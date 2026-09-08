Am heutigen Dienstag, 8. September, nimmt die neue Champions-League-Saison richtig Fahrt auf: Mit dem Start der Ligaphase geht es endlich wieder um Europas Fußballkrone. Zum Auftakt warten gleich sechs hochkarätige Duelle - und mittendrin Borussia Dortmund.
Der BVB bekommt es ab 21 Uhr im heimischen Signal-Iduna-Park mit dem FC Villarreal zu tun.
Doch wo sind die Partien heute live zu sehen? Welche Spiele laufen im TV, welche im Livestream? GOAL liefert Euch den Überblick über alle Übertragungen.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von BVB, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream
Die Champions League bleibt auch in dieser Saison fest in der Hand von DAZN und Amazon Prime Video. Die beiden Streaming-Anbieter teilen sich die Live-Rechte - allerdings mit klar verteilten Rollen: DAZN zeigt mit 186 Partien den mit Abstand größten Teil der Königsklasse, während Prime Video 17 Spiele exklusiv überträgt.
Amazon hat sich dabei ein besonderes Zugpferd gesichert: An jedem Dienstag-Spieltag zeigt Prime Video eine ausgewählte Top-Partie exklusiv. Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal.
Alle übrigen Begegnungen laufen bei DAZN. Dort haben Zuschauer wie gewohnt die Wahl zwischen der Übertragung eines einzelnen Spiels und der beliebten Konferenz. Einen Haken gibt es für Fans ohne Streaming-Abo: Im Free-TV keine Champions-League-Partie live zu sehen.
Tag / Datum
Zeit
Heimteam
Auswärtsteam
Übertragung
Di. 08.09.
18.45 Uhr
AEK Athen
Linzer ASK
DAZN
Di. 08.09.
18.45 Uhr
Club Brügge
Aston Villa
DAZN
Di. 08.09.
21.00 Uhr
Borussia Dortmund
FC Villarreal
Amazon Prime
Di. 08.09.
21.00 Uhr
FC Porto
Manchester City
DAZN
Di. 08.09.
21.00 Uhr
Lille OSC
Real Betis Sevilla
DAZN
Di. 08.09.
21.00 Uhr
Real Madrid
Inter Mailand
DAZN
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von BVB, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream - Der restliche 1. Spieltag
Mi., 09.09.
18.45 Uhr
FC Barcelona
Feyenoord Rotterdam
Mi., 09.09.
18.45 Uhr
VfB Stuttgart
Viking Stavanger
Mi., 09.09.
21.00 Uhr
FC Liverpool
Atletico Madrid
Mi., 09.09.
21.00 Uhr
Paris St. Germain
Slovan Bratislava
Mi., 09.09.
21.00 Uhr
SSC Neapel
FC Arsenal
Mi., 09.09.
21.00 Uhr
Sporting Lissabon
Galatasaray SK
Do., 10.09.
18.45 Uhr
Fenerbahce SK
AS Rom
Do., 10.09.
18.45 Uhr
PSV Eindhoven
Schachtar Donezk
Do., 10.09.
21.00 Uhr
Como 1907
RB Leipzig
Do., 10.09.
21.00 Uhr
Bayern München
FK Bodö/Glimt
Do., 10.09.
21.00 Uhr
Manchester United
Sabah FK
Do., 10.09.
21.00 Uhr
Slavia Prag
RC Lens