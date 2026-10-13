Mit dem Ende der Länderspielpause kehrt auch die Königsklasse auf die europäische Fußballbühne zurück. Am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, stehen zum Auftakt des 2. Spieltags der Champions-League-Ligaphase neun Partien auf dem Programm.

DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt.

Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick dabei auf zwei Begegnungen: Der FC Bayern München ist auswärts bei Viking Stavanger gefordert, RB Leipzig empfängt die PSV Eindhoven.

Doch wo laufen die Spiele live? GOAL hat die Antwort.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von FC Bayern, Barca, Gala und Co. im TV sowie Livestream

Die Übertragungen der heutigen Champions-League-Spiele verteilen sich erneut auf DAZN und Amazon Prime Video. Während Prime Video das Duell zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München exklusiv in voller Länge zeigt, sind die acht weiteren Partien ausschließlich bei DAZN zu sehen. Für den Zugriff auf die Übertragung bei Prime Video ist ein kostenpflichtiges Prime-Abonnement erforderlich.

Auch bei DAZN gelten unterschiedliche Voraussetzungen: Wer die Begegnungen als Einzelspiele live sehen möchte, braucht das kostenpflichtige Paket DAZN Unlimited. Die Konferenz bildet heute jedoch eine Ausnahme. Sie steht kostenlos im Livestream zur Verfügung. Dafür müsst Ihr lediglich ein Konto bei DAZN erstellen - ein Abonnement ist nicht erforderlich.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von FC Bayern, Barca, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Die Spiele am 13. Oktober

Anpfiff Begegnung Übertragung Einzelspiel Übertragung Konferenz 18.45 Uhr RC Lens vs. Sporting Lissabon DAZN DAZN 18.45 Uhr Sabah FK vs. Slavia Prag DAZN DAZN 21 Uhr FC Arsenal vs. OSC Lille DAZN DAZN 21 Uhr Atletico Madrid vs. Manchester United DAZN DAZN 21 Uhr Inter Mailand vs. Club Brügge DAZN DAZN 21 Uhr Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona DAZN DAZN 21 Uhr RB Leipzig vs. PSV Eindhoven DAZN DAZN 21 Uhr Viking Stavanger vs. FC Bayern München Amazon Prime - 21 Uhr FC Villarreal vs. SSC Neapel DAZN DAZN



