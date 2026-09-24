Die Länderspielpause bietet dem FC Schalke 04 die Gelegenheit, im Rhythmus zu bleiben und sich gezielt auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga einzustimmen. Dafür bestreiten die Königsblauen ein Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Anpfiff gegen den Regionalligisten ist um 15 Uhr im Stadion Niederrhein in Oberhausen.

Wo das Duell live im TV und im Livestream zu sehen ist, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV?

Wer sich am Donnerstagabend das Testspiel zwischen Schalke 04 und Oberhausen live anschauen will, kann das via Stream tun.

Schalke überträgt die Partie nämlich via hauseigenem Sender S04TV+ im Livestream. Kostenlos könnt Ihr jedoch nicht dabei sein, stattdessen benötigt Ihr ein Abo bei S04TV+.

Eine kostenfreie Übertragung von Oberhausen vs. Schalke gibt es heute Abend nicht. Kein Free-TV-Sender wie beispielsweise Sport1 hat das Testspiel live im Programm.

Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung Rot-Weiß Oberhausen vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Testspiel Datum 24. September 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Stadion Niederrhein (Oberhausen) Übertragung S04TV+

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Datum Uhrzeit Begegnung Wettbewerb 24.09.2026 19.00 Uhr Rot-Weiß Oberhausen – FC Schalke 04 Testspiel 11.10.2026 17.30 Uhr SC Freiburg – FC Schalke 04 Bundesliga 17.10.2026 15.30 Uhr FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 Bundesliga 24.10.2026 15.30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Bundesliga 28.10.2026 18.00 Uhr Dynamo Dresden – FC Schalke 04 DFB-Pokal (2. Runde)



