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GOAL
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Sonntag? Übertragung von Türkei, Frankreich, England und Spanien im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Kroatien - Tschechien
Kroatien
Tschechien
Belgien - Italien
Belgien
Italien
Spanien - England
Spanien
England

Acht Partien stehen heute in der Nations League auf dem Spielplan. Besonders im Fokus stehen dabei die Duelle zwischen Frankreich und der Türkei sowie England und Spanien. Wer die Begegnungen live überträgt, erfahrt ihr bei uns.

Mit acht Begegnungen wird am Sonntag, den 15. November, der sechste Spieltag und damit die Schlussrunde der Nations-League-Gruppenphase eingeläutet. Gleich mehrere Top-Nationen stehen sich dabei gegenüber: Frankreich bekommt es mit der Türkei zu tun, während Spanien auf England trifft.

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Doch welcher Anbieter zeigt die Duelle live im TV und Livestream? GOAL liefert den Überblick.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Sonntag? Übertragung von Türkei, Frankreich, England und Spanien im TV sowie Livestream

Eine Übertragung der Nations-League-Partien im Free-TV gibt es heute nicht. Stattdessen liegen die Rechte für sämtliche acht Begegnungen exklusiv bei DAZN.

Wer keines der Spiele verpassen möchte, benötigt daher einen Zugang zum Streamingdienst. Dort werden alle Partien einzeln und live übertragen. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement, wobei das Paket DAZN Super Sports bereits ausreicht.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Sonntag? Übertragung von Türkei, Frankreich, England und Spanien im TV sowie Livestream - Die Partien am 15. November

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

15 Uhr

Zypern vs. Montenegro

DAZN

15 Uhr

Lettland vs. Armenien

DAZN

18 Uhr

Finnland vs. San Marino

DAZN

18 Uhr

Belarus vs. Albanien

DAZN

20.45 Uhr

Frankreich vs. Türkei

DAZN

20.45 Uhr

Belgien vs. Italien

DAZN

20.45 Uhr

Spanien vs. England

DAZN

20.45 Uhr

Kroatien vs. Tschechien

DAZN

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