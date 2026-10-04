Der Hamburger SV trifft am heutigen Sonntag, den 4. Oktober, in einem Testspiel auf den FC Kopenhagen. Anlass der Partie ist die 20-jährige Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen. Ausgetragen wird das Duell im Volksparkstadion, der Heimstätte des HSV. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Fußball heute live: Wo läuft HSV (Hamburger SV) vs. FC Kopenhagen im Live Stream und im Free TV?

Das Testspiel zwischen dem HSV und dem FC Kopenhagen wird tatsächlich live zu sehen sein – allerdings nicht im Free-TV. Stattdessen übernimmt Sky die Übertragung der Partie.

Der Bezahlsender hatte bereits während der Sommerpause zahlreiche Testspiele live gezeigt. Für das Duell des Hamburger SV müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga einschalten. Alternativ könnt Ihr die Partie im Livestream über SkyGo oder WOW verfolgen.

Fußball heute live: Wo läuft HSV (Hamburger SV) vs. FC Kopenhagen im Live Stream und im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung HSV vs. FC Kopenhagen Wettbewerb Testspiel Datum 4. Oktober 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Volksparkstadion (Hamburg) Übertragung Sky, SkyGo, WOW

Fußball heute live: Wo läuft HSV (Hamburger SV) vs. FC Kopenhagen im Live Stream und im Free TV? Die Tabelle der Bundesliga