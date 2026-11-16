Für die Nationalmannschaften steht in der Nations League die letzte Hürde der Gruppenphase an. Am heutigen Montag, den 16. November, wird der sechste Spieltag ausgetragen, an dem auch Deutschland gefordert ist. Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp bekommt es um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion mit den Niederlanden zu tun. Dabei steht für das DFB-Team viel auf dem Spiel: Nur mit einem entsprechenden Ergebnis kann der Viertelfinaleinzug gelingen.

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Insgesamt stehen am letzten Spieltag zehn Begegnungen auf dem Programm. Neben dem deutschen Duell gegen Oranje richtet sich der Blick auch auf das Parallelspiel zwischen Griechenland und Serbien.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Montag? Übertragung von Deutschland vs. Niederlande und Co. im TV sowie Livestream

Wer die Nations League live verfolgen möchte, muss heute auf zwei verschiedene Anbieter zurückgreifen. Die deutsche Partie gegen die Niederlande läuft in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr live im Free-TV. Auch online ist die Begegnung kostenlos verfügbar: Der Livestream wird auf sportschau.de angeboten. Durch die Sendung führt Esther Sedlaczek, als Experte ist Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Den Kommentar übernimmt Tom Bartels.

Die neun weiteren Begegnungen des Spieltags zeigt DAZN. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist für diese Partien nicht vorgesehen. Stattdessen können Fans die Spiele ausschließlich über den kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Voraussetzung dafür ist ein gültiges Abonnement, wobei bereits das DAZN-Super-Sports-Paket ausreicht.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Montag? Übertragung von Deutschland vs. Niederlande und Co. im TV sowie Livestream - Die Partien am 16. November