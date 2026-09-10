Internationaler Fußball am Donnerstag: Europa League? Nein, Champions League - zumindest diese Woche. Die letzten sechs Partien des Auftakt-Spieltags der Ligaphase stehen auf dem Programm.

Dabei treffen ab 18.45 Uhr Fenerbahce Istanbul und die AS Rom sowie die PSV Eindhoven und Schachtar Donezk aufeinander. Ab 21 Uhr folgen die Duelle zwischen dem FC Bayern München und FK Bodø/Glimt, Como 1907 und RB Leipzig, Manchester United und Sabah FK sowie Slavia Prag und RC Lens.

Sechs Spiele – bei einem Sender? GOAL verrät, wo die Königsklasse heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Die Übersicht

Anstoß Begegnung Sender Kommentator 18:45 Uhr Fenerbahce Istanbul – AS Rom DAZN Einzelspiel: Julian Engelhard / Konferenz: Christoph Stadtler 18:45 Uhr PSV Eindhoven – Schachtar Donezk DAZN Einzelspiel: Freddie Schulz / Konferenz: Marcel Seufert 21:00 Uhr Como 1907 – RB Leipzig DAZN Einzelspiel: Mario Rieker / Konferenz: Robby Hunke 21:00 Uhr FC Bayern München – FK Bodø/Glimt DAZN Einzelspiel: Lukas Schönmüller / Konferenz: Tom Kirsten 21:00 Uhr Manchester United – Sabah FK DAZN Einzelspiel: Michael Born / Konferenz: Jan Platte 21:00 Uhr Slavia Prag – RC Lens DAZN Einzelspiel: Lukas Discepoli-Flottmeyer / Konferenz: David Ploch

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream

Auch in dieser Champions-League-Saison wird ein Spiel pro Spieltag in Deutschland exklusiv beim Amazon-Streamingdienst Prime Video übertragen. Wie gewohnt fällt die Wahl dabei auf eine Partie am Dienstag – und wann immer es der Spielplan zulässt, mit deutscher Beteiligung.

Die übrigen Dienstagsspiele sowie sämtliche Begegnungen am Mittwoch und in dieser Woche ausnahmsweise auch am Donnerstag laufen hingegen bei DAZN. Der Streamingdienst verfügt weiterhin über den mit Abstand größten Anteil der Übertragungsrechte an der Königsklasse.

Heißt: Am heutigen Donnerstag sind alle sechs Partien live und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Neben den Einzelspielen bietet der Streamingdienst auch eine Konferenz an – sowohl für die Begegnungen ab 18.45 Uhr als auch für die Spiele ab 21 Uhr. Die Übertragung beginnt bereits um 18 Uhr. Eine Übertragung der Champions League im Free-TV gibt es nicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Infos zum 1. Spieltag

Da die Europa League traditionell am Donnerstag ausgetragen wird, in dieser Woche aber noch nicht beginnt, erstreckt sich der Auftakt der Champions League auch in diesem Jahr über drei Tage. Seit der Einführung der Ligaphase werden die Partien des 1. Spieltags somit nicht nur dienstags und mittwochs, sondern zusätzlich am Donnerstag ausgetragen.

Durch die Verteilung auf drei Tage gibt es weniger Parallelspiele und damit mehr Möglichkeiten, die einzelnen Begegnungen live zu verfolgen. Ab dem 2. Spieltag kehrt die Champions League dann wieder zum gewohnten Dienstag-Mittwoch-Rhythmus zurück.

Saison 2026/27 Runde Ligaphase 1. Spieltag 8., 9. und 10. September 2026 2. Spieltag 13. und 14. Oktober 2026 3. Spieltag 20. und 21. Oktober 2026 4. Spieltag 3. und 4. November 2026 5. Spieltag 24. und 25. November 2026 6. Spieltag 8. und 9. Dezember 2026 7. Spieltag 19. und 20. Januar 2027 8. Spieltag 27. Januar 2027 Anstoßzeiten 18:45 und 21:00 Uhr

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Donnerstag? Übertragung von FC Bayern, Fenerbahce und Co. im TV sowie Livestream - Die Duelle vom 1. Spieltag am Dienstag und Mittwoch