Nach dem Auftakt am Dienstag ertönt die Champions-League-Hymne auch am heutigen Mittwoch. Erneut stehen sechs Partien auf dem Programm, zwei davon beginnen um 18.45 Uhr, die übrigen vier um 21 Uhr.

Den Anfang machen am frühen Abend der VfB Stuttgart gegen Viking Stavanger sowie der FC Barcelona gegen Feyenoord Rotterdam. Später folgen die Duelle zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid, Paris Saint-Germain und Slovan Bratislava, Sporting und Galatasaray sowie dem SSC Neapel und dem FC Arsenal.

Doch auf welchem Sender läuft welches Spiel am Mittwoch? Und gibt es auch eine kostenlose Übertragung im Free-TV? GOAL sagt es.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Die Übersicht

Anstoß Begegnung Sender Kommentator 18:45 Uhr FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam DAZN Einzelspiel: Jan Wochner / Konferenz: Julian Engelhard 18:45 Uhr VfB Stuttgart – Viking Stavanger DAZN Einzelspiel: Marco Hagemann / Konferenz: Nico Seepe 21:00 Uhr FC Liverpool – Atletico Madrid DAZN Einzelspiel: Marcel Seufert / Konferenz: Florian Malburg 21:00 Uhr Paris Saint-Germain – SK Slovan Bratislava DAZN Einzelspiel: Tom Kirsten / Konferenz: Max Gross 21:00 Uhr Sporting Lissabon – Galatasaray Istanbul DAZN Einzelspiel: Flo Hauser / Konferenz: Christopher Putz 21:00 Uhr SSC Neapel – FC Arsenal DAZN Einzelspiel: Uli Hebel / Konferenz: Michael Born

Champions League, Fußball heute live bei DAZN oder Amazon Prime im TV und Livestream sehen: Auf welchem Sender läuft welches Spiel am Mittwoch und gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

An jedem Champions-League-Spieltag wird in Deutschland eine Partie exklusiv beim Streamingdienst von Amazon, Prime Video, übertragen. Dabei handelt es sich weiterhin um ein Dienstagsspiel - in der Regel mit deutscher Beteiligung.

Alle übrigen Partien am Dienstag sowie sämtliche Begegnungen am Mittwoch und in dieser Woche ausnahmsweise auch am Donnerstag laufen hingegen bei DAZN.

Der Streamingdienst besitzt weiterhin den Großteil der Übertragungsrechte an der Königsklasse. Damit sind am heutigen Mittwoch alle sechs Spiele live und in voller Länge bei DAZN zu sehen.

Neben den Einzelspielen bietet der Streamingdienst auch eine Konferenz an – sowohl für die Begegnungen ab 18.45 Uhr als auch für die Partien ab 21 Uhr. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr. Eine kostenlose Übertragung der Champions League im Free-TV gibt es nicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Infos zum 1. Spieltag

Weil die Europa League, die normalerweise am Donnerstag ausgetragen wird, in dieser Woche noch nicht beginnt, findet der 1. Spieltag der Champions League seit der Reform mit der Einführung der Ligaphase nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag statt.

Dadurch werden die Partien etwas entzerrt und Zuschauer können mehr Begegnungen verfolgen. Ab dem 2. Spieltag wird die Champions League dann wieder wie gewohnt ausschließlich dienstags und mittwochs ausgetragen.

Saison 2026/27 Runde Ligaphase 1. Spieltag 8., 9. und 10. September 2026 2. Spieltag 13. und 14. Oktober 2026 3. Spieltag 20. und 21. Oktober 2026 4. Spieltag 3. und 4. November 2026 5. Spieltag 24. und 25. November 2026 6. Spieltag 8. und 9. Dezember 2026 7. Spieltag 19. und 20. Januar 2027 8. Spieltag 27. Januar 2027 Anstoßzeiten 18:45 und 21:00 Uhr

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Die Duelle vom 1. Spieltag am Dienstag und Donnerstag