Der Champions-League-Mittwoch bringt wieder europäischen Spitzenfußball auf den Rasen. Für die deutschen Klubs Dortmund und Leipzig stehen Heimspiele auf dem Plan, während Liverpool auswärts ran muss.

Den Anfang machen die Reds bereits um 18:45 Uhr bei ihrem schweren Auswärtsmatch gegen Fenerbahce Istanbul. Zur klassischen Sendezeit um 21:00 Uhr rollt der Ball dann auch in Deutschland: Der BVB bekommt es vor den eigenen Fans mit Real Betis zu tun und RB Leipzig bittet Manchester City zum Tanz in der Red Bull Arena.

Wo könnt ihr die Auftritte des BVB, der Reds und von RB Leipzig heute live im TV und Livestream sehen? Bei GOAL findet Ihr die komplette Übersicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit BVB, FC Liverpool und RB Leipzig im TV sowie Livestream

Dortmunds anspruchsvolle Aufgabe gegen den spanischen Tabellenvierten Real Betis läuft live bei DAZN. Da alle Mittwochsspiele dieser drei Teams exklusiv im kostenpflichtigen Livestream des Anbieters gezeigt werden, ist ein bezahltes Abonnement unumgänglich.

Wer den Zugang freigeschaltet hat, kann neben dem BVB-Spiel auch den Auftritt von Liverpool in der Frühschicht sowie das Topspiel von RB Leipzig verfolgen. Eine normale Ausstrahlung im Fernsehen gibt es nicht.

Stattdessen bietet DAZN die Flexibilität, die Begegnungen entweder in voller Länge als Einzelspiel oder im Rahmen der Konferenz anzuschauen.

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Anstoß Begegnung Sender / Livestream Option 18:45 Uhr Fenerbahce Istanbul – FC Liverpool DAZN Einzelspiel oder Konferenz 21:00 Uhr RB Leipzig - Manchester City DAZN Einzelspiel oder Konferenz 21:00 Uhr Borussia Dortmund – Real Betis DAZN Einzelspiel oder Konferenz

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit BVB, FC Liverpool und RB Leipzig im TV sowie Livestream - die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

Das Personal für den Champions-League-Mittwoch bei DAZN steht. Beim Leipzig-Kracher gegen Manchester City führen Moderator Benni Zander, Kommentator Uli Hebel, Experte Nils Petersen und Reporter Max Siebald durch den Abend – die Vorberichte starten hier um 20:30 Uhr.

Parallel beim BVB-Spiel gegen Real Betis ist Moderator Daniel Herzog gemeinsam mit Kommentator Freddy Harder, Experte Sebastian Kneißl und Reporter Conan Furlong im Einsatz. Das frühe Auswärtsspiel der Liverpooler bei Fenerbahce Istanbul wird von Flo Hauser kommentiert.

Anstoß Begegnung Sender Moderator Kommentator Experte Reporter 18:45 Uhr Fenerbahce Istanbul – FC Liverpool DAZN – Flo Hauser – – 21:00 Uhr RB Leipzig - Manchester City DAZN Benni Zander Uli Hebel Nils Petersen Max Siebald 21:00 Uhr Borussia Dortmund – Real Betis DAZN Daniel Herzog Freddy Harder Sebastian Kneißl Conan Furlong

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit BVB, FC Liverpool und RB Leipzig im TV sowie Livestream- die Mittwochsspiele des 4. CL-Spieltags