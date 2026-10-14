Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoBodö/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoBorussia Dortmund
DAZN-Angebot: Jetzt 240 Euro pro Jahr sparen!
GOAL
Unterstützt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von BVB, Liverpool, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream

Champions League
Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
Bodö/Glimt
Borussia Dortmund
AS Rom - Real Madrid
AS Rom
Real Madrid
Manchester City - Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain

Die Champions League verspricht auch am heutigen Spieltag wieder jede Menge Spitzenfußball: Neben Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart stehen weitere namhafte Klubs wie Manchester City, Real Madrid und der FC Liverpool im Fokus. Doch wo laufen die Partien live im TV und Livestream? GOAL sagt es Euch.

Am heutigen Mittwoch, den 14. Oktober, geht der 2. Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit neun Duellen weiter. Dabei stehen auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart vor internationalen Aufgaben: Der BVB tritt bei FK Bodö/Glimt an, während die Schwaben auswärts auf Slovan Bratislava treffen. Ebenfalls im Einsatz sind europäische Giganten wie Real Madrid, Manchester City und Paris Saint-Germain.

DAZN-Angebot: Jetzt 240 Euro pro Jahr sparen!Jetzt anmelden!

Wer die Partien live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr beiGOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von BVB, Liverpool, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream

Nachdem DAZN und Amazon Prime Video am Dienstag für die Übertragung der Königsklasse verantwortlich waren, zeigt heute ausschließlich DAZN alle neun Einzelspiele sowie die Konferenz. Dafür benötigen Fans ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abo.

Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion ist das 24-Monats-Abo derzeit schon für 24,99 Euro pro Monat erhältlich - statt 44,99 Euro im flexiblen Monatstarif. Das macht eine Ersparnis von 20 Euro monatlich beziehungsweise 240 Euro im Jahr aus. Neben der Königsklasse umfasst das Angebot auch Top-Fußball aus der Bundesliga und Highlights wie El Clasico.

Allerdings sollten Fans beachten, dass DAZN die Champions-League-Rechte ab der Saison 2027/28 an Paramount+ verliert.

DAZN-Angebot: Jetzt 240 Euro pro Jahr sparen!Jetzt anmelden!

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von BVB, Liverpool, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream - Die Spiele am 14. Oktober

Anpfiff

Begegnung

Übertragung Einzelspiel

Übertragung Konferenz

18.45 Uhr

Feyenoord Rotterdam vs. Como 1907

DAZN

DAZN

18.45 Uhr

LASK vs. FC Liverpool

DAZN

DAZN

21 Uhr

AS Rom vs. Real Madrid

DAZN

DAZN

21 Uhr

Aston Villa vs. Fenerbahce Istanbul

DAZN

DAZN

21 Uhr

Schachtar Donezk vs. AEK Athen

DAZN

DAZN

21 Uhr

FK Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund

DAZN

DAZN

21 Uhr

Manchester City vs. Paris Saint-Germain

DAZN

DAZN

21 Uhr

Real Betis Sevilla vs. FC Porto

DAZN

DAZN

21 Uhr

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart

DAZN

DAZN

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen