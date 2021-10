Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Der 8. Spieltag in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar steht an. Hier gibt es alle Infos zur LIVE-Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die Länderspielpause mag bei vielen Anhänger:innen unbeliebt sein, trotzdem kann man, wenn man möchte, hochwertigen Fußball sehen. Alleine in der europäischen WM-Qualifikation finden heute elf Partien statt.

Unter anderem kommt heute die deutsche Nationalmannschaft zum Zug, das DFB-Team spielt gegen Nordmazedonien . Auch großartige Fußballnationen wie die Niederlande oder Kroatien sind heute im Einsatz - wir schauen uns an, wie die Begegnungen übertragen werden.

WM-Qualifikation heute LIVE: Goal erklärt in diesem Artikel, wie die elf Partien der WM-Qualifikation in Europa im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Fußball heute live: Die europäische WM-Qualifikation heute im Überblick

Heute finden die folgenden elf Spiele auf europäischen Boden statt. Alle Spiele fangen um 20.45 Uhr an - mit einer Ausnahme: Das Spiel, welches in der Tabelle ganz oben ist ( Zypern vs. Malta ), geht bereits um 18.00 Uhr los.

Qualifikationsgruppe Begegnung Austragungsort Gruppe H Zypern vs. Malta AEK Arena | Larnaka Gruppe E Belarus vs. Tschechien Centralny | Kasan Gruppe E Estland vs. Wales Le Coq Arena | Tallinn Gruppe G Niederlande vs. Gibraltar De Kuip | Rotterdam Gruppe G Norwegen vs. Montenegro Ulleval | Oslo Gruppe H Slowenien vs. Russland Ljudski Vrt | Maribor Gruppe H Kroatien vs. Slowakei Gradski Vrt | Osijek Gruppe G Lettland vs. Türkei Daugava-Stadion | Riga Gruppe J Rumänien vs. Armenien Arena Nationala | Bukarest Gruppe J Island vs. Liechtenstein Laugardalsvöllur | Reykjavik Gruppe J Nordmazedonien vs. Deutschland Telekom-Arena (Philip II) | Skopje

Fußball heute live: So werden die Spiele der WM-Qualifikation übertragen

Qualifikationsgruppe Begegnung Wird heute übertragen durch... Gruppe H Zypern vs. Malta DAZN Gruppe E Belarus vs. Tschechien DAZN Gruppe E Estland vs. Wales DAZN Gruppe G Niederlande vs. Gibraltar DAZN Gruppe G Norwegen vs. Montenegro DAZN Gruppe H Slowenien vs. Russland DAZN Gruppe H Kroatien vs. Slowakei DAZN Gruppe G Lettland vs. Türkei DAZN Gruppe J Rumänien vs. Armenien DAZN Gruppe J Island vs. Liechtenstein DAZN Gruppe J Nordmazedonien vs. Deutschland RTL / TVNOW

Alle Spiele der europäischen WM-Qualifikation, bei welcher die deutsche Nationalmannschaft nicht beteiligt ist, werden also durch den Streamingsender DAZN live übertragen. Außerdem zeigt DAZN das Spiel der deutschen Nationalmannschaft ab Mitternacht im Re-LIVE, also in voller Länge.

Fußball heute live: So werden die Länderspiele übertragen

Bevor wir uns noch näher mit DAZN auseinandersetzen wollen wir kurz den Blick zur Übertragung des Spiels zwischen Nordmazedonien und Deutschland werfen. RTL überträgt bei der WM-Qualifikation alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft exklusiv im TV.

Ihr wisst nicht, wie ihr RTL kostenlos auf eurem Fernseher einrichtet? Hier wird das genau erklärt . Alternativ könnt ihr das Spiel auch Streamen, dafür benötigt ihr allerdings ein TVNOW -Premium-Abonnement, welches 3.99 Euro pro Monat kostet.

WM-Qualifikation LIVE im TV: Das sind DAZN 1 und DAZN 2

Kommen wir nun zu DAZN : Der Streamingdienst ist mittlerweile nämlich mehr als nur das. Seit diesem Sommer hat DAZN zwei Fernsehsender im Angebot , wo ausgewählte Programmpunkte von 8.00 Uhr bis Mitternacht ausgestrahlt werden.

Die beiden Sender, DAZN 1 und DAZN 2 , sind auch heute im Einsatz: DAZN 1 überträgt erst Zypern vs. Malta ab 17.50 Uhr, gefolgt von der Highlightshow "Best of DAZN". Ab 20.35 Uhr ist Lettland vs. Türkei hier zu sehen. DAZN 2 überträgt ab 20.35 Uhr Kroatien vs. Slowakei live.

So günstig ist DAZN: Die Kosten des Streamingdiensts

Der Nachteil an DAZN 1 und DAZN 2 : Die Fernsehsender sind vorerst nur via Sky und Vodafone zu sehen. Stattdessen kann man aber natürlich via LIVE-STREAMS auf alle oben und unten genannten Programmpunkte zugreifen, so günstig ist ein Abonnement: ´

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

