-Armenia
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
21:00 Uhr
AFC Bournemouth
SK Sturm Graz
Sky Sport
WOW, SkyGo
21:00 Uhr
Benfica Lissabon
Celtic Glasgow
Sky Sport
RTL+, WOW, SkyGo
21:00 Uhr
Olympique Marseille
Olympiakos Piräus
/
RTL+
Diese Spiele aus der Conference League werden einzeln bei RTL+ und Sky übertragen:
Anstoß
Heimteam
Auswärtsteam
Übertragung TV
Übertragung Livestream
18:45 Uhr
Hajduk Split
Ajax Amsterdam
/
RTL+
21 Uhr Uhr
SC Freiburg
FK Jablonec
Sky Sport
RTL+, WOW, SkyGo
Die anderen Partien werden teilweise in der Konferenz gezeigt.