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Champions League
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von BVB, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream

Champions League
Borussia Dortmund - FC Villarreal
Borussia Dortmund
FC Villarreal

Am Dienstag fällt der Startschuss für die neue Champions-League-Ligaphase. Doch wer zeigt welches Spiel live? Hier gibt’s den kompletten Überblick über alle Übertragungen und Sender.

Am heutigen Dienstag, 8. September, nimmt die neue Champions-League-Saison richtig Fahrt auf: Mit dem Start der Ligaphase geht es endlich wieder um Europas Fußballkrone. Zum Auftakt warten gleich sechs hochkarätige Duelle - und mittendrin Borussia Dortmund.

Der BVB bekommt es ab 21 Uhr im heimischen Signal-Iduna-Park mit dem FC Villarreal zu tun.

Doch wo sind die Partien heute live zu sehen? Welche Spiele laufen im TV, welche im Livestream? GOAL liefert Euch den Überblick über alle Übertragungen.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von BVB, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream


Die Champions League bleibt auch in dieser Saison fest in der Hand von DAZN und Amazon Prime Video. Die beiden Streaming-Anbieter teilen sich die Live-Rechte - allerdings mit klar verteilten Rollen: DAZN zeigt mit 186 Partien den mit Abstand größten Teil der Königsklasse, während Prime Video 17 Spiele exklusiv überträgt.

Amazon hat sich dabei ein besonderes Zugpferd gesichert: An jedem Dienstag-Spieltag zeigt Prime Video eine ausgewählte Top-Partie exklusiv. Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal.

Alle übrigen Begegnungen laufen bei DAZN. Dort haben Zuschauer wie gewohnt die Wahl zwischen der Übertragung eines einzelnen Spiels und der beliebten Konferenz. Einen Haken gibt es für Fans ohne Streaming-Abo: Im Free-TV keine Champions-League-Partie live zu sehen.

Tag / Datum

Zeit

Heimteam

Auswärtsteam

Übertragung

Di. 08.09.

18.45 Uhr

AEK Athen

Linzer ASK

DAZN

Di. 08.09.

18.45 Uhr

Club Brügge

Aston Villa

DAZN

Di. 08.09.

21.00 Uhr

Borussia Dortmund

FC Villarreal

Amazon Prime

Di. 08.09.

21.00 Uhr

FC Porto

Manchester City

DAZN

Di. 08.09.

21.00 Uhr

Lille OSC

Real Betis Sevilla

DAZN

Di. 08.09.

21.00 Uhr

Real Madrid

Inter Mailand

DAZN

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von BVB, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream - Der restliche 1. Spieltag

Mi., 09.09.

18.45 Uhr

FC Barcelona

Feyenoord Rotterdam

Mi., 09.09.

18.45 Uhr

VfB Stuttgart

Viking Stavanger

Mi., 09.09.

21.00 Uhr

FC Liverpool

Atletico Madrid

Mi., 09.09.

21.00 Uhr

Paris St. Germain

Slovan Bratislava

Mi., 09.09.

21.00 Uhr

SSC Neapel

FC Arsenal

Mi., 09.09.

21.00 Uhr

Sporting Lissabon

Galatasaray SK

Do., 10.09.

18.45 Uhr

Fenerbahce SK

AS Rom

Do., 10.09.

18.45 Uhr

PSV Eindhoven

Schachtar Donezk

Do., 10.09.

21.00 Uhr

Como 1907

RB Leipzig

Do., 10.09.

21.00 Uhr

Bayern München

FK Bodö/Glimt

Do., 10.09.

21.00 Uhr

Manchester United

Sabah FK

Do., 10.09.

21.00 Uhr

Slavia Prag

RC Lens

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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