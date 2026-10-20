Am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, fällt in der Champions League der Startschuss für den 3. Spieltag der Ligaphase. Insgesamt neun Partien stehen an, darunter die Auftritte von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Während der BVB auswärts auf Sabah FK trifft, bekommt es Stuttgart vor heimischer Kulisse mit Atletico Madrid zu tun.

GOAL liefert Euch den Überblick, wo die heutigen Königsklassen-Duelle live übertragen werden.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit BVB, VfB Stuttgart und PSG vs. Barca im TV sowie Livestream

Bei der Übertragung der Königsklasse ändert sich auch diese Woche nichts: Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Atletico Madrid ist am Dienstag exklusiv bei Amazon Prime zu sehen. Für die anderen acht Begegnungen ist DAZN zuständig. Dort stehen sowohl die Einzelspiele als auch eine Konferenz zur Auswahl. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abo.

Aktuell gibt es den Streamingdienst im Zweijahresvertrag bereits für 24,99 Euro pro Monat. Im flexiblen Monatstarif werden hingegen 44,99 Euro fällig. Über zwölf Monate gerechnet ergibt sich damit ein Preisvorteil von 240 Euro. Das befristete Angebot umfasst unter anderem Spitzenfußball aus der Champions League und Bundesliga.

Nächste Spiele SAB Champions League 12:45 BVB Ansehen

Allerdings verliert DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League mit Beginn der Saison 2027/28.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit BVB, VfB Stuttgart und PSG vs. Barca im TV sowie Livestream - Die Spiele am 20. Oktober

Uhrzeit Begegnung Übertragung 18.45 Uhr Fenerbahce Istanbul vs. Slavia Prag DAZN 18.45 Uhr Sabah FK vs. Borussia Dortmund DAZN 21.00 Uhr AS Rom vs. Slovan Bratislava DAZN 21.00 Uhr FC Porto vs. PSV Eindhoven DAZN 21.00 Uhr FC Liverpool vs. FC Villarreal DAZN 21.00 Uhr Manchester City vs. AEK Athen DAZN 21.00 Uhr Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona DAZN 21.00 Uhr SSC Neapel vs. FK Bodö/Glimt DAZN 21.00 Uhr VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid Amazon Prime Video











