Am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, fällt in der Champions League der Startschuss für den 3. Spieltag der Ligaphase. Insgesamt neun Partien stehen an, darunter die Auftritte von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Während der BVB auswärts auf Sabah FK trifft, bekommt es Stuttgart vor heimischer Kulisse mit Atletico Madrid zu tun.
GOAL liefert Euch den Überblick, wo die heutigen Königsklassen-Duelle live übertragen werden.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit BVB, VfB Stuttgart und PSG vs. Barca im TV sowie Livestream
Bei der Übertragung der Königsklasse ändert sich auch diese Woche nichts: Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Atletico Madrid ist am Dienstag exklusiv bei Amazon Prime zu sehen. Für die anderen acht Begegnungen ist DAZN zuständig. Dort stehen sowohl die Einzelspiele als auch eine Konferenz zur Auswahl. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abo.
Aktuell gibt es den Streamingdienst im Zweijahresvertrag bereits für 24,99 Euro pro Monat. Im flexiblen Monatstarif werden hingegen 44,99 Euro fällig. Über zwölf Monate gerechnet ergibt sich damit ein Preisvorteil von 240 Euro. Das befristete Angebot umfasst unter anderem Spitzenfußball aus der Champions League und Bundesliga.
Allerdings verliert DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League mit Beginn der Saison 2027/28.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit BVB, VfB Stuttgart und PSG vs. Barca im TV sowie Livestream - Die Spiele am 20. Oktober
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
18.45 Uhr
Fenerbahce Istanbul vs. Slavia Prag
DAZN
18.45 Uhr
Sabah FK vs. Borussia Dortmund
DAZN
21.00 Uhr
AS Rom vs. Slovan Bratislava
DAZN
21.00 Uhr
FC Porto vs. PSV Eindhoven
DAZN
21.00 Uhr
FC Liverpool vs. FC Villarreal
DAZN
21.00 Uhr
Manchester City vs. AEK Athen
DAZN
21.00 Uhr
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona
DAZN
21.00 Uhr
SSC Neapel vs. FK Bodö/Glimt
DAZN
21.00 Uhr
VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid
Amazon Prime Video