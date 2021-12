Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Hertha BSC im TV und STREAM sehen

Der VfB Stuttgart und Hertha BSC waren vor dem 14. Spieltag auf Rang 15 respektive 14 in der Bundesliga notiert, uns erwartet heute also eine extrem wichtige Partie im Abstiegskampf. Der Anpfiff ertönt am Sonntag um 15.30 Uhr.

Nach zuvor fünf sieglosen Spielen in der Liga und drei Niederlagen in Folge konnte Stuttgart vergangene Woche seinen Negativtrend stoppen. Die Schwaben gewannen zuhause gegen Mainz 05 mit 2:1 und zeigten dabei eine ansprechende Leistung.

Hertha hingegen blieb zum vierten Mal in Folge ohne Dreier, kassierte gegen Augsburg in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich. Trainer Pal Dardai musste daraufhin seinen Hut nehmen, Tayfun Korkut soll die Berliner nun wieder in ruhigeres Fahrwasser führen.

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC: Wer zeigt Fußball heute live? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Fußball heute live: VfB Stuttgart gegen Hertha BSC im TV und STREAM sehen

Begegnung VfB Stuttgart - Hertha BSC Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Anstoß Sonntag, 5. Dezember, 15.30 Uhr Stadion Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Hertha BSC im TV

Wer die Bundesliga live sehen will, muss entweder Sky oder DAZN einschalten. Lediglich drei Spiele dieser Saison werden auch live im Free-TV übertragen, für die restlichen benötigt man ein Abonnement.

Samstags ist dabei Sky die richtige Adresse, freitags und sonntags hat allerdings DAZN den Hut auf. Heißt auch: Fußball heute live zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC wird exklusiv auf DAZN gezeigt.

Fußball heute live: Die Übertragung von Stuttgart vs. Hertha auf DAZN

TV: DAZN 2

DAZN 2 LIVE-STREAM: dazn.com / DAZN-App

dazn.com / DAZN-App Übertragungsbeginn: Heute, 15 Uhr

Heute, 15 Uhr Spielbeginn: Heute, 15.30 Uhr

Heute, 15.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Im TV läuft das Spiel auf DAZN 2, einem der beiden linearen Sender des Streamingdienstes. Wie Ihr den Zugriff darauf buchen könnt, dazu gibt es unter diesem Link alle Informationen.

Die Übertragung beginnt um 15 Uhr mit Vorberichten, moderiert von Lukas Schönmüller. Als Kommentator ist ab 15.30 Uhr dann Michael Born im Einsatz, ihm zur Seite steht Experte Ralph Gunesch.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM

Klassischerweise könnt Ihr die Inhalte von DAZN natürlich auch im LIVE-STREAM schauen. Ob über den Browser auf dem Laptop oder über die kostenlose App auf dem Smart-TV, dem Tablet oder Eurem Handy - DAZN könnt Ihr auf vielen unterschiedlichen Wegen streamen.

Neben einer stabilen Internetverbindung benötigt Ihr dafür jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement, DAZN ist also nicht frei empfangbar. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro monatlich, hier könnt Ihr am Ende jedes Monats kündigen, wenn Ihr DAZN nicht mehr beziehen wollt. Wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr bindet, zahlt Ihr insgesamt 149,99 Euro und spart damit im Vergleich zum Monatsabo rund 30 Euro pro Jahr.

Neben allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga seht Ihr mit Eurem DAZN-Abo zum Beispiel auch fast alle Partien aus der Champions League live, dazu LaLiga, Serie A, Ligue 1, Top-US-Sport aus der NBA und NFL oder Darts, Tennis und vieles mehr. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Anmeldung bei DAZN wissen müsst.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Hertha BSC - die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt natürlich auch bei GOAL über die Geschehnisse bei Stuttgart vs. Hertha auf dem Laufenden bleiben.

In unserem kostenlosen LIVE-TICKER werdet Ihr genauestens darüber informiert, was in der Mercedes-Benz-Arena gerade abgeht und von Toren erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit. HIER geht's direkt zum TICKER.

Fußball heute live: Wo laufen die Highlights von VfB Stuttgart vs. Hertha BSC?

Erste Anlaufstelle für die Highlights von Stuttgart gegen Hertha ist natürlich DAZN. Im Rahmen der Nachberichterstattung zeigt der Sender die besten Szenen des Spiels noch einmal, zudem steht zeitnah der Highlight-Clip auf Abruf für alle DAZN-Abonnenten zur Verfügung.

Im Free-TV könnt Ihr die Zusammefassung von VfB vs. Hertha erstmals heute um 21.45 Uhr sehen. Dann läuft auf den dritten Programmen der ARD (z.B. WDR, SWR, NDR) die Sportschau am Sonntag mit den Highlights der Partien vom Tage. Neben Hertha vs. Stuttgart gehört dazu heute auch noch Gladbach gegen Freiburg.

Fußball heute live: Die Übertragung von Stuttgart vs. Hertha im Überblick