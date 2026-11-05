Am heutigen Donnerstag (5. November) dürfen sich Fußballfans in der Europa League und Conference League erneut auf zahlreiche attraktive Begegnungen freuen. Auch die deutschen Vertreter stehen vor interessanten Aufgaben: Die TSG Hoffenheim ist bei Crystal Palace gefordert, Bayer Leverkusen bekommt es vor heimischer Kulisse mit Olympique Marseille zu tun und der SC Freiburg trifft auf Trabzonspor.

Ob die einzelnen Spiele bei RTL+ oder Sky laufen und welches Spiel im Free-TV gezeigt wird, erfahrt Ihr im Folgenden.

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Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt welches Spiel in der Europa League und läuft Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL?

Eine Begegnung wird am heutigen Donnerstag live im Free-TV bei RTL übertragen. Dabei handelt es sich um das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Durch den Fußballabend führt Laura Papendick als Moderatorin. Unterstützt wird sie von Experte Lothar Matthäus, der zugleich als Co-Kommentator im Einsatz ist. Wolff Fuss übernimmt die Kommentierung.

Die Spiele der TSG Hoffenheim gegen Crystal Palace und des SC Freiburg gegen Trabzonspor sind dagegen nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Wer diese Partien live verfolgen möchte, benötigt entweder ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement für den Livestream oder einen Sky-Zugang.

Durch die Übernahme von RTL hat auch Sky ausgewählte Europapokal-Begegnungen in sein Programm aufgenommen. Abonnenten können die Spiele zudem über die Streamingdienste SkyGo und WOW live verfolgen. Damit lässt sich auch das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille mit einem entsprechenden Sky-Abo ansehen.

Insgesamt stehen bei Sky und RTL jeweils bis zu zehn Einzelspiele live zur Auswahl. Dabei kann sich das Übertragungsangebot der beiden Anbieter unterscheiden. Zusätzlich bieten sowohl Sky als auch RTL+ zu beiden Anstoßzeiten eine umfangreiche Konferenz mit den parallel stattfindenden Partien an.

Eine genaue Übersicht mit allen Übertragungen findet Ihr im kommenden Abschnitt.

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Fußball heute live: Wer zeigt / überträgt welches Spiel in der Europa League und läuft Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder SC Freiburg im Free-TV bei RTL? Alle Partien im Überblick

Die Partie zwischen Stade Rennes und Olympiakos Piräus fand bereits am Mittwoch statt.

Übertragung der Einzelspiele in der Europa League:

Datum und Anstoßzeit Begegnung Übertragung im Free-TV Übertragung TV Übertragung Livestream Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr AC Mailand – Ferencvaros Budapest / Sky RTL+, SkyGo, WOW Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr Sparta Prag – AFC Bournemouth / / RTL+ Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr Crystal Palace – TSG Hoffenheim / Sky RTL+, SkyGo, WOW Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr Lilleström SK – Viktoria Pilsen / nur in der Konferenz nur in der Konferenz Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr NEC Nijmegen – Omonia Nikosia / nur in der Konferenz nur in der Konferenz Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr Lewski Sofia – Jagiellonia Białystok / nur in der Konferenz nur in der Konferenz Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr Real Sociedad – Olympique Lyon / Sky SkyGo, WOW Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr RSC Anderlecht – RB Salzburg / / RTL+ Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr AZ Alkmaar – Juventus Turin / Sky RTL+, SkyGo, WOW Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen – Olympique Marseille RTL Sky RTL+, SkyGo, WOW Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr Celtic Glasgow – Besiktaş Istanbul / / RTL+ Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr Hapoel Beer Scheva – OFI Kreta / nur in der Konferenz nur in der Konferenz Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr Celta Vigo – Union Saint-Gilloise / nur in der Konferenz nur in der Konferenz Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr SCU Torreense – FC Ararat-Armenia / nur in der Konferenz nur in der Konferenz Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr SK Sturm Graz – NK Celje / Sky SkyGo, WOW Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr Benfica Lissabon – Lech Posen / nur in der Konferenz nur in der Konferenz Donnerstag, 05.11., 21:00 Uhr AFC Sunderland – Dinamo Zagreb / Sky RTL+, SkyGo, WOW

Übertragung der Einzelspiele in der Conference League:

Datum und Anstoßzeit Begegnung Übertragung im Free-TV Übertragung TV Übertragung Livestream Donnerstag, 05.11., 18:45 Uhr Trabzonspor AS vs. SC Freiburg / Sky RTL+, SkyGo, WOW

Die anderen Partien werden teilweise in der Konferenz gezeigt.