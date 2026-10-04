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GOAL
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Fußball heute live: Wo läuft HSV (Hamburger SV) vs. FC Kopenhagen im Live Stream und im Free TV?

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Hamburger SV - FC Kopenhagen
Hamburger SV
FC Kopenhagen
Bundesliga

Am heutigen Sonntag trifft der HSV in einem Testspiel auf den FC Kopenhagen. Doch wo wird die Partie im TV und Live Stream übertragen? GOAL verrät Euch, welcher Sender die Begegnung zeigt und ob das Spiel auch im Free-TV zu sehen ist.

Der Hamburger SV trifft am heutigen Sonntag, den 4. Oktober, in einem Testspiel auf den FC Kopenhagen. Anlass der Partie ist die 20-jährige Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen. Ausgetragen wird das Duell im Volksparkstadion, der Heimstätte des HSV. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

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Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Fußball heute live: Wo läuft HSV (Hamburger SV) vs. FC Kopenhagen im Live Stream und im Free TV?

Das Testspiel zwischen dem HSV und dem FC Kopenhagen wird tatsächlich live zu sehen sein – allerdings nicht im Free-TV. Stattdessen übernimmt Sky die Übertragung der Partie.

Der Bezahlsender hatte bereits während der Sommerpause zahlreiche Testspiele live gezeigt. Für das Duell des Hamburger SV müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga einschalten. Alternativ könnt Ihr die Partie im Livestream über SkyGo oder WOW verfolgen.

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Fußball heute live: Wo läuft HSV (Hamburger SV) vs. FC Kopenhagen im Live Stream und im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung

HSV vs. FC Kopenhagen

Wettbewerb

Testspiel

Datum

4. Oktober 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Ort

Volksparkstadion (Hamburg)

Übertragung

Sky, SkyGo, WOW

Fußball heute live: Wo läuft HSV (Hamburger SV) vs. FC Kopenhagen im Live Stream und im Free TV? Die Tabelle der Bundesliga

Platz

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Borussia Dortmund

4

4

0

0

9:2

7

12

2

FC Bayern München

4

3

1

0

14:2

12

10

3

SC Freiburg

4

3

1

0

12:3

9

10

4

FC Augsburg

4

2

1

1

11:6

5

7

5

Bayer Leverkusen

4

2

1

1

10:5

5

7

6

1. FSV Mainz 05

4

2

1

1

10:6

4

7

7

SV 07 Elversberg

4

2

1

1

8:7

1

7

8

SV Werder Bremen

4

2

1

1

8:8

0

7

9

RB Leipzig

4

2

0

2

9:5

4

6

10

Eintracht Frankfurt

4

1

2

1

9:10

-1

5

11

FC Schalke 04

4

1

2

1

3:4

-1

5

12

SC Paderborn 07

4

1

1

2

3:5

-2

4

13

1. FC Köln

4

1

1

2

6:9

-3

4

14

TSG Hoffenheim

4

1

0

3

7:10

-3

3

15

VfB Stuttgart

4

1

0

3

6:9

-3

3

16

Hamburger SV

4

1

0

3

2:13

-11

3

17

1. FC Union Berlin

4

0

1

3

4:17

-13

1

18

Bor. Mönchengladbach

4

0

0

4

6:16

-10

0

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