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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit BVB, VfB Stuttgart und PSG vs. Barca im TV sowie Livestream

Champions League
Sabah FK - Borussia Dortmund
Sabah FK
Borussia Dortmund

Neun Begegnungen der Champions League sorgen am heutigen Dienstag für Spannung. Dabei stehen unter anderem Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester City im Fokus. Wo die Spiele live zu sehen sind, erfahrt Ihr hier im Überblick.

Am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, fällt in der Champions League der Startschuss für den 3. Spieltag der Ligaphase. Insgesamt neun Partien stehen an, darunter die Auftritte von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Während der BVB auswärts auf Sabah FK trifft, bekommt es Stuttgart vor heimischer Kulisse mit Atletico Madrid zu tun.

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GOAL liefert Euch den Überblick, wo die heutigen Königsklassen-Duelle live übertragen werden.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit BVB, VfB Stuttgart und PSG vs. Barca im TV sowie Livestream

Bei der Übertragung der Königsklasse ändert sich auch diese Woche nichts: Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Atletico Madrid ist am Dienstag exklusiv bei Amazon Prime zu sehen. Für die anderen acht Begegnungen ist DAZN zuständig. Dort stehen sowohl die Einzelspiele als auch eine Konferenz zur Auswahl. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abo.

Aktuell gibt es den Streamingdienst im Zweijahresvertrag bereits für 24,99 Euro pro Monat. Im flexiblen Monatstarif werden hingegen 44,99 Euro fällig. Über zwölf Monate gerechnet ergibt sich damit ein Preisvorteil von 240 Euro. Das befristete Angebot umfasst unter anderem Spitzenfußball aus der Champions League und Bundesliga.

Allerdings verliert DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League mit Beginn der Saison 2027/28.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit BVB, VfB Stuttgart und PSG vs. Barca im TV sowie Livestream - Die Spiele am 20. Oktober

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18.45 Uhr

Fenerbahce Istanbul vs. Slavia Prag

DAZN

18.45 Uhr

Sabah FK vs. Borussia Dortmund

DAZN

21.00 Uhr

AS Rom vs. Slovan Bratislava

DAZN

21.00 Uhr

FC Porto vs. PSV Eindhoven

DAZN

21.00 Uhr

FC Liverpool vs. FC Villarreal

DAZN

21.00 Uhr

Manchester City vs. AEK Athen

DAZN

21.00 Uhr

Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona

DAZN

21.00 Uhr

SSC Neapel vs. FK Bodö/Glimt

DAZN

21.00 Uhr

VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid

Amazon Prime Video




Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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