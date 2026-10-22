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Europa League
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? EL und Conference League mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream

Europa League
OFI Kreta - Bayer Leverkusen
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Hoffenheim - Lyon
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AS Monaco - SC Freiburg
AS Monaco
SC Freiburg
Conference League

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des europäischen Fußballs: Sowohl in der Europa League als auch in der Conference League wartet ein vollgepackter Spieltag. Mit Bayer 04 Leverkusen, der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg sind auch drei Bundesligisten gefordert. GOAL zeigt Euch, wo die Partien live im TV und Livestream zu sehen sind.

Der europäische Fußball bietet am heutigen Donnerstag, den 22. Oktober, ein umfangreiches Programm. In der Europa League geht der Wettbewerb mit dem 3. Spieltag und insgesamt 18 Begegnungen in die nächste Runde. Dabei stehen auch zwei deutsche Teams auf dem Platz: Bayer 04 Leverkusen gastiert bei OFI Kreta, während die TSG Hoffenheim Olympique Lyon zu Hause empfängt.

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Auch in der Conference League ist einiges geboten. Dort werden am 2. Spieltag ebenfalls 18 Partien ausgetragen. Als dritter Bundesligist ist der SC Freiburg im Einsatz, der auswärts bei der AS Monaco antreten muss.

Doch wie können Fans die Begegnungen live verfolgen? Welche Spiele laufen im Free-TV, und welche Anbieter zeigen die Duelle im Livestream? GOAL liefert Euch die Antwort.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? EL und Conference League mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream

Fußballfans können am heutigen Donnerstag eine Partie der Europa und Conference League ohne zusätzliches Abo im Free-TV verfolgen. RTL zeigt das Conference-League-Duell zwischen der AS Monaco und dem SC Freiburg ab 20.15 Uhr live. Die beiden Europa-League-Begegnungen mit deutscher Beteiligung sind hingegen nicht frei empfangbar.

Wer die Spiele von Bayer 04 Leverkusen und der TSG Hoffenheim live sehen möchte, benötigt einen Zugang zu Sky oder RTL+. Beide Plattformen übertragen ausgewählte Partien aus der Europa League und der Conference League sowohl als Einzelübertragungen als auch in der Konferenz.

Der Livestream von Sky ist über SkyGo mit einem gültigen Abonnement oder über den Streamingdienst WOW verfügbar. Auch für RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? EL und Conference League mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream - Die Spiele am 22. Oktober

Europa League:

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18.45 Uhr

FC Ararat-Armenia Erewan vs. AZ Alkmaar


18.45 Uhr

Ferencvaros Budapest vs. SC Uniao Torreense


18.45 Uhr

Dinamo Zagreb vs. NEC Nijmegen

Sky

18.45 Uhr

Juventus Turin vs. Stade Rennes

Sky

18.45 Uhr

Lech Posen vs. AFC Sunderland

Sky

18.45 Uhr

OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen

Sky, RTL+

18.45 Uhr

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Beer Sheva


18.45 Uhr

Sturm Graz vs. Olympique Marseille


21.00 Uhr

AFC Bournemouth vs. AC Milan

Sky

21.00 Uhr

Besiktas Istanbul vs. Crystal Palace


21.00 Uhr

Celtic Glasgow vs. Celta Vigo


21.00 Uhr

Viktoria Pilsen vs. Levski Sofia


21.00 Uhr

Jagiellonia Bialystok vs. RSC Anderlecht


21.00 Uhr

Lilleström SK vs. Real Sociedad


21.00 Uhr

NK Celje vs. RB Salzburg

Sky

21.00 Uhr

Olympiakos Piräus vs. Sparta Prag


21.00 Uhr

Omonia Nikosia vs. Benfica Lissabon


21.00 Uhr

TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon


Conference League:

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

16.30 Uhr

Qairat Almaty vs. Panathinaikos Athen


18.45 Uhr

Iberia Tiflis vs. Mjällby


18.45 Uhr

Nordsjaelland vs. ZSKA Sofia


18.45 Uhr

Roter Stern Belgrad vs. FC Kopenhagen

Sky

18.45 Uhr

FK Jablonec vs. Brighton & Hove Albion

Sky

18.45 Uhr

Kauno Zalgiris vs. Brann Bergen


18.45 Uhr

FC Getafe vs. FC Lugano


18.45 Uhr

Inter Escaldes vs. Universitatea Craiova


18.45 Uhr

Pafos FC vs. Riga


18.45 Uhr

Trabzonspor vs. Hearts


21.00 Uhr

Ajax Amsterdam vs. Atalanta Bergamo

Sky

21.00 Uhr

Aarhus vs. Egnatia


21.00 Uhr

AS Monaco vs. SC Freiburg

RTL, Sky

21.00 Uhr

FC Midtjylland vs. Sint-Truidense


21.00 Uhr

FC Thun vs. Hajduk Split


21.00 Uhr

Borac Banja Luka vs. Kuopion PS


21.00 Uhr

Lincoln Red Imps – Twente Enschede


21.00 Uhr

Sporting Braga vs. Gent


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