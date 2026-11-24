Die Königsklasse hält auch in dieser Woche wieder zahlreiche hochkarätige Begegnungen bereit. Am Dienstag, den 24. November, wird die Ligaphase mit dem fünften Spieltag fortgesetzt. Neun Duelle stehen dabei auf dem Programm. Besonders reizvoll sind die Begegnungen zwischen Arsenal und Borussia Dortmund sowie Manchester City und dem SSC Neapel. Darüber hinaus treffen Real Madrid auf die PSV Eindhoven und RB Leipzig auf den RC Lens.

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Doch auf welchen Sendern werden die Spiele übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partien live verfolgen könnt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit Arsenal vs. BVB, Real Madrid und RB Leipzig im TV sowie Livestream

Die Übertragungsrechte für den Champions-League-Dienstag liegen erneut bei Amazon Prime Video und DAZN. Während Amazon Prime Video mit dem Duell zwischen Arsenal und Borussia Dortmund das ausgewählte Einzelspiel des Tages zeigt, laufen die acht weiteren Begegnungen exklusiv bei DAZN.

Dort haben Fußballfans außerdem die Möglichkeit, sämtliche Partien im Rahmen einer Konferenz parallel zu verfolgen. Für den Zugriff auf das Live-Angebot ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Voraussetzung ist das Paket DAZN Unlimited.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von CL mit Arsenal vs. BVB, Real Madrid und RB Leipzig im TV sowie Livestream - Die Partien am 24. November