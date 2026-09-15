Kaum ist in der 3. Liga der 5. Spieltag vorbei, steht bereits die nächste Runde auf dem Programm. Im Rahmen der englischen Woche gehen heute und morgen jeweils fünf Partien des 6. Spieltags über die Bühne, alle Anpfiffe erfolgen um 19 Uhr.
Doch wo sind die Begegnungen zu sehen und welche Spiele werden möglicherweise im Free-TV übertragen? GOAL liefert Euch den Überblick.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel der 3. Liga? Übertragung der englischen Woche im TV sowie Livestream
Wer keine Partie des 6. Spieltags verpassen möchte, kommt an MagentaSport nicht vorbei. Der Streamingdienst zeigt am Dienstag und Mittwoch sämtliche Begegnungen sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Die Nutzung ist allerdings kostenpflichtig und setzt ein entsprechendes Abonnement voraus.
Im Free-TV gehen die Zuschauer diesmal leer aus. Während die Dritten Programme der ARD, etwa WDR oder BR, normalerweise ausgewählte Spiele übertragen, gibt es am 6. Spieltag keine Live-Partie im frei empfangbaren Fernsehen.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel der 3. Liga? Übertragung der englischen Woche im TV sowie Livestream - Die Partien am 6. Spieltag
Datum
Anpfiff
Begegnung
Di., 15. September
19.00 Uhr
MSV Duisburg vs. TSV Havelse
Di., 15. September
19.00 Uhr
Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf
Di., 15. September
19.00 Uhr
SV Meppen vs. Viktoria Köln
Di., 15. September
19.00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach vs. SC Verl
Di., 15. September
19.00 Uhr
Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen
Mi., 16. September
19.00 Uhr
FC Ingolstadt vs. TSG Hoffenheim
Mi., 16. September
19.00 Uhr
Preußen Münster vs. 1. FC Saarbrücken
Mi., 16. September
19.00 Uhr
Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II
Mi., 16. September
19.00 Uhr
Waldhof Mannheim vs. Rot-Weiss Essen
Mi., 16. September
19.00 Uhr
Fortuna Köln vs. SV Wehen Wiesbaden