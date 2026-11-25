Der Champions-League-Mittwoch verspricht erneut einen Abend voller hochklassiger Fußballaction. Am 25. November stehen im Rahmen des fünften Spieltags neun weitere Duelle auf dem Programm. Besonders im Blickpunkt steht der FC Bayern, der beim OSC Lille um wichtige Punkte kämpft. Auch Paris Saint-Germain, Manchester United, der VfB Stuttgart und Inter Mailand müssen sich beweisen.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit FC Bayern München, VfB Stuttgart, Liverpool und Barca im TV sowie Livestream

Anders als am Dienstag, als Amazon Prime Video und DAZN noch gemeinsam für die Live-Bilder verantwortlich waren, übernimmt am Mittwoch ausschließlich DAZN die Übertragung der Königsklasse. Der Streamingdienst bietet sämtliche neun Partien des Tages sowohl als separate Livestreams als auch im Rahmen einer Konferenz an.

Die Live-Berichterstattung beginnt jeweils bereits kurz vor dem offiziellen Spielbeginn. Voraussetzung für den Zugriff auf das Angebot ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit FC Bayern München, VfB Stuttgart, Liverpool und Barca im TV sowie Livestream - Die Partien am 25. November