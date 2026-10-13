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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von FC Bayern, Barca, Gala und Co. im TV sowie Livestream

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Viking - Bayern München
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Atletico Madrid - Manchester United
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Die Champions League meldet sich mit dem 2. Spieltag der Ligaphase zurück. Neun Partien stehen heute auf dem Programm, darunter die Auftritte des FC Bayern München und von RB Leipzig. Weitere Top-Klubs wie der FC Barcelona, Inter Mailand, Galatasaray und Manchester United sind ebenfalls im Einsatz. Wo die Spiele live im TV und Livestream zu sehen sind, erfahrt Ihr bei GOAL.

Mit dem Ende der Länderspielpause kehrt auch die Königsklasse auf die europäische Fußballbühne zurück. Am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, stehen zum Auftakt des 2. Spieltags der Champions-League-Ligaphase neun Partien auf dem Programm.

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DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt.

Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick dabei auf zwei Begegnungen: Der FC Bayern München ist auswärts bei Viking Stavanger gefordert, RB Leipzig empfängt die PSV Eindhoven.

Doch wo laufen die Spiele live? GOAL hat die Antwort.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von FC Bayern, Barca, Gala und Co. im TV sowie Livestream

Die Übertragungen der heutigen Champions-League-Spiele verteilen sich erneut auf DAZN und Amazon Prime Video. Während Prime Video das Duell zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München exklusiv in voller Länge zeigt, sind die acht weiteren Partien ausschließlich bei DAZN zu sehen. Für den Zugriff auf die Übertragung bei Prime Video ist ein kostenpflichtiges Prime-Abonnement erforderlich.

Auch bei DAZN gelten unterschiedliche Voraussetzungen: Wer die Begegnungen als Einzelspiele live sehen möchte, braucht das kostenpflichtige Paket DAZN Unlimited. Die Konferenz bildet heute jedoch eine Ausnahme. Sie steht kostenlos im Livestream zur Verfügung. Dafür müsst Ihr lediglich ein Konto bei DAZN erstellen - ein Abonnement ist nicht erforderlich.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von FC Bayern, Barca, Gala und Co. im TV sowie Livestream - Die Spiele am 13. Oktober

Anpfiff

Begegnung

Übertragung Einzelspiel

Übertragung Konferenz

18.45 Uhr

RC Lens vs. Sporting Lissabon

DAZN

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18.45 Uhr

Sabah FK vs. Slavia Prag

DAZN

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21 Uhr

FC Arsenal vs. OSC Lille

DAZN

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21 Uhr

Atletico Madrid vs. Manchester United

DAZN

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21 Uhr

Inter Mailand vs. Club Brügge

DAZN

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21 Uhr

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona

DAZN

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21 Uhr

RB Leipzig vs. PSV Eindhoven

DAZN

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21 Uhr

Viking Stavanger vs. FC Bayern München

Amazon Prime

-

21 Uhr

FC Villarreal vs. SSC Neapel

DAZN

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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