Nach dem Auftakt am Dienstag ertönt die Champions-League-Hymne auch am heutigen Mittwoch. Erneut stehen sechs Partien auf dem Programm, zwei davon beginnen um 18.45 Uhr, die übrigen vier um 21 Uhr.
Den Anfang machen am frühen Abend der VfB Stuttgart gegen Viking Stavanger sowie der FC Barcelona gegen Feyenoord Rotterdam. Später folgen die Duelle zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid, Paris Saint-Germain und Slovan Bratislava, Sporting und Galatasaray sowie dem SSC Neapel und dem FC Arsenal.
Doch auf welchem Sender läuft welches Spiel am Mittwoch? Und gibt es auch eine kostenlose Übertragung im Free-TV? GOAL sagt es.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Die Übersicht
Anstoß
Begegnung
Sender
Kommentator
18:45 Uhr
FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam
DAZN
Einzelspiel: Jan Wochner / Konferenz: Julian Engelhard
18:45 Uhr
VfB Stuttgart – Viking Stavanger
DAZN
Einzelspiel: Marco Hagemann / Konferenz: Nico Seepe
21:00 Uhr
FC Liverpool – Atletico Madrid
DAZN
Einzelspiel: Marcel Seufert / Konferenz: Florian Malburg
21:00 Uhr
Paris Saint-Germain – SK Slovan Bratislava
DAZN
Einzelspiel: Tom Kirsten / Konferenz: Max Gross
21:00 Uhr
Sporting Lissabon – Galatasaray Istanbul
DAZN
Einzelspiel: Flo Hauser / Konferenz: Christopher Putz
21:00 Uhr
SSC Neapel – FC Arsenal
DAZN
Einzelspiel: Uli Hebel / Konferenz: Michael Born
Champions League, Fußball heute live bei DAZN oder Amazon Prime im TV und Livestream sehen: Auf welchem Sender läuft welches Spiel am Mittwoch und gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?
An jedem Champions-League-Spieltag wird in Deutschland eine Partie exklusiv beim Streamingdienst von Amazon, Prime Video, übertragen. Dabei handelt es sich weiterhin um ein Dienstagsspiel - in der Regel mit deutscher Beteiligung.
Alle übrigen Partien am Dienstag sowie sämtliche Begegnungen am Mittwoch und in dieser Woche ausnahmsweise auch am Donnerstag laufen hingegen bei DAZN.
Der Streamingdienst besitzt weiterhin den Großteil der Übertragungsrechte an der Königsklasse. Damit sind am heutigen Mittwoch alle sechs Spiele live und in voller Länge bei DAZN zu sehen.
Neben den Einzelspielen bietet der Streamingdienst auch eine Konferenz an – sowohl für die Begegnungen ab 18.45 Uhr als auch für die Partien ab 21 Uhr. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr. Eine kostenlose Übertragung der Champions League im Free-TV gibt es nicht.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Infos zum 1. Spieltag
Weil die Europa League, die normalerweise am Donnerstag ausgetragen wird, in dieser Woche noch nicht beginnt, findet der 1. Spieltag der Champions League seit der Reform mit der Einführung der Ligaphase nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag statt.
Dadurch werden die Partien etwas entzerrt und Zuschauer können mehr Begegnungen verfolgen. Ab dem 2. Spieltag wird die Champions League dann wieder wie gewohnt ausschließlich dienstags und mittwochs ausgetragen.
Saison
2026/27
Runde
Ligaphase
1. Spieltag
8., 9. und 10. September 2026
2. Spieltag
13. und 14. Oktober 2026
3. Spieltag
20. und 21. Oktober 2026
4. Spieltag
3. und 4. November 2026
5. Spieltag
24. und 25. November 2026
6. Spieltag
8. und 9. Dezember 2026
7. Spieltag
19. und 20. Januar 2027
8. Spieltag
27. Januar 2027
Anstoßzeiten
18:45 und 21:00 Uhr
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Die Duelle vom 1. Spieltag am Dienstag und Donnerstag
Tag
Anstoß
Begegnung
Di, 08.09.2026
18:45 Uhr
AEK Athen – LASK
Di, 08.09.2026
18:45 Uhr
Club Brügge – Aston Villa
Di, 08.09.2026
21:00 Uhr
Borussia Dortmund – FC Villarreal
Di, 08.09.2026
21:00 Uhr
FC Porto – Manchester City
Di, 08.09.2026
21:00 Uhr
LOSC Lille – Real Betis
Di, 08.09.2026
21:00 Uhr
Real Madrid – Inter Mailand
Do, 10.09.2026
18:45 Uhr
Fenerbahce Istanbul – AS Rom
Do, 10.09.2026
18:45 Uhr
PSV Eindhoven – Schachtar Donezk
Do, 10.09.2026
21:00 Uhr
Como 1907 – RB Leipzig
Do, 10.09.2026
21:00 Uhr
FC Bayern München – FK Bodø/Glimt
Do, 10.09.2026
21:00 Uhr
Manchester United – Sabah FK
Do, 10.09.2026
21:00 Uhr
Slavia Prag – RC Lens