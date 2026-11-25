Der Champions-League-Mittwoch verspricht erneut einen Abend voller hochklassiger Fußballaction. Am 25. November stehen im Rahmen des fünften Spieltags neun weitere Duelle auf dem Programm. Besonders im Blickpunkt steht der FC Bayern, der beim OSC Lille um wichtige Punkte kämpft. Auch Paris Saint-Germain, Manchester United, der VfB Stuttgart und Inter Mailand müssen sich beweisen.
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit FC Bayern München, VfB Stuttgart, Liverpool und Barca im TV sowie Livestream
Anders als am Dienstag, als Amazon Prime Video und DAZN noch gemeinsam für die Live-Bilder verantwortlich waren, übernimmt am Mittwoch ausschließlich DAZN die Übertragung der Königsklasse. Der Streamingdienst bietet sämtliche neun Partien des Tages sowohl als separate Livestreams als auch im Rahmen einer Konferenz an.
Die Live-Berichterstattung beginnt jeweils bereits kurz vor dem offiziellen Spielbeginn. Voraussetzung für den Zugriff auf das Angebot ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN.
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit FC Bayern München, VfB Stuttgart, Liverpool und Barca im TV sowie Livestream - Die Partien am 25. November
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
18.45 Uhr
Slavia Prag vs. FC Villarreal
DAZN
18.45 Uhr
Sabah FK vs. FC Barcelona
DAZN
21.00 Uhr
Atletico Madrid vs. Stavanger
DAZN
21.00 Uhr
Club Brügge vs. FC Liverpool
DAZN
21.00 Uhr
Inter Mailand vs. VfB Stuttgart
DAZN
21.00 Uhr
Schachtar Donezk vs. Fenerbahce Istanbul
DAZN
21.00 Uhr
OSC Lille vs. FC Bayern
DAZN
21.00 Uhr
Paris Saint-Germain vs. AS Rom
DAZN
21.00 Uhr
Sporting Lissabon vs. Manchester United
DAZN