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RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Die CL live anschauen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit BVB, FC Liverpool und RB Leipzig im TV sowie Livestream

Champions League
Borussia Dortmund
Liverpool
RB Leipzig

Spitzenfußball am Mittwoch: In der Champions League sind heute unter anderem Borussia Dortmund, Liverpool und RB Leipzig gefordert. GOAL zeigt Euch, wo Ihr den BVB und Co. live verfolgen könnt.

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Der Champions-League-Mittwoch bringt wieder europäischen Spitzenfußball auf den Rasen. Für die deutschen Klubs Dortmund und Leipzig stehen Heimspiele auf dem Plan, während Liverpool auswärts ran muss.

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Den Anfang machen die Reds bereits um 18:45 Uhr bei ihrem schweren Auswärtsmatch gegen Fenerbahce Istanbul. Zur klassischen Sendezeit um 21:00 Uhr rollt der Ball dann auch in Deutschland: Der BVB bekommt es vor den eigenen Fans mit Real Betis zu tun und RB Leipzig bittet Manchester City zum Tanz in der Red Bull Arena.

Wo könnt ihr die Auftritte des BVB, der Reds und von RB Leipzig heute live im TV und Livestream sehen? Bei GOAL findet Ihr die komplette Übersicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit BVB, FC Liverpool und RB Leipzig im TV sowie Livestream

Dortmunds anspruchsvolle Aufgabe gegen den spanischen Tabellenvierten Real Betis läuft live bei DAZN. Da alle Mittwochsspiele dieser drei Teams exklusiv im kostenpflichtigen Livestream des Anbieters gezeigt werden, ist ein bezahltes Abonnement unumgänglich.

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Wer den Zugang freigeschaltet hat, kann neben dem BVB-Spiel auch den Auftritt von Liverpool in der Frühschicht sowie das Topspiel von RB Leipzig verfolgen. Eine normale Ausstrahlung im Fernsehen gibt es nicht.

Stattdessen bietet DAZN die Flexibilität, die Begegnungen entweder in voller Länge als Einzelspiel oder im Rahmen der Konferenz anzuschauen.

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

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Anstoß

Begegnung

Sender / Livestream

Option

18:45 Uhr

Fenerbahce Istanbul – FC Liverpool

DAZN

Einzelspiel oder Konferenz

21:00 Uhr

RB Leipzig - Manchester City

DAZN

Einzelspiel oder Konferenz

21:00 Uhr

Borussia Dortmund – Real Betis

DAZN

Einzelspiel oder Konferenz

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit BVB, FC Liverpool und RB Leipzig im TV sowie Livestream - die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

Das Personal für den Champions-League-Mittwoch bei DAZN steht. Beim Leipzig-Kracher gegen Manchester City führen Moderator Benni Zander, Kommentator Uli Hebel, Experte Nils Petersen und Reporter Max Siebald durch den Abend – die Vorberichte starten hier um 20:30 Uhr.

Parallel beim BVB-Spiel gegen Real Betis ist Moderator Daniel Herzog gemeinsam mit Kommentator Freddy Harder, Experte Sebastian Kneißl und Reporter Conan Furlong im Einsatz. Das frühe Auswärtsspiel der Liverpooler bei Fenerbahce Istanbul wird von Flo Hauser kommentiert.

Anstoß

Begegnung

Sender

Moderator

Kommentator

Experte

Reporter

18:45 Uhr

Fenerbahce Istanbul – FC Liverpool

DAZN

Flo Hauser

21:00 Uhr

RB Leipzig - Manchester City

DAZN

Benni Zander

Uli Hebel

Nils Petersen

Max Siebald

21:00 Uhr

Borussia Dortmund – Real Betis

DAZN

Daniel Herzog

Freddy Harder

Sebastian Kneißl

Conan Furlong

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von CL mit BVB, FC Liverpool und RB Leipzig im TV sowie Livestream- die Mittwochsspiele des 4. CL-Spieltags

Anstoß

Begegnung

18:45 Uhr

AEK Athen – Real Madrid

18:45 Uhr

Fenerbahçe Istanbul – FC Liverpool

21:00 Uhr

Borussia Dortmund – Real Betis

21:00 Uhr

FC Porto – SSC Neapel

21:00 Uhr

PSV Eindhoven – Club Brügge

21:00 Uhr

RB Leipzig – Manchester City

21:00 Uhr

RC Lens – Como 1907

21:00 Uhr

Slavia Prag – FC Arsenal

21:00 Uhr

Viking Stavanger – Sabah FK

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