Der europäische Fußball bietet am heutigen Donnerstag, den 22. Oktober, ein umfangreiches Programm. In der Europa League geht der Wettbewerb mit dem 3. Spieltag und insgesamt 18 Begegnungen in die nächste Runde. Dabei stehen auch zwei deutsche Teams auf dem Platz: Bayer 04 Leverkusen gastiert bei OFI Kreta, während die TSG Hoffenheim Olympique Lyon zu Hause empfängt.
Auch in der Conference League ist einiges geboten. Dort werden am 2. Spieltag ebenfalls 18 Partien ausgetragen. Als dritter Bundesligist ist der SC Freiburg im Einsatz, der auswärts bei der AS Monaco antreten muss.
Doch wie können Fans die Begegnungen live verfolgen? Welche Spiele laufen im Free-TV, und welche Anbieter zeigen die Duelle im Livestream? GOAL liefert Euch die Antwort.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? EL und Conference League mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream
Fußballfans können am heutigen Donnerstag eine Partie der Europa und Conference League ohne zusätzliches Abo im Free-TV verfolgen. RTL zeigt das Conference-League-Duell zwischen der AS Monaco und dem SC Freiburg ab 20.15 Uhr live. Die beiden Europa-League-Begegnungen mit deutscher Beteiligung sind hingegen nicht frei empfangbar.
Wer die Spiele von Bayer 04 Leverkusen und der TSG Hoffenheim live sehen möchte, benötigt einen Zugang zu Sky oder RTL+. Beide Plattformen übertragen ausgewählte Partien aus der Europa League und der Conference League sowohl als Einzelübertragungen als auch in der Konferenz.
Der Livestream von Sky ist über SkyGo mit einem gültigen Abonnement oder über den Streamingdienst WOW verfügbar. Auch für RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Europa League? EL und Conference League mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg im TV sowie Livestream - Die Spiele am 22. Oktober
Europa League:
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
18.45 Uhr
FC Ararat-Armenia Erewan vs. AZ Alkmaar
18.45 Uhr
Ferencvaros Budapest vs. SC Uniao Torreense
18.45 Uhr
Dinamo Zagreb vs. NEC Nijmegen
Sky
18.45 Uhr
Juventus Turin vs. Stade Rennes
Sky
18.45 Uhr
Lech Posen vs. AFC Sunderland
Sky
18.45 Uhr
OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen
Sky, RTL+
18.45 Uhr
Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Beer Sheva
18.45 Uhr
Sturm Graz vs. Olympique Marseille
21.00 Uhr
AFC Bournemouth vs. AC Milan
Sky
21.00 Uhr
Besiktas Istanbul vs. Crystal Palace
21.00 Uhr
Celtic Glasgow vs. Celta Vigo
21.00 Uhr
Viktoria Pilsen vs. Levski Sofia
21.00 Uhr
Jagiellonia Bialystok vs. RSC Anderlecht
21.00 Uhr
Lilleström SK vs. Real Sociedad
21.00 Uhr
NK Celje vs. RB Salzburg
Sky
21.00 Uhr
Olympiakos Piräus vs. Sparta Prag
21.00 Uhr
Omonia Nikosia vs. Benfica Lissabon
21.00 Uhr
TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon
Conference League:
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
16.30 Uhr
Qairat Almaty vs. Panathinaikos Athen
18.45 Uhr
Iberia Tiflis vs. Mjällby
18.45 Uhr
Nordsjaelland vs. ZSKA Sofia
18.45 Uhr
Roter Stern Belgrad vs. FC Kopenhagen
Sky
18.45 Uhr
FK Jablonec vs. Brighton & Hove Albion
Sky
18.45 Uhr
Kauno Zalgiris vs. Brann Bergen
18.45 Uhr
FC Getafe vs. FC Lugano
18.45 Uhr
Inter Escaldes vs. Universitatea Craiova
18.45 Uhr
Pafos FC vs. Riga
18.45 Uhr
Trabzonspor vs. Hearts
21.00 Uhr
Ajax Amsterdam vs. Atalanta Bergamo
Sky
21.00 Uhr
Aarhus vs. Egnatia
21.00 Uhr
AS Monaco vs. SC Freiburg
RTL, Sky
21.00 Uhr
FC Midtjylland vs. Sint-Truidense
21.00 Uhr
FC Thun vs. Hajduk Split
21.00 Uhr
Borac Banja Luka vs. Kuopion PS
21.00 Uhr
Lincoln Red Imps – Twente Enschede
21.00 Uhr
Sporting Braga vs. Gent