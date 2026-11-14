Mit acht weiteren Begegnungen findet der fünfte Spieltag der Nations-League-Gruppenphase am heutigen Samstag, den 14. November, seinen Abschluss. Aus österreichischer Sicht richtet sich der Blick auf das Duell mit Irland, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

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Zur selben Uhrzeit kommt es außerdem zum Kräftemessen zwischen Portugal und Dänemark. Für die portugiesische Auswahl ist es der erste Auftritt seit dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo.

Doch wer zeigt die Partien live? GOAL hat die Antwort.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Samstag? Übertragung von Portugal, Norwegen und Österreich im TV sowie Livestream

Wer die acht Begegnungen des Samstags live verfolgen möchte, kommt an DAZN nicht vorbei. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist für keine der Partien vorgesehen. Stattdessen übernimmt der Streamingdienst die komplette Übertragung und zeigt sämtliche Duelle in separaten Einzelstreams.

Weil die deutsche Nationalmannschaft diesmal nicht auf dem Platz steht, können Abonnenten das gesamte Nations-League-Programm des Tages abrufen. Begegnungen mit deutscher Beteiligung bleiben weiterhin die einzige Ausnahme im Rechtepaket von DAZN. Für den Zugang zu den Livestreams wird lediglich ein DAZN-Super-Sports-Abonnement benötigt.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Samstag? Übertragung von Portugal, Norwegen und Österreich im TV sowie Livestream - Die Partien am 14. November