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Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream

Champions League

In der Champions League stehen am heutigen Mittwoch sechs weitere Spiele auf dem Programm. DAZN, Amazon Prime oder sogar Free-TV? GOAL verrät, welcher Sender welches Spiel überträgt.

Nach dem Auftakt am Dienstag ertönt die Champions-League-Hymne auch am heutigen Mittwoch. Erneut stehen sechs Partien auf dem Programm, zwei davon beginnen um 18.45 Uhr, die übrigen vier um 21 Uhr.

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Den Anfang machen am frühen Abend der VfB Stuttgart gegen Viking Stavanger sowie der FC Barcelona gegen Feyenoord Rotterdam. Später folgen die Duelle zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid, Paris Saint-Germain und Slovan Bratislava, Sporting und Galatasaray sowie dem SSC Neapel und dem FC Arsenal.

Doch auf welchem Sender läuft welches Spiel am Mittwoch? Und gibt es auch eine kostenlose Übertragung im Free-TV? GOAL sagt es.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Die Übersicht

Anstoß

Begegnung

Sender

Kommentator

18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

DAZN

Einzelspiel: Jan Wochner / Konferenz: Julian Engelhard

18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

DAZN

Einzelspiel: Marco Hagemann / Konferenz: Nico Seepe

21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

DAZN

Einzelspiel: Marcel Seufert / Konferenz: Florian Malburg

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – SK Slovan Bratislava

DAZN

Einzelspiel: Tom Kirsten / Konferenz: Max Gross

21:00 Uhr

Sporting Lissabon – Galatasaray Istanbul

DAZN

Einzelspiel: Flo Hauser / Konferenz: Christopher Putz

21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

DAZN

Einzelspiel: Uli Hebel / Konferenz: Michael Born

Champions League, Fußball heute live bei DAZN oder Amazon Prime im TV und Livestream sehen: Auf welchem Sender läuft welches Spiel am Mittwoch und gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

An jedem Champions-League-Spieltag wird in Deutschland eine Partie exklusiv beim Streamingdienst von Amazon, Prime Video, übertragen. Dabei handelt es sich weiterhin um ein Dienstagsspiel - in der Regel mit deutscher Beteiligung.

Alle übrigen Partien am Dienstag sowie sämtliche Begegnungen am Mittwoch und in dieser Woche ausnahmsweise auch am Donnerstag laufen hingegen bei DAZN.

Der Streamingdienst besitzt weiterhin den Großteil der Übertragungsrechte an der Königsklasse. Damit sind am heutigen Mittwoch alle sechs Spiele live und in voller Länge bei DAZN zu sehen.

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Neben den Einzelspielen bietet der Streamingdienst auch eine Konferenz an – sowohl für die Begegnungen ab 18.45 Uhr als auch für die Partien ab 21 Uhr. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr. Eine kostenlose Übertragung der Champions League im Free-TV gibt es nicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Infos zum 1. Spieltag

Weil die Europa League, die normalerweise am Donnerstag ausgetragen wird, in dieser Woche noch nicht beginnt, findet der 1. Spieltag der Champions League seit der Reform mit der Einführung der Ligaphase nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag statt.

Dadurch werden die Partien etwas entzerrt und Zuschauer können mehr Begegnungen verfolgen. Ab dem 2. Spieltag wird die Champions League dann wieder wie gewohnt ausschließlich dienstags und mittwochs ausgetragen.

Saison

2026/27

Runde

Ligaphase

1. Spieltag

8., 9. und 10. September 2026

2. Spieltag

13. und 14. Oktober 2026

3. Spieltag

20. und 21. Oktober 2026

4. Spieltag

3. und 4. November 2026

5. Spieltag

24. und 25. November 2026

6. Spieltag

8. und 9. Dezember 2026

7. Spieltag

19. und 20. Januar 2027

8. Spieltag

27. Januar 2027

Anstoßzeiten

18:45 und 21:00 Uhr

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Mittwoch? Übertragung von Barca, Liverpool, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Die Duelle vom 1. Spieltag am Dienstag und Donnerstag

Tag

Anstoß

Begegnung

Di, 08.09.2026

18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Di, 08.09.2026

18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Di, 08.09.2026

21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Di, 08.09.2026

21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Di, 08.09.2026

21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Di, 08.09.2026

21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Do, 10.09.2026

18:45 Uhr

Fenerbahce Istanbul – AS Rom

Do, 10.09.2026

18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

Do, 10.09.2026

21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

Do, 10.09.2026

21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodø/Glimt

Do, 10.09.2026

21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

Do, 10.09.2026

21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

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