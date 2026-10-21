Der 3. Spieltag der Champions-League-Ligaphase hält am Mittwoch neun weitere Begegnungen bereit. Besonders im Blickpunkt stehen die Duelle zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal sowie zwischen Real Madrid und RB Leipzig. Doch welcher Anbieter zeigt die Spiele live? Bei GOAL erfahrt Ihr es.
Am heutigen Mittwoch (21. Oktober) geht die Champions-League-Ligaphase in die nächste Runde: Neun Partien stehen am 3. Spieltag auf dem Programm. Mit dem FC Bayern München und RB Leipzig sind auch zwei Bundesligisten im Einsatz. Während die Münchner den FC Arsenal empfangen, gastieren die Leipziger bei Real Madrid.
Wo die Spiele live im TV und Livestream zu sehen sind, erfahrt Ihr bei GOAL.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit FC Bayern München vs. Arsenal im TV und Livestream
Nachdem sich gestern Amazon Prime Video und DAZN die Übertragung der Champions League teilten, liegt die Verantwortung am heutigen Mittwoch allein bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle neun Begegnungen des Abends live. Neben den einzelnen Partien können Fans auch eine Konferenz verfolgen, in der das Geschehen auf den Plätzen gebündelt wird. Für den Zugriff ist ein DAZN-Unlimited-Abo erforderlich.
Derzeit ist das Abonnement bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten für 24,99 Euro pro Monat verfügbar. Wer lieber flexibel bleiben und monatlich kündigen möchte, zahlt für das reguläre Monatsabo 44,99 Euro. Über die gesamte Laufzeit summiert sich die Ersparnis mit dem günstigeren Angebot auf 480 Euro. Neben den Spielen der Champions League sind im Paket auch ausgewählte Bundesliga-Begegnungen enthalten.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit FC Bayern München vs. Arsenal im TV und Livestream - Die Spiele am 21. Oktober
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
18.45 Uhr
Como 1907 vs. Manchester United
DAZN
18.45 Uhr
OSC Lille vs. Galatasaray Istanbul
DAZN
21.00 Uhr
Aston Villa vs. Viking Stavanger
DAZN
21.00 Uhr
Club Brügge vs. RC Lens
DAZN
21.00 Uhr
FC Bayern München vs. FC Arsenal
DAZN
21.00 Uhr
Inter Mailand vs. Schachtar Donezk
DAZN
21.00 Uhr
Real Betis Sevilla vs. Feyenoord Rotterdam
DAZN
21.00 Uhr
Real Madrid vs. RB Leipzig
DAZN
21.00 Uhr
Sporting Lissabon vs. Linzer ASK
DAZN
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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