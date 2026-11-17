Heute (Dienstag, 17. November) ist noch einmal Nations League satt angesagt. Zum Abschluss der aktuellen Länderspielphase stehen die acht letzten Paarungen des finalen sechsten Spieltags in der Gruppenphase an (Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr).

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Unter anderem Portugal, das im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo zuletzt von Dänemark vermöbelt wurde, ist im Einsatz. Auf Erling Haalands Norweger wartet derweil ein Endspiel um ein Viertelfinal-Ticket in Dänemark, während Österreich auf Israel trifft und es Bosnien-Herzegowina mit Rumänien zu tun bekommt.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr sämtliche Nations-League-Spiele des heutigen Dienstags live im Stream und TV verfolgen könnt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel am Dienstag? Übertragung von Portugal, Norwegen und Österreich im TV sowie Livestream

Alle heutigen Spiele aus der Nations League werden live und exklusiv bei DAZN übertragen. Um Portugal und Co. live sehen zu können, braucht Ihr unbedingt ein Abo bei dem Streamingdienst, keines der Spiele wird kostenlos im Free-TV zu sehen sein.

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Alle acht Partien beginnen am Dienstagabend um 20.45 Uhr. Für die Topspiele hat DAZN einen deutschen Kommentar im Angebot: Bei Dänemark vs. Norwegen sitzt Flo Hauser am Mikrofon, Wales gegen Portugal wird von Uwe Morawe kommentiert und bei Israel gegen Österreich ist Max Gross der Kommentator.

Alle anderen Spiele seht Ihr bei DAZN mit englischem Kommentar.

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