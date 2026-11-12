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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Donnerstag? Übertragung von Türkei, England und Italien vs. Frankreich im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Italien - Frankreich
Italien
Frankreich
England - Kroatien
England
Kroatien
Türkei - Belgien
Türkei
Belgien

Die Nations League nimmt heute mit acht Begegnungen wieder Fahrt auf. Dabei kommt es unter anderem zu Auftritten von Italien, Frankreich, England und der Türkei. Wo die Spiele live im TV und Livestream zu sehen sind, erfahrt Ihr bei uns.

Am Donnerstag (12. November) nimmt die Nations League ihren fünften Spieltag in Angriff. Acht Begegnungen stehen dabei auf dem Programm, darunter gleich mehrere namhafte Duelle: Italien trifft auf Frankreich, England bekommt es mit Kroatien zu tun, Spanien gastiert in Tschechien und Belgien misst sich mit der Türkei. Der erste Anpfiff ertönt bereits um 18 Uhr, sechs weitere Partien beginnen um 20.45 Uhr.

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Wo werden die Begegnungen live im TV und Livestream gezeigt? GOAL liefert Euch den Überblick zum Übertragungsangebot.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Donnerstag? Übertragung von Türkei, England und Italien vs. Frankreich im TV sowie Livestream

Wer die Nations League heute live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Übertragung im Free-TV gibt es für keines der acht Spiele. Stattdessen bündelt DAZN sämtliche Begegnungen des Tages und zeigt jede Partie in einer separaten Liveübertragung.

Da die deutsche Nationalmannschaft diesmal nicht im Einsatz ist, können Abonnenten das vollständige Programm des Spieltags abrufen. Spiele mit deutscher Beteiligung gehören nicht zum Angebot des Streamingdienstes. Für den Zugang zu den heutigen Übertragungen genügt das Paket DAZN Super Sports.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Donnerstag? Übertragung von Türkei, England und Italien vs. Frankreich im TV sowie Livestream - Die Partien am 12. November

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18 Uhr

Türkei vs. Belgien

DAZN

18 Uhr

Armenien vs. Zypern

DAZN

20.45 Uhr

Italien vs. Frankreich

DAZN

20.45 Uhr

England vs. Kroatien

DAZN

20.45 Uhr

Tschechien vs. Spanien

DAZN

20.45 Uhr

Albanien vs. Finnland

DAZN

20.45 Uhr

San Marino vs. Belarus

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20.45 Uhr

Montenegro vs. Lettland

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