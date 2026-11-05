Am heutigen Donnerstag (5. November) dürfen sich Fußballfans in der Europa League und Conference League erneut auf zahlreiche attraktive Begegnungen freuen. Auch die deutschen Vertreter stehen vor interessanten Aufgaben: Die TSG Hoffenheim ist bei Crystal Palace gefordert, Bayer Leverkusen bekommt es vor heimischer Kulisse mit Olympique Marseille zu tun und der SC Freiburg trifft auf Trabzonspor.
Ob die einzelnen Spiele bei RTL+ oder Sky laufen und welches Spiel im Free-TV gezeigt wird, erfahrt Ihr im Folgenden.
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Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt welches Spiel in der Europa League und läuft Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL?
Eine Begegnung wird am heutigen Donnerstag live im Free-TV bei RTL übertragen. Dabei handelt es sich um das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Durch den Fußballabend führt Laura Papendick als Moderatorin. Unterstützt wird sie von Experte Lothar Matthäus, der zugleich als Co-Kommentator im Einsatz ist. Wolff Fuss übernimmt die Kommentierung.
Die Spiele der TSG Hoffenheim gegen Crystal Palace und des SC Freiburg gegen Trabzonspor sind dagegen nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Wer diese Partien live verfolgen möchte, benötigt entweder ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement für den Livestream oder einen Sky-Zugang.
Durch die Übernahme von RTL hat auch Sky ausgewählte Europapokal-Begegnungen in sein Programm aufgenommen. Abonnenten können die Spiele zudem über die Streamingdienste SkyGo und WOW live verfolgen. Damit lässt sich auch das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille mit einem entsprechenden Sky-Abo ansehen.
Insgesamt stehen bei Sky und RTL jeweils bis zu zehn Einzelspiele live zur Auswahl. Dabei kann sich das Übertragungsangebot der beiden Anbieter unterscheiden. Zusätzlich bieten sowohl Sky als auch RTL+ zu beiden Anstoßzeiten eine umfangreiche Konferenz mit den parallel stattfindenden Partien an.
Eine genaue Übersicht mit allen Übertragungen findet Ihr im kommenden Abschnitt.
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Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt welches Spiel in der Europa League und läuft Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL? Alle Partien im Überblick
Die Partie zwischen Stade Rennes und Olympiakos Piräus fand bereits am Mittwoch statt.
- Übertragung der Einzelspiele in der Europa League:
Datum und Anstoßzeit
Begegnung
Übertragung im Free-TV
Übertragung TV
Übertragung Livestream
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
AC Mailand – Ferencvaros Budapest
/
Sky
RTL+, SkyGo, WOW
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
Sparta Prag – AFC Bournemouth
/
/
RTL+
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
Crystal Palace – TSG Hoffenheim
/
Sky
RTL+, SkyGo, WOW
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
Lilleström SK – Viktoria Pilsen
/
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
NEC Nijmegen – Omonia Nikosia
/
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
Lewski Sofia – Jagiellonia Białystok
/
nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
Real Sociedad – Olympique Lyon
/
Sky
SkyGo, WOW
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
RSC Anderlecht – RB Salzburg
/
/
RTL+
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
AZ Alkmaar – Juventus Turin
/
Sky
RTL+, SkyGo, WOW
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – Olympique Marseille
RTL
Sky
RTL+, SkyGo, WOW
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
Celtic Glasgow – Besiktaş Istanbul
/
/
RTL+
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
Hapoel Beer Scheva – OFI Kreta
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nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
Celta Vigo – Union Saint-Gilloise
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nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
SCU Torreense – FC Ararat-Armenia
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nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
SK Sturm Graz – NK Celje
/
Sky
SkyGo, WOW
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
Benfica Lissabon – Lech Posen
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nur in der Konferenz
nur in der Konferenz
Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr
AFC Sunderland – Dinamo Zagreb
/
Sky
RTL+, SkyGo, WOW
- Übertragung der Einzelspiele in der Conference League:
Datum und Anstoßzeit
Begegnung
Übertragung im Free-TV
Übertragung TV
Übertragung Livestream
Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr
Trabzonspor AS vs. SC Freiburg
/
Sky
RTL+, SkyGo, WOW
Die anderen Partien werden teilweise in der Konferenz gezeigt.