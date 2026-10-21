Am heutigen Mittwoch (21. Oktober) geht die Champions-League-Ligaphase in die nächste Runde: Neun Partien stehen am 3. Spieltag auf dem Programm. Mit dem FC Bayern München und RB Leipzig sind auch zwei Bundesligisten im Einsatz. Während die Münchner den FC Arsenal empfangen, gastieren die Leipziger bei Real Madrid.

Wo die Spiele live im TV und Livestream zu sehen sind, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit FC Bayern München vs. Arsenal im TV und Livestream

Nachdem sich gestern Amazon Prime Video und DAZN die Übertragung der Champions League teilten, liegt die Verantwortung am heutigen Mittwoch allein bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle neun Begegnungen des Abends live. Neben den einzelnen Partien können Fans auch eine Konferenz verfolgen, in der das Geschehen auf den Plätzen gebündelt wird. Für den Zugriff ist ein DAZN-Unlimited-Abo erforderlich.

Derzeit ist das Abonnement bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten für 24,99 Euro pro Monat verfügbar. Wer lieber flexibel bleiben und monatlich kündigen möchte, zahlt für das reguläre Monatsabo 44,99 Euro. Über die gesamte Laufzeit summiert sich die Ersparnis mit dem günstigeren Angebot auf 480 Euro. Neben den Spielen der Champions League sind im Paket auch ausgewählte Bundesliga-Begegnungen enthalten.

Nächste Spiele FCB Champions League 15:00 ARS Ansehen

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit FC Bayern München vs. Arsenal im TV und Livestream - Die Spiele am 21. Oktober

Uhrzeit Begegnung Übertragung 18.45 Uhr Como 1907 vs. Manchester United DAZN 18.45 Uhr OSC Lille vs. Galatasaray Istanbul DAZN 21.00 Uhr Aston Villa vs. Viking Stavanger DAZN 21.00 Uhr Club Brügge vs. RC Lens DAZN 21.00 Uhr FC Bayern München vs. FC Arsenal DAZN 21.00 Uhr Inter Mailand vs. Schachtar Donezk DAZN 21.00 Uhr Real Betis Sevilla vs. Feyenoord Rotterdam DAZN 21.00 Uhr Real Madrid vs. RB Leipzig DAZN 21.00 Uhr Sporting Lissabon vs. Linzer ASK DAZN











