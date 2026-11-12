Am Donnerstag (12. November) nimmt die Nations League ihren fünften Spieltag in Angriff. Acht Begegnungen stehen dabei auf dem Programm, darunter gleich mehrere namhafte Duelle: Italien trifft auf Frankreich, England bekommt es mit Kroatien zu tun, Spanien gastiert in Tschechien und Belgien misst sich mit der Türkei. Der erste Anpfiff ertönt bereits um 18 Uhr, sechs weitere Partien beginnen um 20.45 Uhr.

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Wo werden die Begegnungen live im TV und Livestream gezeigt? GOAL liefert Euch den Überblick zum Übertragungsangebot.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Donnerstag? Übertragung von Türkei, England und Italien vs. Frankreich im TV sowie Livestream

Wer die Nations League heute live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Übertragung im Free-TV gibt es für keines der acht Spiele. Stattdessen bündelt DAZN sämtliche Begegnungen des Tages und zeigt jede Partie in einer separaten Liveübertragung.

Da die deutsche Nationalmannschaft diesmal nicht im Einsatz ist, können Abonnenten das vollständige Programm des Spieltags abrufen. Spiele mit deutscher Beteiligung gehören nicht zum Angebot des Streamingdienstes. Für den Zugang zu den heutigen Übertragungen genügt das Paket DAZN Super Sports.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Donnerstag? Übertragung von Türkei, England und Italien vs. Frankreich im TV sowie Livestream - Die Partien am 12. November