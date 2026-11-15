Mit acht Begegnungen wird am Sonntag, den 15. November, der sechste Spieltag und damit die Schlussrunde der Nations-League-Gruppenphase eingeläutet. Gleich mehrere Top-Nationen stehen sich dabei gegenüber: Frankreich bekommt es mit der Türkei zu tun, während Spanien auf England trifft.

DAZN Jetzt anmelden

Doch welcher Anbieter zeigt die Duelle live im TV und Livestream? GOAL liefert den Überblick.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Sonntag? Übertragung von Türkei, Frankreich, England und Spanien im TV sowie Livestream

Eine Übertragung der Nations-League-Partien im Free-TV gibt es heute nicht. Stattdessen liegen die Rechte für sämtliche acht Begegnungen exklusiv bei DAZN.

Wer keines der Spiele verpassen möchte, benötigt daher einen Zugang zum Streamingdienst. Dort werden alle Partien einzeln und live übertragen. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement, wobei das Paket DAZN Super Sports bereits ausreicht.

DAZN Jetzt anmelden

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Sonntag? Übertragung von Türkei, Frankreich, England und Spanien im TV sowie Livestream - Die Partien am 15. November