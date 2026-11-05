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Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt welches Spiel in der Europa League und läuft Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL?

Europa League
Bayer Leverkusen - Marseille
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Trabzonspor - SC Freiburg
Trabzonspor
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Crystal Palace - Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim

Am heutigen Donnerstag steht jede Menge Fußball auf dem Programm: Sowohl in der Europa League als auch in der Conference League sind zahlreiche Teams im Einsatz. Mit Bayer Leverkusen, der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg kämpfen auch drei Bundesligisten um wichtige Punkte. Doch welcher Sender überträgt die Begegnungen live? Welche Spiele laufen bei Sky und welche bei RTL? Und wo gibt es Fußball im Free-TV zu sehen? Hier findet Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung.

Alle Europa-League-Spiele
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✅ Überträgt sämtliche Top-Partien live

✅ Bietet beliebte Europapokal-Konferenz am Donnerstagabend

✅ Umfasst zusätzlich die UEFA Conference League

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Am heutigen Donnerstag (5. November) dürfen sich Fußballfans in der Europa League und Conference League erneut auf zahlreiche attraktive Begegnungen freuen. Auch die deutschen Vertreter stehen vor interessanten Aufgaben: Die TSG Hoffenheim ist bei Crystal Palace gefordert, Bayer Leverkusen bekommt es vor heimischer Kulisse mit Olympique Marseille zu tun und der SC Freiburg trifft auf Trabzonspor.

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Ob die einzelnen Spiele bei RTL+ oder Sky laufen und welches Spiel im Free-TV gezeigt wird, erfahrt Ihr im Folgenden.

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Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt welches Spiel in der Europa League und läuft Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL?

Eine Begegnung wird am heutigen Donnerstag live im Free-TV bei RTL übertragen. Dabei handelt es sich um das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Durch den Fußballabend führt Laura Papendick als Moderatorin. Unterstützt wird sie von Experte Lothar Matthäus, der zugleich als Co-Kommentator im Einsatz ist. Wolff Fuss übernimmt die Kommentierung.

Die Spiele der TSG Hoffenheim gegen Crystal Palace und des SC Freiburg gegen Trabzonspor sind dagegen nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Wer diese Partien live verfolgen möchte, benötigt entweder ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement für den Livestream oder einen Sky-Zugang.

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Durch die Übernahme von RTL hat auch Sky ausgewählte Europapokal-Begegnungen in sein Programm aufgenommen. Abonnenten können die Spiele zudem über die Streamingdienste SkyGo und WOW live verfolgen. Damit lässt sich auch das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille mit einem entsprechenden Sky-Abo ansehen.

Insgesamt stehen bei Sky und RTL jeweils bis zu zehn Einzelspiele live zur Auswahl. Dabei kann sich das Übertragungsangebot der beiden Anbieter unterscheiden. Zusätzlich bieten sowohl Sky als auch RTL+ zu beiden Anstoßzeiten eine umfangreiche Konferenz mit den parallel stattfindenden Partien an.

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Eine genaue Übersicht mit allen Übertragungen findet Ihr im kommenden Abschnitt.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-FREIBURGGetty Images

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Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt welches Spiel in der Europa League und läuft Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL? Alle Partien im Überblick

Die Partie zwischen Stade Rennes und Olympiakos Piräus fand bereits am Mittwoch statt.

  • Übertragung der Einzelspiele in der Europa League:

Datum und Anstoßzeit

Begegnung

Übertragung im Free-TV

Übertragung TV

Übertragung Livestream

Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

AC Mailand – Ferencvaros Budapest

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Sky

RTL+, SkyGo, WOW

Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

Sparta Prag – AFC Bournemouth

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RTL+

Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

Crystal Palace – TSG Hoffenheim

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Sky

RTL+, SkyGo, WOW

Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

Lilleström SK – Viktoria Pilsen

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nur in der Konferenz

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Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

NEC Nijmegen – Omonia Nikosia

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nur in der Konferenz

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Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

Lewski Sofia – Jagiellonia Białystok

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nur in der Konferenz

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Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

Real Sociedad – Olympique Lyon

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Sky

SkyGo, WOW

Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

RSC Anderlecht – RB Salzburg

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RTL+

Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

AZ Alkmaar – Juventus Turin

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Sky

RTL+, SkyGo, WOW

Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – Olympique Marseille

RTL

Sky

RTL+, SkyGo, WOW

Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

Celtic Glasgow – Besiktaş Istanbul

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RTL+

Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

Hapoel Beer Scheva – OFI Kreta

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nur in der Konferenz

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Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

Celta Vigo – Union Saint-Gilloise

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nur in der Konferenz

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Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

SCU Torreense – FC Ararat-Armenia

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nur in der Konferenz

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Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

SK Sturm Graz – NK Celje

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Sky

SkyGo, WOW

Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

Benfica Lissabon – Lech Posen

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nur in der Konferenz

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Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr

AFC Sunderland – Dinamo Zagreb

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Sky

RTL+, SkyGo, WOW

  • Übertragung der Einzelspiele in der Conference League:

Datum und Anstoßzeit

Begegnung

Übertragung im Free-TV

Übertragung TV

Übertragung Livestream

Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr

Trabzonspor AS vs. SC Freiburg 

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Sky

RTL+, SkyGo, WOW

Die anderen Partien werden teilweise in der Konferenz gezeigt.

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