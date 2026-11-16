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UEFA Nations League A
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Nations League heute live sehen
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Montag? Übertragung von Deutschland vs. Niederlande und Co. im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Deutschland - Niederlande
Deutschland
Niederlande
Griechenland - Serbien
Griechenland
Serbien

Der sechste und finale Spieltag der Nations-League-Gruppenphase wird heute eröffnet. Ebenfalls im Einsatz ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die gegen die Niederlande um den Einzug ins Viertelfinale kämpft. Bei GOAL erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung aller Begegnungen heute kümmert.

Für die Nationalmannschaften steht in der Nations League die letzte Hürde der Gruppenphase an. Am heutigen Montag, den 16. November, wird der sechste Spieltag ausgetragen, an dem auch Deutschland gefordert ist. Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp bekommt es um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion mit den Niederlanden zu tun. Dabei steht für das DFB-Team viel auf dem Spiel: Nur mit einem entsprechenden Ergebnis kann der Viertelfinaleinzug gelingen.

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Insgesamt stehen am letzten Spieltag zehn Begegnungen auf dem Programm. Neben dem deutschen Duell gegen Oranje richtet sich der Blick auch auf das Parallelspiel zwischen Griechenland und Serbien.

GOAL verrät Euch, wie Ihr alle Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Montag? Übertragung von Deutschland vs. Niederlande und Co. im TV sowie Livestream

Wer die Nations League live verfolgen möchte, muss heute auf zwei verschiedene Anbieter zurückgreifen. Die deutsche Partie gegen die Niederlande läuft in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr live im Free-TV. Auch online ist die Begegnung kostenlos verfügbar: Der Livestream wird auf sportschau.de angeboten. Durch die Sendung führt Esther Sedlaczek, als Experte ist Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Den Kommentar übernimmt Tom Bartels.

Nächste Spiele
GER

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UEFA Nations League A

16. Nov. 2026

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Die neun weiteren Begegnungen des Spieltags zeigt DAZN. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist für diese Partien nicht vorgesehen. Stattdessen können Fans die Spiele ausschließlich über den kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Voraussetzung dafür ist ein gültiges Abonnement, wobei bereits das DAZN-Super-Sports-Paket ausreicht.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Montag? Übertragung von Deutschland vs. Niederlande und Co. im TV sowie Livestream - Die Partien am 16. November

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

16 Uhr

Kasachstan vs. Slowakei

DAZN

16 Uhr

Färöer vs. Rep. Moldau

DAZN

18 Uhr

Island vs. Luxemburg

DAZN

18 Uhr

Estland vs. Bulgarien

DAZN

18 Uhr

Litauen vs. Liechtenstein

DAZN

20.45 Uhr

Deutschland vs. Niederlande

ARD/sportschau.de

20.45 Uhr

Griechenland vs. Serbien

DAZN

20.45 Uhr

Schweiz vs. Schottland

DAZN

20.45 Uhr

Nordmazedonien vs. Slowenien

DAZN

20.45 Uhr

Gibraltar vs. Malta

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