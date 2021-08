Fußball heute LIVE: In der Bundesliga ist der VfB Stuttgart bei RB Leipzig zu Gast. Goal erklärt, wie das Spiel heute LIVE übertragen wird.

Vizemeister gegen Tabellenführer: Zum Start in den zweiten Spieltag der Bundesligasaison erwartet uns ein Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart. Anpfiff in der Red Bull Arena ist heute um 20.30 Uhr.

Wenn man vor dem ersten Spieltag hätte tippen müssen, welcher der beiden Klubs Erster und welcher 14. sein würde, hätten wohl die wenigsten auf diese Tabellensituation getippt. Der VfB Stuttgart thront nach dem 5:1-Sieg gegen Greuter Fürth am oberen Ende der Tabelle und kann die Führung heute sogar ausbauen.

Anders die Lage bei RB: Mit einer überraschenden 0:1-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 startete man in die junge Bundesligasaison - eine weitere Pleite heute und Jesse Marsch muss mit seiner ersten Krise umgehen.

In der Bundesliga kommt es an diesem Wochenende schon zum zweiten Spieltag - Leipzig und Stuttgart eröffnen den Ball. Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute LIVE übertragen wird.

Fußball heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: RB Leipzig vs. VfB Stuttgart im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Datum Freitag, 20. August 2021 (heute) Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Red Bull Arena | Leipzig

Fußball heute LIVE im TV: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart LIVE im Fernsehen

In vielen Bundesländern sind die Sommerferien zu Ende, für viele Menschen war in den letzten Wochen trotz Sommer harte Arbeit auf dem Tagesprogramm - da freut man sich jeden Freitag aufs Neue auf das Wochenende.

Wenn dieses mit einem Spitzenspiel wie dem heutigen beginnt, ist das für jede/n Fußballanhänger:in gleich ein doppelter Feiertag. Allerdings gibt es eine Frage, die nicht jeder Fan klar beantworten kann: Wie wird das Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart übertragen?

Kein Fernsehsender zeigt heute die Bundesliga: Leipzig - Stuttgart LIVE im TV

Gute und schlechte Nachrichten gibt es als Antworten auf diese Frage - fangen wir mit den schlechten an: Kein TV-Sender im deutschen Fernsehen überträgt heute die Bundesliga LIVE!

Egal ob ARD, ZDF, Sport1, Eurosport ... Keiner der zahlreichen Sender im Free-TV, welche Sport im Programm haben, überträgt heute RB - VfB. Gleiches gilt für die vielen Pay-TV-Sender (Sky, MagentaTV, MagentaSport, Sportdigital ...).

DAZN rettet den Freitagabend: So seht ihr RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live

Den Kopf an dieser Stelle in den Sand zu stecken, ist aber keine Option - wir haben da nämlich eine herausragende Alternative: Der Streamingdienst DAZN überträgt heute exklusiv die Bundesligapartie!

Der Streaminganbieter hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der Bundesliga an Freitagen und Sonntagen gesichert - logischerweise überträgt der schwarz-weiße Streamingdienst also auch heute die Begegnung.

Eine Stunde Vorberichte: So läuft die DAZN-Übertragung der Bundesliga heute ab

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderation : Freddy Harder

: Freddy Harder Kommentar : Michael Born

: Michael Born Expertise: Benny Lauth

DAZN auf dem Fernseher? So seht ihr RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute LIVE im TV

Bevor wir uns intensiver mit DAZN und dem kostenlosen Abonnement beschäftigen, werfen wir ein Blick darauf, wie man die Begegnung auch auf dem Fernseher verfolgen kann. Das ist möglich, obwohl DAZN sein Programm im Internet ausstrahlt!

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder, man holt die kostenlose DAZN-App auf den Smart-TV, den Sky Q-Receiver oder ähnliche Geräte, oder aber man lässt DAZN auf dem Laptop laufen und verbindet diesen per HDMI-Kabel an den Flachbildschirm.

Fußball heute LIVE: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart im kostenlosen LIVE-STREAM

Erst seit 2016 ist DAZN Sportfans in Deutschland ein Begriff, da das Portal in jenem Jahr auf den Markt kam - trotzdem ist es mittlerweile eine der angesagtesten und beliebtesten Plattformen in Deutschland, um LIVE-Sport zu verfolgen.

Das hat zum Einen mit dem schier riesigen Programm zu tun, auf welches wir später näher eingehen. Zuvor wollen wir aber einen Blick auf die Preise und den kostenlosen Probemonat werfen - diese Dinge interessieren schließlich jede/n Anhänger:in.

Bundesliga kostenlos live sehen: So verfolgt ihr heute VfB Stuttgart - RB Leipzig umsonst!

Fangen wir beim Probemonat an - jeder möchte doch Geld sparen und kostenlos Sport im Fernsehen und Internet sehen! Dafür bietet DAZN den Probemonat an: 30 Tage so viel Sport, wie man will, ohne Einschränkung, ohne Kosten!

Der Probemonat ist nicht nur vollständig kostenlos, sondern auch noch unverbindlich. Heißt: Wenn ihr am Ende des Gratismonats keine Lust mehr auf DAZN habt, könnt ihr ganz einfach kündigen und müsst nichts bezahlen - so einfach kann's gehen!

Leipzig vs. Stuttgart heute LIVE: Das gesamte DAZN-Programm im Monats- oder Jahresabo

Der Probemonat ist abgelaufen? Ihr habt fortan zwei Möglichkeiten, weiterhin auf das Programm von DAZN zuzugreifen. Die Unterschiede der beiden Varianten betreffen Kosten und Laufzeit.

Monatsabo: Monatlich kündbar, 14,99 Euro pro Monat

Jahresabo: Jährlich kündbar, 149,99 Euro pro Jahr, also knapp 12,50 Euro pro Monat

Mehr als nur RB Leipzig gegen VfB Stuttgart LIVE: Das Programm von DAZN

Fußball heute LIVE: Das sind die Aufstellungen vom VfB Stuttgart und von RB Leipzig in der Bundesliga

Aufstellung RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Adams, Nkunku - Haidara, Forsberg, Szoboszlai - Silva

Aufstellung VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Massimo, Klement, Endo, Sosa - Förster, Ghaddioui, Klimowicz

1 Müller – 2 Anton, 3 Endo (C), 4 Kempf, 5 Mavropanos, 18 Al Ghaddioui, 20 Förster, 21 Klement, 24 Sosa, 30 Massimo, 31 Klimowicz#VfB pic.twitter.com/U06wy7W38b — VfB Stuttgart (@VfB) August 20, 2021

Fußball heute LIVE - RB Leipzig vs. VfB Stuttgart: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

TV via Smart-TV: DAZN LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com

