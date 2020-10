Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart

In der Bundesliga läuten Schalke 04 und der VfB Stuttgart den 6. Spieltag ein. Wir verraten, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Der noch sieglose spielt in der am Freitagabend gegen den . Anpfiff ist heute um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena.

Am vergangenen Wochenende unterlag der FC Schalke beim Revierderby dem BVB mit 0:3, am Ende der 90 Minuten verzeichnete das Team von Manuel Baum keine einzige Torchance. Wann gibt es den ersten Sieg in der neuen Saison? Bislang haben Oczpika, Paciencia und Co. erst einen Punkt auf dem Konto.

Ganz anders sieht es beim VfB Stuttgart aus. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo steht nach fünf Spieltagen bei acht Zählern und hat bisher nur eine Niederlage einstecken müssen. Castro, Zieler und Co. fahren also mit einem ordentlichen Selbstvertrauen im Gepäck nach Gelsenkirchen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Schalke 04 vs. VfB Stuttgart übertragen - in diesem Artikel erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der Bundesliga heute Abend.

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga heute auf einen Blick

Begegnung FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga, 6. Spieltag Datum Freitag, 30. Oktober 2020 Ort Veltins Arena, Gelsenkirchen Tabellenplatzierungen Schalke (17.), Stuttgart (5.)

Fußball heute live im TV sehen: So wird Schalke 04 vs. VfB Stuttgart gezeigt

Die Bundesliga ist zurück, nachdem unter der Woche noch Champions-League-Fußball auf dem Programm stand. Da sowohl Schalke als auch Stuttgart derzeit aber weit von der Königsklasse entfernt sind, läuten diese beiden Teams am Freitag den nächsten Bundesliga-Spieltag ein.

Ihr wollt Fußball heute live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Dann erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen erst einmal, ob es heute eine TV-Übertragung zu Schalke 04 vs. VfB Stuttgart gibt.

Fußball heute live im TV sehen: Free-TV und Sky zeigen Schalke 04 vs. VfB Stuttgart nicht

Der FC Schalke 04 will gegen den VfB Stuttgart den ersten Saisonsieg einfahren und sein Punktekonto auf 4 hochschrauben. Der VfB hingegen hofft auf die anhaltend gute Formkurve. Wenn Ihr Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute live im TV schauen wollt, dann kommen zwei gern besuchte Kanäle leider nicht in Frage.

Sky, der Unterföhringer Pay-TV-Sender, zeigt ebenso wenig Fußball heute live im TV wie einer der deutschen Free-TV-Sender. Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte für die Saison 2020/21 vorsehen, dass alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr live bei DAZN gezeigt / übertragen werden.

DAZN zeigt alle Spiele am Freitag, sonntags um 13.30 Uhr und am Montagabend, während Sky immer samstags im Einsatz ist. Das Free-TV hingegen strahlt Fußball aus der Bundesliga nur in wenigen Fällen live und in voller Länge im Fernsehen aus. Übrigens: DAZN bietet auch die Möglichkeit, Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute live auf dem Smart-TV zu sehen. Dazu müsst Ihr nur die DAZN-App auf den Fernseher laden und Euch anmelden - der Rest ergibt sich von selbst.

Bild: Imago Images / Jan Huebner

Fußball heute im LIVE-STREAM anschauen: Schalke 04 vs. VfB Stuttgart und die Übertragung im Netz

Wenn Ihr bei Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute live mit dabei sein wollt, dann gibt es einen Sender, der Euch diese Möglichkeit bietet. Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt Fußball heute im LIVE-STREAM, wenn die Schalker den VfB in Gelsenkirchen zu Gast haben.

DAZN zeigt Fußball heute im LIVE-STREAM: Die Details zu Schalke 04 vs. VfB Stuttgart

Übertragungsbeginn 20.15 Uhr Anpfiff 20.30 Uhr Moderator Alex Schlüter Kommentator Lukas Schönmüller Experte Ralph Gunesch

DAZN zeigt Fußball heute kostenlos im LIVE-STREAM: So seht Ihr Schalke 04 vs. VfB Stuttgart

Wie bereits beschrieben hält DAZN die Übertragungsrechte für den Bundesliga-Freitag. Schalke 04 vs. VfB Stuttgart wird hier und heute kostenlos im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen - das liegt an dem Gratismonat, den DAZN für jeden Neukunden bereitstellt.

Wenn Ihr Euch also neu anmeldet, dann zahlt Ihr die ersten 30 Tage lang keinen Cent für die Übertragungen auf DAZN - könnt also jeden dort verfügbaren Wettbewerb im LIVE-STREAM oder auf dem Smart-TV via App verfolgen. Seid Ihr dadurch so überzeugt, besteht die Möglichkeit, für nur 11,99 Euro pro Monat oder einmalige 119,99 Euro (für ein Jahr) Mitglied zu bleiben.

Für Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute live im Stream auf DAZN braucht Ihr also nur ein gültiges Abonnement oder einen Gratismonat, um die vollen 90 Minuten Fußball heute live anschauen zu können.

Fußball heute live bei Sky Go oder Sky Ticket sehen?

Heute seid Ihr auf der Suche nach einem LIVE-STREAM, in dem Schalke 04 vs. VfB Stuttgart gezeigt / übertragen wird? Dann müsst Ihr an diesem Freitag jedoch auf eine Übertragung aus dem Hause Sky verzichten.

Der Pay-TV-Sender hat zwar zwei Streamingportale, die Rechte an der Übertragung der Bundesliga haben, jedoch zeigen Sky Go und auch Sky Ticket die vollen 90 Minuten von Schalke gegen Stuttgart nicht live. Fußball aus der Bundesliga läuft heute nur auf DAZN im LIVE-STREAM.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. VfB Stuttgart - die Alternativen

Ihr wisst bereits, dass Ihr am Freitagabend unterwegs seid und deswegen Fußball heute live im TV oder LIVE-STREAM verpasst? Dann nennen wir Euch hier zwei passende Alternativen, mit denen Ihr Schalke 04 gegen VfB Stuttgart heute miterlebt.

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Fußball heute live bei Goal

Fußball heute live bei Goal Schalke 04 vs. VfB Stuttgart in den Highlights: Fußball heute 40 Minuten nach Abpfiff zusammengefasst

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von Schalke 04 vs. VfB Stuttgart auf einen Blick

Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute live ... im TV ... bei DAZN (nur Smart-TV) im LIVE-STREAM ... bei DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

Fußball heute live: Die Aufstellungen von Schalke und Stuttgart

Das ist die Aufstellung von S04

Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Thiaw, Harit, Bozdogan, Uth - Paciencia

Der VfB baut zu Beginn auf folgende Aufstellung

Kobel - Kempf, Karazor, Stenzel - Sosa, Mangala, Endo, Coulibaly - Klimowicz, Castro - Kalajdzic

Mit voller Energie ins Auswärtsspiel – der VfB Strom powered by @EnBW präsentiert die Startelf gegen Schalke!



1 Kobel

3 @wataru0209

4 Kempf

7 Coulibaly

8 Castro ©️

9 Kalajdzic

15 Stenzel

16 Karazor

23 @JMangala_8

24 Sosa

31 @MateoKlimowicz #S04VfB #VfB pic.twitter.com/sPfBU4qNaB — VfB Stuttgart (@VfB) October 30, 2020

