Fußball heute live: SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Zum Auftakt des 23. Spieltages der Bundesliga trifft Werder Bremen auf Eintracht Frankfurt. Doch wo wird Fußball heute live übertragen?

Werder Bremen empfängt Eintracht Frankfurt am 23. Spieltag der Bundesliga. Die Partie wird heute um 20.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen.

Werder Bremen trifft auf den aktuell wohl formstärksten Bundesligisten: Eintracht Frankfurt. Das Team von Trainer Adi Hütter hat am vergangenen Spieltag keinen Geringeren als den Weltpokalsieger FC Bayern München mit 2:1 bezwungen. Das Kuriose: Die Eintracht ist dadurch sogar von Platz 3 auf Platz 4 gerutscht, da der VfL Wolfsburg durch den Sieg gegen Bielefeld ein besseres Torverhältnis aufweisen kann.

Die Frankfurter werden das verkraften können. Und Bremen? Den Norddeutschen müsste angst und bange sein, zumal Frankfurts Toptorjäger Andre Silva womöglich wieder mit von der Partie ist. Wer gewinnt das Freitagsspiel im Weserstadion?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Fußball heute live (Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt) übertragen wird.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb Bundesliga (23. Spieltag) Begegnung SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 26. Februar 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Alle Fans von Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und des deutschen Fußballs dürfen sich freuen, denn das Spiel heute abend wird - wie jedes andere - live und über die volle Länge übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte der Bundesliga.

Leider wird die Bundesliga schon seit etlichen Jahren nicht mehr live im Free-TV gezeigt. Welcher Sender Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute überträgt, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Fußball heute im TV und im LIVE-STREAM: So könnt Ihr Werder Bremen - Eintracht Frankfurt sehen

Jedes Freitagsspiel der Bundesliga wird in dieser Saison vom Streamingdienst DAZN übertragen, so auch heute! DAZN sendet live und exklusiv über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. Ab 20.15 Uhr könnt Ihr einschalten, Alex Schlüter wird Euch begrüßen und die Vorberichterstattung moderieren.

Uli Hebel und der Experte Ralph Gunesch werden die Bundesliga heute kommentieren. Kleiner Tipp: Wer sich als Neukunde bei DAZN anmeldet, der kann das Spiel sogar gratis sehen, da DAZN die ersten 30 Tage des Abonnements kostenlos anbietet.

Fußball heute im LIVE-STREAM: DAZN überträgt Bremen vs. Frankfurt live

DAZN könnt Ihr mit der DAZN-App mit den verschiedensten Geräten empfangen und streamen. Die App ist unter anderem mit dem Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder dem Fire-TV-Stick kompatibel.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download:

DAZN zeigt nicht nur die Bundesliga, sondern hat auch diverse andere Wettbewerbe und Sportarten im Programm. Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo, also umgerechnet ca. einen Zehner pro Monat. DAZN ist jederzeit kündbar.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER zu Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine weitere Möglichkeit, um die Bundesliga live zu verfolgen! Wer DAZN nicht abonniert hat oder den Stream aus anderen Gründen nicht schauen kann, der bleibt mit dem Ticker immer auf dem neusten Stand der Dinge. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über die wichtigsten Szenen aus dem Weserstadion - schaut mal rein!

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick

SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt heute live ... ...im LIVE-STREAM: DAZN ... im LIVE-TICKER: Goal

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung von Bremen und Frankfurt

Die Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Agu - Schmid - Rashica, Sargent

Eintracht Frankfurt geht mit folgender Aufstellung ins Spiel:

Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Durm, Rode, Sow, Kostic - Kamada, Younes - Silva

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zu Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt

Adi Hütter wirkte irritiert. Seine Eintracht ein echter Meisterschaftsanwärter? So weit wollte der Österreicher dann doch nicht gehen. "Ich weiß nicht, ob das einen Vierkampf geben wird", sagte der Trainer der Hessen über die Konstellation an der Spitze der Fußball-Bundesliga: "Dort, wo wir jetzt stehen, ist es schon hervorragend." Doch der schier unglaubliche Aufschwung könnte Eintracht Frankfurt sogar noch weiter nach oben führen - vor allem dank der Galaform von Amin Younes.

Vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) liegt der Tabellenvierte nur noch sieben Punkte hinter dem zuletzt schwächelnden Spitzenreiter Bayern München. Und ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht, mit Younes in der Startformation ist die Eintracht bislang unschlagbar. Die positive Entwicklung der Hessen hängt eng mit der Leistungsexplosion des quirligen Dribblers zusammen.

"Er ist gewissermaßen der Gamechanger, den wir für unser Spiel benötigen", lobte Torhüter Kevin Trapp. Dabei blieb Younes zunächst nur die Jokerrolle, nach zwei Jahren nahezu ohne Spielpraxis beim SSC Neapel hatte er Anlaufschwierigkeiten. Ohne ihn in der ersten Elf gelangen in den ersten elf Saisonspielen nur zwei Siege, es drohte eine Saison im grauen Mittelmaß.

Doch dann stellte Hütter das System um, in neuer Formation mit zwei Zehnern bekam Younes das Vertrauen. Seit dessen Startelfdebüt am 15. Dezember gegen Borussia Mönchengladbach zeigt die launische Diva vom Main ein anderes Gesicht. Seit elf Bundesligaspielen ungeschlagen, dabei neun Siege - im neuen Jahr sind die Frankfurter mit Abstand das beste Team.

Younes sei genau der Spielertyp, der gefehlt habe, erklärte Sportdirektor Bruno Hübner: "Ein Spieler, mit dem man im Zentrum durch die Dribbelstärke Überzahl bekommt, sodass man auch Räume für Filip Kostic schafft." Coach Hütter holte gar zum Ritterschlag aus. "Ich kann mich nicht erinnern, einen Spieler mit dieser Qualität jemals trainiert zu haben", sagte der 51-Jährige: "Er hat eine unglaubliche Technik und Energie, ist ein toller Mensch und geiler Kicker."

An blanken Zahlen lässt sich der Wert von Younes gar nicht ablesen, drei Tore und zwei Vorlagen bei elf Startelfeinsätzen klingen nicht berauschend. Und doch sagte er bei Sky von sich selbst, "dass ich in einer sehr guten Form bin und gefühlt auch in der besten bisher in meiner Karriere".

Denn Younes, so Hübner, beeindrucke nicht mit Statistiken, sondern durch "außergewöhnliche Fähigkeiten mit seinen Dribblings, seinen kurzen Haken und kleinen Übersetzungen". Deshalb müsse auch Bundestrainer Joachim Löw wieder über ihn nachdenken. In der DFB-Elf gebe es "keinen, der im Eins gegen Eins so unangenehm sein kann", so der 60-Jährige weiter.

Doch erstmal soll Younes die Eintracht in die Königsklasse führen. Das wäre "der absolute Wahnsinn", betonte Hütter: "Wir sehen die Chance und die Möglichkeit". Und vielleicht geht der Blick des zurückhaltenden Österreichers nach einem weiteren Sieg gegen zuletzt schwache Bremer sogar noch weiter nach oben.

