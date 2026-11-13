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UEFA Nations League A
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Serbien gegen Deutschland live sehen
GOAL

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Freitag? Übertragung von Serbien vs. Deutschland und Co. im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Serbien - Deutschland
Serbien
Deutschland

Zehn Spiele stehen heute in der Nations League an. Im Fokus steht das Duell zwischen Serbien und Deutschland. Auch die Niederlande und Griechenland sind im Einsatz. Wo die Partien live übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Der Freitag (13. November) hält in der Nations League ein umfangreiches Programm bereit: Am fünften Spieltag stehen gleich zehn Partien auf dem Spielplan. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft, die in Belgrad auf Serbien trifft. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr. Ebenfalls im Einsatz sind die Niederlande und Griechenland, die sich zeitgleich in der Gruppe A2 gegenüberstehen.

RTL+1:1

RTL+

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Doch welche Sender zeigen die Begegnungen live? GOAL erklärt es Euch.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Freitag? Übertragung von Serbien vs. Deutschland und Co. im TV sowie Livestream

Bei den TV-Übertragungen des heutigen Nations-League-Spieltags teilen sich RTL und DAZN die Rechte. Das Duell zwischen Deutschland und Serbien nimmt dabei eine Sonderrolle ein: Die Partie wird exklusiv von RTL übertragen. Fußballfans können ab 20.15 Uhr entweder im Free-TV einschalten oder auf den kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zurückgreifen.

Für die neun weiteren Begegnungen ist DAZN die richtige Anlaufstelle. Der Streamingdienst zeigt alle diese Spiele live, verzichtet dabei allerdings auf eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen. Um die Einzelübertragungen verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Ein DAZN-Super-Sports-Abo genügt dafür bereits.

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13. Nov. 2026

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Freitag? Übertragung von Serbien vs. Deutschland und Co. im TV sowie Livestream - Die Spiele am 13. November

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18 Uhr

Rep. Moldau vs. Kasachstan

DAZN

20.45 Uhr

Niederlande vs. Griechenland

DAZN

20.45 Uhr

Serbien vs. Deutschland

RTL/RTL+

20.45 Uhr

Schottland vs. Nordmazedonien

DAZN

20.45 Uhr

Slowenien vs. Schweiz

DAZN

20.45 Uhr

Slowakei vs. Färöer

DAZN

20.45 Uhr

Bulgarien vs. Island

DAZN

20.45 Uhr

Luxemburg vs. Estland

DAZN

20.45 Uhr

Andorra vs. Gibraltar

DAZN

20.45 Uhr

Liechtenstein vs. Aserbaidschan

DAZN

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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