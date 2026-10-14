Am heutigen Mittwoch, den 14. Oktober, geht der 2. Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit neun Duellen weiter. Dabei stehen auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart vor internationalen Aufgaben: Der BVB tritt bei FK Bodö/Glimt an, während die Schwaben auswärts auf Slovan Bratislava treffen. Ebenfalls im Einsatz sind europäische Giganten wie Real Madrid, Manchester City und Paris Saint-Germain.
Wer die Partien live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr beiGOAL.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von BVB, Liverpool, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream
Nachdem DAZN und Amazon Prime Video am Dienstag für die Übertragung der Königsklasse verantwortlich waren, zeigt heute ausschließlich DAZN alle neun Einzelspiele sowie die Konferenz. Dafür benötigen Fans ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abo.
Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion ist das 24-Monats-Abo derzeit schon für 24,99 Euro pro Monat erhältlich - statt 44,99 Euro im flexiblen Monatstarif. Das macht eine Ersparnis von 20 Euro monatlich beziehungsweise 240 Euro im Jahr aus. Neben der Königsklasse umfasst das Angebot auch Top-Fußball aus der Bundesliga und Highlights wie El Clasico.
Allerdings sollten Fans beachten, dass DAZN die Champions-League-Rechte ab der Saison 2027/28 an Paramount+ verliert.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von BVB, Liverpool, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream - Die Spiele am 14. Oktober
Anpfiff
Begegnung
Übertragung Einzelspiel
Übertragung Konferenz
18.45 Uhr
Feyenoord Rotterdam vs. Como 1907
DAZN
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18.45 Uhr
LASK vs. FC Liverpool
DAZN
DAZN
21 Uhr
AS Rom vs. Real Madrid
DAZN
DAZN
21 Uhr
Aston Villa vs. Fenerbahce Istanbul
DAZN
DAZN
21 Uhr
Schachtar Donezk vs. AEK Athen
DAZN
DAZN
21 Uhr
FK Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund
DAZN
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21 Uhr
Manchester City vs. Paris Saint-Germain
DAZN
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21 Uhr
Real Betis Sevilla vs. FC Porto
DAZN
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21 Uhr
Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart
DAZN
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