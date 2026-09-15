Kaum ist in der 3. Liga der 5. Spieltag vorbei, steht bereits die nächste Runde auf dem Programm. Im Rahmen der englischen Woche gehen heute und morgen jeweils fünf Partien des 6. Spieltags über die Bühne, alle Anpfiffe erfolgen um 19 Uhr.

Doch wo sind die Begegnungen zu sehen und welche Spiele werden möglicherweise im Free-TV übertragen? GOAL liefert Euch den Überblick.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel der 3. Liga? Übertragung der englischen Woche im TV sowie Livestream

Wer keine Partie des 6. Spieltags verpassen möchte, kommt an MagentaSport nicht vorbei. Der Streamingdienst zeigt am Dienstag und Mittwoch sämtliche Begegnungen sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Die Nutzung ist allerdings kostenpflichtig und setzt ein entsprechendes Abonnement voraus.

Im Free-TV gehen die Zuschauer diesmal leer aus. Während die Dritten Programme der ARD, etwa WDR oder BR, normalerweise ausgewählte Spiele übertragen, gibt es am 6. Spieltag keine Live-Partie im frei empfangbaren Fernsehen.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel der 3. Liga? Übertragung der englischen Woche im TV sowie Livestream - Die Partien am 6. Spieltag

Datum Anpfiff Begegnung Di., 15. September 19.00 Uhr MSV Duisburg vs. TSV Havelse Di., 15. September 19.00 Uhr Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf Di., 15. September 19.00 Uhr SV Meppen vs. Viktoria Köln Di., 15. September 19.00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach vs. SC Verl Di., 15. September 19.00 Uhr Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen Mi., 16. September 19.00 Uhr FC Ingolstadt vs. TSG Hoffenheim Mi., 16. September 19.00 Uhr Preußen Münster vs. 1. FC Saarbrücken Mi., 16. September 19.00 Uhr Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II Mi., 16. September 19.00 Uhr Waldhof Mannheim vs. Rot-Weiss Essen Mi., 16. September 19.00 Uhr Fortuna Köln vs. SV Wehen Wiesbaden



