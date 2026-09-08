Am heutigen Dienstag, 8. September, nimmt die neue Champions-League-Saison richtig Fahrt auf: Mit dem Start der Ligaphase geht es endlich wieder um Europas Fußballkrone. Zum Auftakt warten gleich sechs hochkarätige Duelle - und mittendrin Borussia Dortmund.

Der BVB bekommt es ab 21 Uhr im heimischen Signal-Iduna-Park mit dem FC Villarreal zu tun.

Doch wo sind die Partien heute live zu sehen? Welche Spiele laufen im TV, welche im Livestream? GOAL liefert Euch den Überblick über alle Übertragungen.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Champions League am Dienstag? Übertragung von BVB, Real Madrid und Co. im TV sowie Livestream





Die Champions League bleibt auch in dieser Saison fest in der Hand von DAZN und Amazon Prime Video. Die beiden Streaming-Anbieter teilen sich die Live-Rechte - allerdings mit klar verteilten Rollen: DAZN zeigt mit 186 Partien den mit Abstand größten Teil der Königsklasse, während Prime Video 17 Spiele exklusiv überträgt.

Amazon hat sich dabei ein besonderes Zugpferd gesichert: An jedem Dienstag-Spieltag zeigt Prime Video eine ausgewählte Top-Partie exklusiv. Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal.

Alle übrigen Begegnungen laufen bei DAZN. Dort haben Zuschauer wie gewohnt die Wahl zwischen der Übertragung eines einzelnen Spiels und der beliebten Konferenz. Einen Haken gibt es für Fans ohne Streaming-Abo: Im Free-TV keine Champions-League-Partie live zu sehen.

Tag / Datum Zeit Heimteam Auswärtsteam Übertragung Di. 08.09. 18.45 Uhr AEK Athen Linzer ASK DAZN Di. 08.09. 18.45 Uhr Club Brügge Aston Villa DAZN Di. 08.09. 21.00 Uhr Borussia Dortmund FC Villarreal Amazon Prime Di. 08.09. 21.00 Uhr FC Porto Manchester City DAZN Di. 08.09. 21.00 Uhr Lille OSC Real Betis Sevilla DAZN Di. 08.09. 21.00 Uhr Real Madrid Inter Mailand DAZN

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