Internationaler Fußball am Donnerstag: Europa League? Nein, Champions League - zumindest diese Woche. Die letzten sechs Partien des Auftakt-Spieltags der Ligaphase stehen auf dem Programm.
Dabei treffen ab 18.45 Uhr Fenerbahce Istanbul und die AS Rom sowie die PSV Eindhoven und Schachtar Donezk aufeinander. Ab 21 Uhr folgen die Duelle zwischen dem FC Bayern München und FK Bodø/Glimt, Como 1907 und RB Leipzig, Manchester United und Sabah FK sowie Slavia Prag und RC Lens.
Sechs Spiele – bei einem Sender? GOAL verrät, wo die Königsklasse heute live im TV und Livestream zu sehen ist.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Die Übersicht
Anstoß
Begegnung
Sender
Kommentator
18:45 Uhr
Fenerbahce Istanbul – AS Rom
DAZN
Einzelspiel: Julian Engelhard / Konferenz: Christoph Stadtler
18:45 Uhr
PSV Eindhoven – Schachtar Donezk
DAZN
Einzelspiel: Freddie Schulz / Konferenz: Marcel Seufert
21:00 Uhr
Como 1907 – RB Leipzig
DAZN
Einzelspiel: Mario Rieker / Konferenz: Robby Hunke
21:00 Uhr
FC Bayern München – FK Bodø/Glimt
DAZN
Einzelspiel: Lukas Schönmüller / Konferenz: Tom Kirsten
21:00 Uhr
Manchester United – Sabah FK
DAZN
Einzelspiel: Michael Born / Konferenz: Jan Platte
21:00 Uhr
Slavia Prag – RC Lens
DAZN
Einzelspiel: Lukas Discepoli-Flottmeyer / Konferenz: David Ploch
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream
Auch in dieser Champions-League-Saison wird ein Spiel pro Spieltag in Deutschland exklusiv beim Amazon-Streamingdienst Prime Video übertragen. Wie gewohnt fällt die Wahl dabei auf eine Partie am Dienstag – und wann immer es der Spielplan zulässt, mit deutscher Beteiligung.
Die übrigen Dienstagsspiele sowie sämtliche Begegnungen am Mittwoch und in dieser Woche ausnahmsweise auch am Donnerstag laufen hingegen bei DAZN. Der Streamingdienst verfügt weiterhin über den mit Abstand größten Anteil der Übertragungsrechte an der Königsklasse.
Heißt: Am heutigen Donnerstag sind alle sechs Partien live und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Neben den Einzelspielen bietet der Streamingdienst auch eine Konferenz an – sowohl für die Begegnungen ab 18.45 Uhr als auch für die Spiele ab 21 Uhr. Die Übertragung beginnt bereits um 18 Uhr. Eine Übertragung der Champions League im Free-TV gibt es nicht.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Infos zum 1. Spieltag
Da die Europa League traditionell am Donnerstag ausgetragen wird, in dieser Woche aber noch nicht beginnt, erstreckt sich der Auftakt der Champions League auch in diesem Jahr über drei Tage. Seit der Einführung der Ligaphase werden die Partien des 1. Spieltags somit nicht nur dienstags und mittwochs, sondern zusätzlich am Donnerstag ausgetragen.
Durch die Verteilung auf drei Tage gibt es weniger Parallelspiele und damit mehr Möglichkeiten, die einzelnen Begegnungen live zu verfolgen. Ab dem 2. Spieltag kehrt die Champions League dann wieder zum gewohnten Dienstag-Mittwoch-Rhythmus zurück.
Saison
2026/27
Runde
Ligaphase
1. Spieltag
8., 9. und 10. September 2026
2. Spieltag
13. und 14. Oktober 2026
3. Spieltag
20. und 21. Oktober 2026
4. Spieltag
3. und 4. November 2026
5. Spieltag
24. und 25. November 2026
6. Spieltag
8. und 9. Dezember 2026
7. Spieltag
19. und 20. Januar 2027
8. Spieltag
27. Januar 2027
Anstoßzeiten
18:45 und 21:00 Uhr
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Die Duelle vom 1. Spieltag am Dienstag und Mittwoch
Tag
Anstoß
Begegnung
Di, 08.09.2026
18:45 Uhr
AEK Athen – LASK
Di, 08.09.2026
18:45 Uhr
Club Brügge – Aston Villa
Di, 08.09.2026
21:00 Uhr
Borussia Dortmund – FC Villarreal
Di, 08.09.2026
21:00 Uhr
FC Porto – Manchester City
Di, 08.09.2026
21:00 Uhr
LOSC Lille – Real Betis
Di, 08.09.2026
21:00 Uhr
Real Madrid – Inter Mailand
Mi, 09.09.2026
18:45 Uhr
FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam
Mi, 09.09.2026
18:45 Uhr
VfB Stuttgart – Viking Stavanger
Mi, 09.09.2026
21:00 Uhr
FC Liverpool – Atletico Madrid
Mi, 09.09.2026
21:00 Uhr
Paris Saint-Germain – SK Slovan Bratislava
Mi, 09.09.2026
21:00 Uhr
Sporting Lissabon – Galatasaray Istanbul
Mi, 09.09.2026
21:00 Uhr
SSC Neapel – FC Arsenal