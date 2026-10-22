Der europäische Fußball bietet am heutigen Donnerstag, den 22. Oktober, ein umfangreiches Programm. In der Europa League geht der Wettbewerb mit dem 3. Spieltag und insgesamt 18 Begegnungen in die nächste Runde. Dabei stehen auch zwei deutsche Teams auf dem Platz: Bayer 04 Leverkusen gastiert bei OFI Kreta, während die TSG Hoffenheim Olympique Lyon zu Hause empfängt.

Auch in der Conference League ist einiges geboten. Dort werden am 2. Spieltag ebenfalls 18 Partien ausgetragen. Als dritter Bundesligist ist der SC Freiburg im Einsatz, der auswärts bei der AS Monaco antreten muss.

Doch wie können Fans die Begegnungen live verfolgen? Welche Spiele laufen im Free-TV, und welche Anbieter zeigen die Duelle im Livestream? GOAL liefert Euch die Antwort.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? EL und Conference League mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream

Fußballfans können am heutigen Donnerstag eine Partie der Europa und Conference League ohne zusätzliches Abo im Free-TV verfolgen. RTL zeigt das Conference-League-Duell zwischen der AS Monaco und dem SC Freiburg ab 20.15 Uhr live. Die beiden Europa-League-Begegnungen mit deutscher Beteiligung sind hingegen nicht frei empfangbar.

Wer die Spiele von Bayer 04 Leverkusen und der TSG Hoffenheim live sehen möchte, benötigt einen Zugang zu Sky oder RTL+. Beide Plattformen übertragen ausgewählte Partien aus der Europa League und der Conference League sowohl als Einzelübertragungen als auch in der Konferenz.

Der Livestream von Sky ist über SkyGo mit einem gültigen Abonnement oder über den Streamingdienst WOW verfügbar. Auch für RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? EL und Conference League mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream - Die Spiele am 22. Oktober

Europa League:

Uhrzeit Begegnung Übertragung 18.45 Uhr FC Ararat-Armenia Erewan vs. AZ Alkmaar

18.45 Uhr Ferencvaros Budapest vs. SC Uniao Torreense

18.45 Uhr Dinamo Zagreb vs. NEC Nijmegen Sky 18.45 Uhr Juventus Turin vs. Stade Rennes Sky 18.45 Uhr Lech Posen vs. AFC Sunderland Sky 18.45 Uhr OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen Sky, RTL+ 18.45 Uhr Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Beer Sheva

18.45 Uhr Sturm Graz vs. Olympique Marseille

21.00 Uhr AFC Bournemouth vs. AC Milan Sky 21.00 Uhr Besiktas Istanbul vs. Crystal Palace

21.00 Uhr Celtic Glasgow vs. Celta Vigo

21.00 Uhr Viktoria Pilsen vs. Levski Sofia

21.00 Uhr Jagiellonia Bialystok vs. RSC Anderlecht

21.00 Uhr Lilleström SK vs. Real Sociedad

21.00 Uhr NK Celje vs. RB Salzburg Sky 21.00 Uhr Olympiakos Piräus vs. Sparta Prag

21.00 Uhr Omonia Nikosia vs. Benfica Lissabon

21.00 Uhr TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon



Conference League: