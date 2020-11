Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Spanien vs. Deutschland - die Übertragung

In der Nations League kommt es zum entscheidenden Gruppenfinale bei Spanien vs. Deutschland. Wo wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Wer kommt in die K.o.-Runde der UEFA ? In Gruppe 4 der Liga A kommt es zum Gruppenfinale zwischen der deutschen Nationalmannschaft und . Anpfiff ist heute um 20.45 Uhr in Sevilla.

Mit zwei Siegen und drei Unentschieden hat sich das deutsche Team in der Nations League am vergangenen Spieltag an Spanien vorbei an die Tabellenspitze katapultiert. Das 3:1 gegen die Ukraine war ein solider Auftritt der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Nun müssen Kroos, Sane und Co. in Spanien bestehen.

Das Team um Real-Verteidiger Sergio Ramos kam am Samstag nicht über ein 1:1 gegen die Schweiz hinaus. Gladbach-Keeper Yann Sommer parierte dabei gleich zwei Elfmeter von Ramos und sicherte seinem Team damit einen Punkt.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft Spanien vs. heute ab 20.45 Uhr in voller Länge live. Hier erfahrt Ihr es. Und hier gibt's noch mehr Infos.

Fußball heute live: Spanien vs. Deutschland in der Nations League

Duell Spanien vs. Deutschland Datum 17. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Olympiastadion Sevilla, Spanien Zuschauer keine Zuschauer

Fußball heute live im TV sehen: So wird Spanien vs. Deutschland gezeigt / übertragen

Spanien gegen Deutschland, hier geht es heute ums Ganze! Wer wird Gruppensieger in der Nations League und zieht in die K.o.-Runde ein? Wichtig wird die Frage danach sein, welcher TV-Sender die vollen 90 Minuten Fußball live im Fernsehen zeigt / überträgt.

Wir von Goal verraten Euch, wie die ganze Begegnung aus der Nations League live im TV läuft.

Fußball heute live im TV sehen: Das Erste zeigt Spanien vs. Deutschland

Das Erste und auch das ZDF zeigen / übertragen Fußball der deutschen Nationalmannschaft live im TV, wenn die DFB-Elf in der UEFA Nations League an den Start geht. Demnach stellt sich heute die Frage, ob denn die vollen 90 Minuten gegen Spanien bei der ARD oder beim ZDF gezeigt werden.

Heute ist die ARD Euer Sender, wenn Ihr die Partie Spanien vs. Deutschland heute live im TV anschauen wollt. Da um 20.45 Uhr der Anstoß in Sevilla erfolgen wird, beginnt das Erste bereits 30 Minuten vorher mit seiner Berichterstattung. Wenn Ihr wissen wollt, welche Experten und Moderatoren dort heute für Euch im Einsatz sind, dann folgen hier ein paar wichtige Details.

Fußball heute live im TV bei der ARD: Spanien vs. Deutschland und die Details zur Übertragung

Vorberichte : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Reporter: Tom Bartels

Experte: Bastian Schweinsteiger

Moderation: Matthias Opdenhövel

Mit Bastian Schweinsteiger nimmt also ein Ex-Weltmeister an der Übertragung der deutschen Mannschaft live im TV teil. Der Mittelfeldspieler wird die Leistung seiner Landsmänner in Sevilla heute live für Euch beurteilen und zusammen mit Tom Bartels und Matthias Opdenhövel bewerten.

Nach dem Ende der Partie Spanien vs. Deutschland gibt es noch ein paar interessante Zusammenfassungen von anderen Länderspielen.

Qualifikation zur UEFA-U21-Europameisterschaft 2021: Deutschland -

Da die ARD heute Fußball live und exklusiv zeigt / überträgt, kann kein anderer Sender mehr Live-Bilder zum Nations-League-Spiel vorweisen. Hier gibt es weitere Informationen zur Übertragung live im TV.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: So wird Spanien vs. Deutschland übertragen

Im Fernsehen zeigt die ARD Fußball aus Sevilla heute live, doch wie sieht es im Internet aus? Ob und wenn ja welcher Sender die vollen 90 Minuten von Spanien vs. Deutschland heute live im Stream zeigt, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei der ARD sehen: Spanien vs. Deutschland

Das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) hält an diesem 17. November 2020 die exklusiven Übertragungsrechte für die vollen 90 Minuten von Spanien vs. Deutschland. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass Ihr die Möglichkeit habt, Spanien vs. Deutschland im LIVE-STREAM anzuschauen.

Die Übertragung des Nations-League-Duells aus Sevilla sieht genauso aus wie im regulären Fernsehen: Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte zum Gruppenfinale, ehe dann um 20.45 Uhr der Anstoß live im Stream zu sehen ist.

Doch wie sieht es im Internet weiter aus: Gibt es einen zweiten Sender, der Fußball heute im LIVE-STREAM ausstrahlt?

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: DAZN zeigt die Nations League ohne deutsche Beteiligung

Wenn es um die Übertragung der Nations League live im TV und LIVE-STREAM geht, dann kommt Ihr an einem Sender nicht vorbei. DAZN! Der Streamingdienst aus Ismaning hält die Übertragungsrechte für alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM.

Daher werden die heutigen Duelle - die nicht Spanien gegen Deutschland heißen - dort live und in voller Länge übertragen. Diese Top-Duelle kommen heute im LIVE-STREAM auf DAZN.

Uhrzeit Inhalt Sportart Beschreibung 20.45 Uhr Kroatien - Portugal Fußball LIVE-STREAM der Nations League 20.45 Uhr Frankreich - Schweden Fußball LIVE-STREAM der Nations League 20.45 Uhr Ukraine - Schweiz (abgesagt) Fußball LIVE-STREAM der Nations League 0:00 Uhr Spanien - Deutschland Fußball Re-Live der Nations League

Der Sender aus dem Norden Münchens zeigt aber nicht nur Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM, wenn wir von der Nations League sprechen. Auch Spiele der , der , der und Topligen wie der oder der kommen live auf DAZN.

DAZN könnt Ihr mit dem Gratismonat nutzen, um schon heute alle Inhalte kostenlos zu sehen. Nach dem ersten Monat kostet der Dienst 11,99 Euro monatlich oder einmalig pro Jahr 119,99 Euro.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft Spanien - Deutschland (Der SID-Vorbericht)

Beim "Endspiel" um den Gruppensieg in der Nations League gegen Spanien geht es nicht nur ums Prestige. Das Duell der beiden Ex-Weltmeister ist auch ein Fingerzeig, wie weit das neuformierte DFB-Team wirklich ist.

Joachim Löw war voller Tatendrang. Die braune Reisetasche lässig über die Schulter geschwungen, betrat der Bundestrainer als einer der Ersten das Terminal zur letzten Dienstreise eines komplizierten Jahres. Am Auftrag für seine Mannschaft im "Endspiel" um den Gruppensieg in der Nations League in Spanien änderte sich auch nach der Ankunft in Sevilla bei frühlingshaften Temperaturen jenseits der 20 Grad nichts: "Wir wollen das Spiel gewinnen und nicht irgendwas verteidigen."

Die Botschaft kam bei seiner Mannschaft an. "Es ist für uns ein Finale, ein Endspiel. So werden wir es angehen", versicherte Rekordmann Manuel Neuer nach der Landung und schob kämpferisch hinterher: "Wir sind gewappnet."

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft würde am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) auch schon ein Unentschieden genügen, um sich Platz eins zu sichern und für das Finalturnier im Oktober 2021 zu qualifizieren. Zwei Jahre nach dem WM-Debakel und dem sportlichen Abstieg in der Nationenliga würde dieser Prestigeerfolg das angekratzte Image ein bisschen aufpolieren. Die über der Nationalmannschaft hängenden "dunklen Wolken" will Oliver Bierhoff bis zur EM im kommenden Jahr vertrieben haben. Dann erwartet der DFB-Direktor wieder einen "blauen Himmel", wie er es im FAZ-Interview ausdrückte.

Rekordverdächtig! 🤩 @Manuel_Neuer kann heute Abend gegen Spanien zum alleinigen Rekordtorhüter der deutschen Nationalmannschaft werden. 🇩🇪



Der bisherige Rekordhalter Sepp Maier hütete 95 Mal von 1966 - 1979 das #DFB-Tor. 🧤#ESPGER #Neuer #DieMannschaft pic.twitter.com/jpssOaA9ua — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 17, 2020

"Es geht nichts über Siege. Sie geben Selbstvertrauen und bringen den Glauben und das Vertrauen der Fans in unsere Mannschaft zurück", sagte Bierhoff auch im Sport1-Gespräch und fügte an: "Der Gruppensieg wäre eine schöne Belohnung und würde uns Rückenwind für die EM 2021 geben."

Das Duell der ehemaligen Weltmeister ist ein Fingerzeig, wie weit das neuformierte DFB-Team auf dem Weg zurück zu alter Stärke schon ist. Nach den Siegen gegen (1:0) und die (3:1) hat sich die Stimmung schon ein bisschen aufgehellt, auch das Corona-Chaos von Leipzig sollte keine Rolle mehr spielen.

Doch dann erreichte Löw während der Pressekonferenz die Nachricht, dass zwei am Samstag eingesetzte ukrainische Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. "Diese Meldung überrascht mich auch", sagte Löw, blieb aber gelassen: "Der Arzt hat uns versichert, dass wir keine Angst zu haben brauchen: Denn wenn jemand am Spieltag getestet wird, ist er nicht infektiös."

Davon unbeeindruckt will das DFB-Team den eingeschlagenen Weg fortsetzen, auch wenn Löw versicherte, dass die Spanier "weiterhin zur Weltspitze" gehören. "Wir sind Tabellenerster und reisen mit breiter Brust und einem guten Gefühl nach Spanien", sagte Neuer. Der Kapitän wird am Dienstag sein 96. Länderspiel bestreiten und damit den deutschen Torhüter-Rekord von Sepp Maier knacken.

In dem von Neuer erwarteten "Duell auf Augenhöhe" kann Löw wieder auf Toni Kroos setzen. Der Ballmagnet ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei und erhielt vom Bundestrainer auch gleich eine Startelfgarantie. Kroos wird gemeinsam mit Ilkay Gündogan das deutsche Spiel lenken. Zudem vertraut Löw erneut auf den zuletzt bärenstarken Leon Goretzka und seinen Turbo-Sturm mit Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sane.

Ein bisschen Sorge bereitet Löw die Defensive. Antonio Rüdiger fehlt in Sevilla nach seiner zweiten Gelben Karte. Niklas Süle ist angeschlagen. Zudem präsentierte sich die Abwehr gegen die Ukraine nicht immer sattelfest. Angesichts von drei Pfostenschüssen der Gäste hätten leicht mehr Gegentore fallen können. Daher sprach Löw auch von "gewissen Dingen, die es zu korrigieren" gelte. Man müsse die "Organisation und Kompaktheit verbessern". (Quelle: SID)

Die voraussichtliche deutsche Mannschaftsaufstellung: Neuer - Ginter, Süle, Koch, Max - Gündogan, Kroos - Goretzka - Gnabry, Werner, Sane

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So sieht die Übertragung zu Spanien vs. Deutschland aus

Fußball (Spanien vs. Deutschland) heute live ... im TV bei ... ARD im LIVE-STREAM bei ... ARD im LIVE-TICKER bei ... Goal im Re-Live und den Highlights bei ... DAZN

Fußball heute live: Spanien vs. Deutschland und der Direktvergleich

SPANIEN 24 Duelle DEUTSCHLAND 7 S 9 8 U 8 9 N 7 25 Tore 30