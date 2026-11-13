Der Freitag (13. November) hält in der Nations League ein umfangreiches Programm bereit: Am fünften Spieltag stehen gleich zehn Partien auf dem Spielplan. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft, die in Belgrad auf Serbien trifft. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr. Ebenfalls im Einsatz sind die Niederlande und Griechenland, die sich zeitgleich in der Gruppe A2 gegenüberstehen.

Doch welche Sender zeigen die Begegnungen live? GOAL erklärt es Euch.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Freitag? Übertragung von Serbien vs. Deutschland und Co. im TV sowie Livestream

Bei den TV-Übertragungen des heutigen Nations-League-Spieltags teilen sich RTL und DAZN die Rechte. Das Duell zwischen Deutschland und Serbien nimmt dabei eine Sonderrolle ein: Die Partie wird exklusiv von RTL übertragen. Fußballfans können ab 20.15 Uhr entweder im Free-TV einschalten oder auf den kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zurückgreifen.

Für die neun weiteren Begegnungen ist DAZN die richtige Anlaufstelle. Der Streamingdienst zeigt alle diese Spiele live, verzichtet dabei allerdings auf eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen. Um die Einzelübertragungen verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Ein DAZN-Super-Sports-Abo genügt dafür bereits.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Freitag? Übertragung von Serbien vs. Deutschland und Co. im TV sowie Livestream - Die Spiele am 13. November