Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Erling Haaland Norwaygetty
Jetzt anmelden
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Samstag? Übertragung von Portugal, Norwegen und Österreich im TV sowie Livestream

UEFA Nations League B
Österreich - Irland
Österreich
Irland
Norwegen - Wales
Norwegen
Wales
UEFA Nations League A
Portugal - Dänemark
Portugal
Dänemark

Zum Abschluss des fünften Spieltags in der Nations-League-Gruppenphase stehen am heutigen Samstag acht weitere Partien auf dem Programm. Dabei betreten gleich mehrere namhafte Nationalmannschaften den Rasen: Unter anderem sind Österreich, Portugal, Norwegen, Dänemark und Schweden gefordert. Wo Ihr die Spiele live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit acht weiteren Begegnungen findet der fünfte Spieltag der Nations-League-Gruppenphase am heutigen Samstag, den 14. November, seinen Abschluss. Aus österreichischer Sicht richtet sich der Blick auf das Duell mit Irland, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

DAZN logo 2019

DAZN

Finde das beste Angebot

Jetzt anmelden

Zur selben Uhrzeit kommt es außerdem zum Kräftemessen zwischen Portugal und Dänemark. Für die portugiesische Auswahl ist es der erste Auftritt seit dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo.

Doch wer zeigt die Partien live? GOAL hat die Antwort.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Samstag? Übertragung von Portugal, Norwegen und Österreich im TV sowie Livestream

Wer die acht Begegnungen des Samstags live verfolgen möchte, kommt an DAZN nicht vorbei. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist für keine der Partien vorgesehen. Stattdessen übernimmt der Streamingdienst die komplette Übertragung und zeigt sämtliche Duelle in separaten Einzelstreams.

Weil die deutsche Nationalmannschaft diesmal nicht auf dem Platz steht, können Abonnenten das gesamte Nations-League-Programm des Tages abrufen. Begegnungen mit deutscher Beteiligung bleiben weiterhin die einzige Ausnahme im Rechtepaket von DAZN. Für den Zugang zu den Livestreams wird lediglich ein DAZN-Super-Sports-Abonnement benötigt.

DAZN logo 2019

DAZN

Finde das beste Angebot

Jetzt anmelden

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Samstag? Übertragung von Portugal, Norwegen und Österreich im TV sowie Livestream - Die Partien am 14. November

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

15 Uhr

Kosovo vs. Israel

DAZN

18 Uhr

Norwegen vs. Wales

DAZN

18 Uhr

Georgien vs. Ungarn

DAZN

20.45 Uhr

Portugal vs. Dänemark

DAZN

20.45 Uhr

Nordirland vs. Ukraine

DAZN

20.45 Uhr

Österreich vs. Irland

DAZN

20.45 Uhr

Rumänien vs. Polen

DAZN

20.45 Uhr

Schweden vs. Bosnien-Herzegowina

DAZN

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen