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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel der 3. Liga? Übertragung der englischen Woche im TV sowie Livestream

Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga geht es in dieser Woche mit einer englischen Woche weiter. Doch wo werden die Partien des 6. Spieltags übertragen und welche Begegnungen sind im Free-TV bei den ARD-Sendern zu sehen? GOAL gibt Euch den Überblick.

Kaum ist in der 3. Liga der 5. Spieltag vorbei, steht bereits die nächste Runde auf dem Programm. Im Rahmen der englischen Woche gehen heute und morgen jeweils fünf Partien des 6. Spieltags über die Bühne, alle Anpfiffe erfolgen um 19 Uhr.

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Doch wo sind die Begegnungen zu sehen und welche Spiele werden möglicherweise im Free-TV übertragen? GOAL liefert Euch den Überblick.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel der 3. Liga? Übertragung der englischen Woche im TV sowie Livestream

Wer keine Partie des 6. Spieltags verpassen möchte, kommt an MagentaSport nicht vorbei. Der Streamingdienst zeigt am Dienstag und Mittwoch sämtliche Begegnungen sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Die Nutzung ist allerdings kostenpflichtig und setzt ein entsprechendes Abonnement voraus.

Im Free-TV gehen die Zuschauer diesmal leer aus. Während die Dritten Programme der ARD, etwa WDR oder BR, normalerweise ausgewählte Spiele übertragen, gibt es am 6. Spieltag keine Live-Partie im frei empfangbaren Fernsehen.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel der 3. Liga? Übertragung der englischen Woche im TV sowie Livestream - Die Partien am 6. Spieltag

Datum

Anpfiff

Begegnung

Di., 15. September

19.00 Uhr

MSV Duisburg vs. TSV Havelse

Di., 15. September

19.00 Uhr

Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf

Di., 15. September

19.00 Uhr

SV Meppen vs. Viktoria Köln

Di., 15. September

19.00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach vs. SC Verl

Di., 15. September

19.00 Uhr

Würzburger Kickers vs. Alemannia Aachen

Mi., 16. September

19.00 Uhr

FC Ingolstadt vs. TSG Hoffenheim

Mi., 16. September

19.00 Uhr

Preußen Münster vs. 1. FC Saarbrücken

Mi., 16. September

19.00 Uhr

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II

Mi., 16. September

19.00 Uhr

Waldhof Mannheim vs. Rot-Weiss Essen

Mi., 16. September

19.00 Uhr

Fortuna Köln vs. SV Wehen Wiesbaden


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