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Miron MuslicGetty Images
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV?

Bundesliga
Schalke 04
Oberhausen

Auch während der Länderspielpause steht der FC Schalke 04 auf dem Platz. Die Königsblauen nutzen den spielfreien Zeitraum für einen Härtetest gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wo das Duell heute live im TV und im Livestream verfolgt werden kann, verrät GOAL.

Die Länderspielpause bietet dem FC Schalke 04 die Gelegenheit, im Rhythmus zu bleiben und sich gezielt auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga einzustimmen. Dafür bestreiten die Königsblauen ein Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Anpfiff gegen den Regionalligisten ist um 15 Uhr im Stadion Niederrhein in Oberhausen.

Wo das Duell live im TV und im Livestream zu sehen ist, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV?

Wer sich am Donnerstagabend das Testspiel zwischen Schalke 04 und Oberhausen live anschauen will, kann das via Stream tun.

Schalke überträgt die Partie nämlich via hauseigenem Sender S04TV+ im Livestream. Kostenlos könnt Ihr jedoch nicht dabei sein, stattdessen benötigt Ihr ein Abo bei S04TV+.

Eine kostenfreie Übertragung von Oberhausen vs. Schalke gibt es heute Abend nicht. Kein Free-TV-Sender wie beispielsweise Sport1 hat das Testspiel live im Programm.

Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung

Rot-Weiß Oberhausen vs. FC Schalke 04

Wettbewerb

Testspiel

Datum

24. September 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Ort

Stadion Niederrhein (Oberhausen)

Übertragung

S04TV+

Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV? Die nächsten fünf Spiele der Königsblauen


Datum

Uhrzeit

Begegnung

Wettbewerb

24.09.2026

19.00 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen – FC Schalke 04

Testspiel

11.10.2026

17.30 Uhr

SC Freiburg – FC Schalke 04

Bundesliga

17.10.2026

15.30 Uhr

FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05

Bundesliga

24.10.2026

15.30 Uhr

1. FC Köln – FC Schalke 04

Bundesliga

28.10.2026

18.00 Uhr

Dynamo Dresden – FC Schalke 04

DFB-Pokal (2. Runde)


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