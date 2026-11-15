Mit acht Begegnungen wird am Sonntag, den 15. November, der sechste Spieltag und damit die Schlussrunde der Nations-League-Gruppenphase eingeläutet. Gleich mehrere Top-Nationen stehen sich dabei gegenüber: Frankreich bekommt es mit der Türkei zu tun, während Spanien auf England trifft.
Doch welcher Anbieter zeigt die Duelle live im TV und Livestream? GOAL liefert den Überblick.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Sonntag? Übertragung von Türkei, Frankreich, England und Spanien im TV sowie Livestream
Eine Übertragung der Nations-League-Partien im Free-TV gibt es heute nicht. Stattdessen liegen die Rechte für sämtliche acht Begegnungen exklusiv bei DAZN.
Wer keines der Spiele verpassen möchte, benötigt daher einen Zugang zum Streamingdienst. Dort werden alle Partien einzeln und live übertragen. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement, wobei das Paket DAZN Super Sports bereits ausreicht.
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Sonntag? Übertragung von Türkei, Frankreich, England und Spanien im TV sowie Livestream - Die Partien am 15. November
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
15 Uhr
Zypern vs. Montenegro
DAZN
15 Uhr
Lettland vs. Armenien
DAZN
18 Uhr
Finnland vs. San Marino
DAZN
18 Uhr
Belarus vs. Albanien
DAZN
20.45 Uhr
Frankreich vs. Türkei
DAZN
20.45 Uhr
Belgien vs. Italien
DAZN
20.45 Uhr
Spanien vs. England
DAZN
20.45 Uhr
Kroatien vs. Tschechien
DAZN