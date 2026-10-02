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Dynamo DresdenIMAGO / Hentschel
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft Dynamo Dresden (SGD) bei FK Teplice heute im Live Stream und im Free TV?

Dynamo Dresden
Deutschland 2 Bundesliga

Dynamo Dresden trifft im Testspiel auf den tschechischen Erstligisten FK Teplice. Wo die Partie live zu sehen ist, verrät GOAL.

Während der Länderspielpause steht für Dynamo Dresden ein Testspiel auf dem Programm. Die Sachsen gastieren am heutigen Freitag, den 2. Oktober, beim tschechischen Erstligisten FK Teplice. Der Anstoß im Stadion Na Stinadlech in Teplice erfolgt um 18 Uhr.

Für Dynamo kommt die Partie zur rechten Zeit: Nach einem durchwachsenen Saisonstart rangiert der Zweitligist aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Gegen Teplice bietet sich die Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln und den Rhythmus aufrechtzuerhalten.

Doch wo wird die Begegnung live übertragen? GOAL verrät, wie Ihr das Testspiel verfolgen könnt.

Fußball heute live: Wo läuft Dynamo Dresden (SGD) bei FK Teplice heute im Live Stream und im Free TV?

Eine offizielle Übertragung des Spiels zwischen FK Teplice und Dynamo Dresden wurde bislang nicht angekündigt. Damit gibt es derzeit weder eine klassische TV-Übertragung noch einen bestätigten Livestream.

Ein Blick auf den YouTube-Kanal von Dynamo Dresden könnte sich dennoch lohnen. Dort wurden in der Vergangenheit bereits Testspiele live übertragen.



Fußball heute live: Wo läuft Dynamo Dresden (SGD) bei FK Teplice heute im Live Stream und im Free TV? Wichtigste Infos


Begegnung

FK Teplice vs. Dynamo Dresden

Wettbewerb

Testspiel

Datum

2. Oktober 2026

Uhrzeit

18 Uhr

Ort

Na Stinadlech, Teplice (Tschechien)

Übertragung


Fußball heute live: Wo läuft Dynamo Dresden (SGD) bei FK Teplice heute im Live Stream und im Free TV? Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga


#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Hertha BSC

6

6

0

0

17:7

10

18

2

1. FC Nürnberg

6

5

1

0

16:6

10

16

3

1. FC Heidenheim 1846

6

4

1

1

14:12

2

13

4

VfL Wolfsburg

6

3

2

1

15:8

7

11

5

1. FC Kaiserslautern

6

3

2

1

6:4

2

11

6

1. FC Magdeburg

6

3

1

2

11:9

2

10

7

Energie Cottbus

6

2

2

2

14:13

1

8

8

FC St. Pauli

6

1

4

1

8:8

0

7

9

VfL Bochum

6

2

1

3

5:6

-1

7

10

Hannover 96

6

2

1

3

7:9

-2

7

11

VfL Osnabrück

6

2

1

3

9:12

-3

7

12

SpVgg Greuther Fürth

6

1

3

2

9:11

-2

6

13

Arminia Bielefeld

6

1

2

3

10:12

-2

5

14

Karlsruher SC

6

1

2

3

6:12

-6

5

15

Eintracht Braunschweig

6

1

1

4

12:13

-1

4

16

Holstein Kiel

6

0

4

2

7:10

-3

4

17

Dynamo Dresden

6

1

1

4

8:14

-6

4

18

SV Darmstadt 98

6

1

1

4

5:13

-8

4




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