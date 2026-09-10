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LASK v Celtic - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs Second LegGetty Images Sport
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream

Champions League

Auch am Donnerstag rollt in der Champions League der Ball. GOAL teilt mit, wo die sechs Partien heute live im TV und Livestream zu sehen sind. DAZN, Amazon Prime oder sogar im Free-TV? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Internationaler Fußball am Donnerstag: Europa League? Nein, Champions League - zumindest diese Woche. Die letzten sechs Partien des Auftakt-Spieltags der Ligaphase stehen auf dem Programm.

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Dabei treffen ab 18.45 Uhr Fenerbahce Istanbul und die AS Rom sowie die PSV Eindhoven und Schachtar Donezk aufeinander. Ab 21 Uhr folgen die Duelle zwischen dem FC Bayern München und FK Bodø/Glimt, Como 1907 und RB Leipzig, Manchester United und Sabah FK sowie Slavia Prag und RC Lens.

Sechs Spiele – bei einem Sender? GOAL verrät, wo die Königsklasse heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Die Übersicht

Anstoß

Begegnung

Sender

Kommentator

18:45 Uhr

Fenerbahce Istanbul – AS Rom

DAZN

Einzelspiel: Julian Engelhard / Konferenz: Christoph Stadtler

18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

DAZN

Einzelspiel: Freddie Schulz / Konferenz: Marcel Seufert

21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

DAZN

Einzelspiel: Mario Rieker / Konferenz: Robby Hunke

21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodø/Glimt

DAZN

Einzelspiel: Lukas Schönmüller / Konferenz: Tom Kirsten

21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

DAZN

Einzelspiel: Michael Born / Konferenz: Jan Platte

21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

DAZN

Einzelspiel: Lukas Discepoli-Flottmeyer / Konferenz: David Ploch

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream

Auch in dieser Champions-League-Saison wird ein Spiel pro Spieltag in Deutschland exklusiv beim Amazon-Streamingdienst Prime Video übertragen. Wie gewohnt fällt die Wahl dabei auf eine Partie am Dienstag – und wann immer es der Spielplan zulässt, mit deutscher Beteiligung.

Die übrigen Dienstagsspiele sowie sämtliche Begegnungen am Mittwoch und in dieser Woche ausnahmsweise auch am Donnerstag laufen hingegen bei DAZN. Der Streamingdienst verfügt weiterhin über den mit Abstand größten Anteil der Übertragungsrechte an der Königsklasse.

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Heißt: Am heutigen Donnerstag sind alle sechs Partien live und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Neben den Einzelspielen bietet der Streamingdienst auch eine Konferenz an – sowohl für die Begegnungen ab 18.45 Uhr als auch für die Spiele ab 21 Uhr. Die Übertragung beginnt bereits um 18 Uhr. Eine Übertragung der Champions League im Free-TV gibt es nicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Infos zum 1. Spieltag

Da die Europa League traditionell am Donnerstag ausgetragen wird, in dieser Woche aber noch nicht beginnt, erstreckt sich der Auftakt der Champions League auch in diesem Jahr über drei Tage. Seit der Einführung der Ligaphase werden die Partien des 1. Spieltags somit nicht nur dienstags und mittwochs, sondern zusätzlich am Donnerstag ausgetragen.

Durch die Verteilung auf drei Tage gibt es weniger Parallelspiele und damit mehr Möglichkeiten, die einzelnen Begegnungen live zu verfolgen. Ab dem 2. Spieltag kehrt die Champions League dann wieder zum gewohnten Dienstag-Mittwoch-Rhythmus zurück.

Saison

2026/27

Runde

Ligaphase

1. Spieltag

8., 9. und 10. September 2026

2. Spieltag

13. und 14. Oktober 2026

3. Spieltag

20. und 21. Oktober 2026

4. Spieltag

3. und 4. November 2026

5. Spieltag

24. und 25. November 2026

6. Spieltag

8. und 9. Dezember 2026

7. Spieltag

19. und 20. Januar 2027

8. Spieltag

27. Januar 2027

Anstoßzeiten

18:45 und 21:00 Uhr

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Die Duelle vom 1. Spieltag am Dienstag und Mittwoch

Tag

Anstoß

Begegnung

Di, 08.09.2026

18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Di, 08.09.2026

18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Di, 08.09.2026

21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Di, 08.09.2026

21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Di, 08.09.2026

21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Di, 08.09.2026

21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Mi, 09.09.2026

18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Mi, 09.09.2026

18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Mi, 09.09.2026

21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mi, 09.09.2026

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – SK Slovan Bratislava

Mi, 09.09.2026

21:00 Uhr

Sporting Lissabon – Galatasaray Istanbul

Mi, 09.09.2026

21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

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