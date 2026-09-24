Die Länderspielpause bietet dem FC Schalke 04 die Gelegenheit, im Rhythmus zu bleiben und sich gezielt auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga einzustimmen. Dafür bestreiten die Königsblauen ein Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Anpfiff gegen den Regionalligisten ist um 15 Uhr im Stadion Niederrhein in Oberhausen.
Wo das Duell live im TV und im Livestream zu sehen ist, erfahrt Ihr bei GOAL.
Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV?
Wer sich am Donnerstagabend das Testspiel zwischen Schalke 04 und Oberhausen live anschauen will, kann das via Stream tun.
Schalke überträgt die Partie nämlich via hauseigenem Sender S04TV+ im Livestream. Kostenlos könnt Ihr jedoch nicht dabei sein, stattdessen benötigt Ihr ein Abo bei S04TV+.
Eine kostenfreie Übertragung von Oberhausen vs. Schalke gibt es heute Abend nicht. Kein Free-TV-Sender wie beispielsweise Sport1 hat das Testspiel live im Programm.
Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV? Wichtigste Infos
Begegnung
Rot-Weiß Oberhausen vs. FC Schalke 04
Wettbewerb
Testspiel
Datum
24. September 2026
Uhrzeit
19 Uhr
Ort
Stadion Niederrhein (Oberhausen)
Übertragung
S04TV+
Fußball heute live: Wo läuft FC Schalke (S04) bei Rot-Weiß Oberhausen heute im Live Stream und im Free TV? Die nächsten fünf Spiele der Königsblauen
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Wettbewerb
24.09.2026
19.00 Uhr
Rot-Weiß Oberhausen – FC Schalke 04
Testspiel
11.10.2026
17.30 Uhr
SC Freiburg – FC Schalke 04
Bundesliga
17.10.2026
15.30 Uhr
FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05
Bundesliga
24.10.2026
15.30 Uhr
1. FC Köln – FC Schalke 04
Bundesliga
28.10.2026
18.00 Uhr
Dynamo Dresden – FC Schalke 04
DFB-Pokal (2. Runde)