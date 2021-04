Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Real Madrid vs. FC Liverpool in der Champions League

Kracher in der Champions League: Real Madrid empfängt den FC Liverpool im Hinspiel des Viertelfinales. So seht Ihr das Spiel live im TV und STREAM.

2018 war es noch das große Finale, heuer treffen Real Madrid und der FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League aufeinander. Das Hinspiel in Madrid wird heute um 21 Uhr angepfiffen.

Die Blancos aus der spanischen Hauptstadt haben sich nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger gefangen und sind nicht zu unterschätzen, auch wenn Kapitän und Leader Sergio Ramos verletzungsbedingt ausfällt. Trainer Zinedine Zidane hofft darauf, dass man eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen kann.

Der FC Liverpool wurde 2020 englischer Meister, seither läuft es bei Jürgen Klopps Team aber nicht wirklich berauschend. In der Premier League ist man abgeschlagen, in der Königsklasse zog man dagegen souverän in das Viertelfinale ein. Viel wird vom Hinspiel in Spanien abhängen.

Real Madrid vs. FC Liverpool in der Champions League: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Real Madrid - FC Liverpool Datum Dienstag, 6. April 2021 | 21 Uhr Stadion Estadio Alfredo di Stefano, Madrid

Wer zeigt das Spiel Real Madrid vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät Euch in diesem Absatz, wie das Spiel im Fernsehen läuft. Eines ist dabei leider Gewissheit: Das Free-TV zeigt Fußball heute nicht, das liegt an den fehlenden Rechten der Übertragung.

Real Madrid vs. FC Liverpool wird stattdessen nur live im Pay-TV zu sehen sein, da ein bestimmter Sender die exklusiven Übertragungsrechte für die vollen 90 Minuten heute besitzt.

Fußball heute live im TV bei Sky: Real Madrid vs. FC Liverpool in der Übertragung

Das Duell Real Madrid vs. FC Liverpool, welches das Hinspiel des Viertelfinales der Königsklasse ist, wird heute Abend live von Sky gezeigt. Der Pay-TV-Kanal aus Unterföhring hat sich das Fußballspiel geschnappt und zeigt es deswegen heute exklusiv im Fernsehen.

Dabei habt Ihr sogar eine zweite Option, wie Ihr noch alles Wichtige aus Madrid empfangen könnt. Sky hat nämlich auch wieder die Konferenzschaltung am Start und überträgt damit beide Spiele des Abends live im TV.

Hier findet Ihr nun aber eine kleine Übersicht über die wichtigsten Übertragungsdetails zu Real Madrid vs. FC Liverpool heute live.

Fußball heute live im TV bei Sky: Real Madrid vs. FC Liverpool

Übertragungsbeginn : 19.30 Uhr (Vorbericht)

: 19.30 Uhr (Vorbericht) Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Sender : Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 HD Teaser : Klopp trifft auf Zidane: Liverpool will in der CL Großes erreichen. Im Viertelfinale wartet jedoch Real Madrid. Setzen sich die "Reds" gegen die "Königlichen" durch?

: Klopp trifft auf Zidane: Liverpool will in der CL Großes erreichen. Im Viertelfinale wartet jedoch Real Madrid. Setzen sich die "Reds" gegen die "Königlichen" durch? Kommentar : Kai Dittmann Konferenzschaltung mit beiden Spielen: ab 20.55 Uhr, Sky Sport 1 (HD)

: Kai Dittmann

Um bei Sky Fußball aber auch live sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Hier gibt es alle Infos.

Sky hält die Übertragungsrechte an der Partie Real Madrid gegen FC Liverpool, das steht fest. Doch kommen die vollen 90 Minuten des Fußballspiels heute live in einem LIVE-STREAM?

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM: So wird Fußball bei Sky Go gezeigt

Der englische Top-Klub Liverpool gastiert bei Real Madrid, das Spiel wird heute um 21 Uhr angepfiffen. Doch das Champions-League-Spiel kommt im Fernsehen bei Sky - heißt auch: gute Nachrichten für alle Fans, dass das Spiel heute auch live im LIVE-STREAM kommt.

Sky Go ist das Streamingportal des Pay-TV-Senders Sky. Dort kommen alle Inhalte der Champions League auch im LIVE-STREAM. Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Go und zu den Geräten, die unterstützt werden.

Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM: So wird Fußball bei Sky Ticket gezeigt

Die zweite Option für das Champions-League-Spiel Real Madrid vs. FC Liverpool heute live im Stream ist das Sky Ticket. Dieses könnt Ihr jederzeit erwerben - unabhängig von einem langfristigen Abo bei Sky.

Hier findet Ihr alle Infos zu Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM bei Sky Ticket.

Ihr habt das ganze Spiel Real Madrid vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM auf Sky Go / Sky Ticket verpasst? Dann könnt Ihr bei DAZN das Spiel in den Highlights oder aber auch im Re-Live ab 0 Uhr anschauen. Hier geht's direkt zu DAZN.

Dort bekommt Ihr bei einer Neuanmeldung 30 Tage geschenkt, in denen Ihr das Programm im LIVE-STREAM schauen könnt. Danach kostet der Sender 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Die Übertragung zum Champions-League-Duell zwischen dem spanischen Giganten Real Madrid und Liverpool findet Ihr hier auf einen Blick.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zu Real Madrid vs. FC Liverpool