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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
CL heute kostenlos ansehenDas CL-Topspiel am Dienstag live
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit FC Bayern München, VfB Stuttgart und Barca im TV sowie Livestream

Champions League
FC Barcelona
VfB Stuttgart
Bayern München

Die Champions League bietet am Dienstag wieder packenden Spitzenfußball. Unter anderem kämpfen der FC Bayern München, VfB Stuttgart und FC Barcelona um wichtige Punkte. Wo ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

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Neuer Spieltag in der Königsklasse: Am Dienstag und Mittwoch warten wieder echte europäische Highlights. Heute Abend sind mit Stuttgart und Bayern zwei Bundesligisten im Einsatz, zudem schaut Fußball-Deutschland auch gespannt auf das Spiel von Hansi Flicks FC Barcelona.

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Den Anfang macht der VfB bereits um 18:45 Uhr in Istanbul bei Galatasaray. Die Partien der Bayern in Madrid und von Barca gegen Aston Villa folgen zur klassischen Champions-League-Zeit um 21:00 Uhr.

Wo könnt ihr die drei vielversprechenden Champions-League-Spiele heute live im TV und Livestream sehen? Bei GOAL findet Ihr die komplette Übersicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit FC Bayern München, VfB Stuttgart und Barca im TV sowie Livestream

Den Anfang macht am heutigen Dienstag der VfB Stuttgart: Das anspruchsvolle Gastspiel der Schwaben in der Türkei bei Galatasaray läuft live und exklusiv bei DAZN. Für den Livestream wird ein bezahltes Abo benötigt; eine Free-TV- oder alternative Übertragung gibt es nicht.

Ebenfalls exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen ist die Partie des FC Barcelona gegen Aston Villa.

Falls Ihr bares Geld sparen und trotzdem die volle Ladung Königsklasse wollt, hat DAZN heute ein starkes Angebot für Euch: Die gesamte Dienstags-Konferenz wird komplett vor die Paywall verlegt. Ihr müsst für diesen Stream keinen Cent bezahlen und kein kostenpflichtiges Abo abschließen. Es genügt ein einfacher, kostenloser Basis-Account, den Ihr Euch auf der Plattform einrichtet. Ab 18:00 Uhr seid Ihr dann live dabei und könnt alle Tore und spielentscheidenden Szenen der anderen Plätze ohne Zusatzkosten mitverfolgen.

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Wer dagegen das Spitzenspiel des FC Bayern München bei Atlético Madrid verfolgen möchte, wird bei Amazon Prime Video fündig. Der Anbieter zeigt das deutsche Dienstags-Highlight wie üblich exklusiv.

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

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Anstoß

Begegnung

Sender / Livestream

18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul – VfB Stuttgart

DAZN

21:00 Uhr

FC Barcelona – Aston Villa

DAZN

21:00 Uhr

Atlético Madrid – FC Bayern München

Amazon Prime Video

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit FC Bayern München, VfB Stuttgart und Barca im TV sowie Livestream - die Kommentatoren, Experten und Moderatoren der Übertragungen auf DAZN und Amazon Prime Video

Beim Stuttgarter Gastspiel in Istanbul setzt DAZN auf folgendes Personal: Christina Rann führt als Moderatorin durch die Sendung, während Kommentator Lukas Schönmüller die Partie zusammen mit Experte Sebastian Kneißl am Mikrofon begleitet.

Für das anschließende DAZN-Match zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa ist Kommentator Marco Hagemann im Einsatz.

Ein namhaftes Aufgebot schickt indes Amazon Prime Video nach Madrid: Moderator Jonas Friedrich meldet sich direkt aus dem Stadion und bekommt Unterstützung von der dreiköpfigen Expertenrunde bestehend aus Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning. Das Spiel selbst wird von Hannes Herrmann und Co-Kommentator Benedikt Höwedes kommentiert.

Anstoß

Begegnung

Sender

Moderator(in)

Kommentator(en)

Experte(n)

18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul – VfB Stuttgart

DAZN

Christina Rann

Lukas Schönmüller

Sebastian Kneißl

21:00 Uhr

FC Barcelona – Aston Villa

DAZN

Marco Hagemann

21:00 Uhr

Atlético Madrid – FC Bayern München

Amazon Prime Video

Jonas Friedrich

Hannes Herrmann (Co: Benedikt Höwedes)

Mats Hummels, Christoph Kramer, Josephine Henning

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit FC Bayern München, VfB Stuttgart und Barca im TV sowie Livestream - der CL-Dienstag im Überblick

Anstoß

Begegnung

18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul – VfB Stuttgart

18:45 Uhr

Schachtar Donezk – Sporting Lissabon

21:00 Uhr

Atlético Madrid – FC Bayern München

21:00 Uhr

FC Barcelona – Aston Villa

21:00 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand

21:00 Uhr

FK Bodø/Glimt – LOSC Lille

21:00 Uhr

FC Villarreal – Paris Saint-Germain

21:00 Uhr

Manchester United – AS Rom

21:00 Uhr

LASK – ŠK Slovan Bratislava

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