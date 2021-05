Fußball jetzt live im TV und LIVE-STREAM: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund)

Im DFB-Pokalfinale geht es für RB Leipzig gegen den BVB (Borussia Dortmund). Goal verrät, wo das Fußballspiel heute live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Schwarz-Gelb gegen Rasenballsport, Borussia Dortmund gegen RB Leipzig - Das DFB-Pokalfinale hat es auch in dieser Saison in sich. Das Duell wird um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Der FC Bayern München schied gegen Holstein Kiel aus, gegen das der BVB im Halbfinale souverän weiterkam. RB dagegen schaltete Werder Bremen nach Verlängerung aus. Nun geht es heute um den begehrten Pokal.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heißt es um 20.45 Uhr in der Hauptstadt. Goal liefert alle Infos zur Übertragung der vollen 90 Minuten im Fernsehen und im Internet.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Der DFB-Pokal im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Donnerstag | 13.05.2021 Wettbewerb DFB-Pokal | Finale (heute) Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im kostenlosen LIVE-TICKER) Ort Olympiastadion | Berlin

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Fußball heute im TV sehen

Wo wird das DFB-Pokalfinale heute um 20.45 Uhr live im TV gezeigt? RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) ist ein Fußballspiel, welches sicherlich viele Fans werden verfolgen wollen. Goal verrät in diesem Abschnitt alles rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten. Hier schon einmal vorab die Meldung: Ihr habt die Chance, das ganze Spiel BVB gegen RB im Free-TV und auch im Pay-TV zu sehen.

Sky hat als Pay-TV-Sender die Rechte für alle DFB-Pokalspiele der laufenden Saison, während im Free-TV die ARD und Sport1 übertragen. Doch wie schaut es heute beim Pokalfinale aus?

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Pay-TV: Fußball auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt / überträgt alle Spiele des DFB-Pokals, da darf das Finale zwischen dem BVB und RB Leipzig also auf keinen Fall fehlen. Sky hat die ganze Partie heute ab 19.45 Uhr in seinem Programm. Eine Stunde dauert die Vorberichterstattung, ehe dann um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt.

Hier folgen ein paar Details zu dem Fußballspiel live auf Sky.

Beginn der Übertragung: 19.45 Uhr

Anstoß: 20.45 Uhr

Kommentar: Kai Dittmann

Sender: Sky Sport 1

Um bei Sky Fußball heute anschauen zu können, braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Dieses könnt Ihr auf der Homepage von Sky buchen.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV: Fußball im Ersten

Wenn Ihr ein solches Abo nicht besitzt und die vollen 90 Minuten des DFB-Pokalfinales dennoch anschauen wollt, dann seht Ihr RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute auch live im Free-TV. Das Erste zeigt das ganze Spiel um 20.45 Uhr live.

Die Übertragung der ARD ist natürlich kostenlos und beginnt nach den Tagesthemen um 20.15 Uhr. Die Vorberichte sind also kürzer als auf Sky, das ganze Spiel seht Ihr dennoch in Farbe auf Eurem TV-Bildschirm.

Übertragungsstart 20.15 Uhr Anpfiff 20.45 Uhr Moderator Matthias Opdenhövel Experte Bastian Schweinsteiger Kommentator Florian Naß

Wenn Ihr Sky und auch die ARD nicht auf Eurem TV-Bildschirm sehen könnt, dann wandert Ihr am besten ins Internet aus. Denn RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) ist auch im LIVE-STREAM zu sehen.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund)

Das Duell zwischen RB und dem BVB wird heute auch im LIVE-STREAM zu sehen sein. Das ganze Spiel beginnt um 20.45 Uhr, im Fernsehen zeigen Sky und die ARD Live-Bilder. Doch wie sieht es im Internet aus, welche Optionen habt Ihr, um den LIVE-STREAM zu starten?

DFB-Pokalfinale Leipzig - BVB: Fußball heute im LIVE-STREAM auf Sky sehen

Sky bietet als primärer Rechteinhaber des DFB-Pokals auch eine LIVE-STREAM an. Mit dem Streamingportal Sky Go sieht jeder Sky-Kunde die TV-Übertragung live und kostenlos. Das liegt daran, dass Ihr auch einen Login für die Streamingwelt von Sky erhalten habt, als Ihr Euch bei Sky registriert habt.

Sky Go zeigt das ganze Pokalfinale heute live und in voller Länge, ist aber nicht der einzige Anbieter von Sky. Das Sky Ticket bietet Euch abseits eines regulären Abos die Chance, Fußball heute anzuschauen. Hier findet Ihr alle Infos zum Sky Ticket, das es auch kurzfristig zu erwerben gibt.

Fußball heute im LIVE-STREAM in der ARD sehen: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund)

Da die ARD auch einer der beiden Sender für das DFB-Pokalfinale heute ist, kann auch der LIVE-STREAM des Ersten zu RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) verwendet werden. Dort beginnt die Übertragung aus Berlin auch um 20.15 Uhr, direkt nach den Tagesthemen.

Um 20.45 Uhr geht dann das Spiel los und Ihr werdet live miterleben, wer neuer Pokalsieger im DFB-Wettbewerb wird.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zum Pokalfinale

Trostloser Rahmen, sportliches Spektakel: Im DFB-Pokal-Finale am Donnerstag wird auch die Rolle der zweiten Macht im deutschen Fußball verhandelt. Julian Nagelsmann und Edin Terzic wollen ihren erstem Titel.

Berlin (SID) Die Westkurve am Marathontor des Olympiastadions ist mit den überlebensgroßen Helden der glorreichen Dortmunder Pokalvergangenheit geschmückt - der Gegner hat noch keine. "Gemeinsam für Leipzig", steht auf einem riesigen Banner über der Stadtsilhouette im Stadion-Osten. Die Meriten muss sich RB erst noch verdienen: Das DFB-Pokal-Finale am ungewohnten Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Berlin bietet die Chance, mit dem ersten Titel Geschichte zu schreiben.

"Es wird ein emotionaler Abschied. Wir sind stolz auf uns und wollen am Ende der glückliche Sieger sein", sagte der scheidende Trainer Julian Nagelsmann während der virtuellen Pressekonferenz mit seinem Gegenüber Edin Terzic. Zwischen beiden stand der feuervergoldete Pokal, die Stadionregie testete zeitgleich die Lichtshow für das Geister-Endspiel.

Der Rahmen ist traurig, das Feiertagsfinale in den Kalender gequetscht. Sportlich aber verspricht der Showdown Spektakel: Der BVB und RB ringen um den Status der zweiten Macht im deutschen Fußball, um den Sieg von Tradition oder Retorte, zwei aufregende Trainer kämpfen um ihre Premierentrophäe. Und Erling Haaland ist auch wieder dabei.

Nicht nur für RB-Vorstandsboss Oliver Mintzlaff, der von Leipzig nach Berlin mit dem Rennrad düste, ist es eine Ochsentour. "So ein Finale saugt jede Menge Energie - aber der Gewinner kann nicht mal feiern, weil er schon wieder ans Wochenende denken muss", klagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Dennoch träumen Nagelsmann vor seinem Wechsel zu Bayern München und Terzic selbstverständlich vom Triumph. "Wenn du da bist, willst du den Cup auch mitnehmen", sagte der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc dem SID. Watzke und Nagelsmann bezeichneten das 78. Pokal-Endspiel seit 1935 unisono als "völlig offen".

Der psychologische Vorteil liegt beim BVB. Der Vizemeister hat in der Bundesliga einen Elf-Punkte-Rückstand auf die Champions-League-Plätze in einen kleinen Vorsprung gedreht und die Leipziger am Samstag 3:2 besiegt - ohne Haaland, der wieder fit ist.

Nagelsmanns Bilanz gegen die Schwarz-Gelben ist bescheiden. Ein einziger Sieg ist ihm in elf Duellen gelungen. "Es wird Zeit", sagt der 33-Jährige vor seinem Versuch, der jüngste Siegertrainer der DFB-Pokal-Ära (seit 1953) zu werden: "Ich würde das gerne mit den Jungs zum Abschied feiern." Es wäre auch die vorläufige Krönung des 2009 begonnenen Red-Bull-Projekts.

Terzic, momentan für die kommende Saison noch als Assistent von Marco Rose vorgesehen, wird sich dem leidenschaftlich entgegenstellen. "Wir werden alles daran setzen, den Pokal für den Verein, die Fans und alle Mitarbeiter zu gewinnen", betonte er: "Wir wollen den Pokal nicht nur angucken, sondern anfassen."

Erstmals seit 1984 wird das Finale an einem Donnerstag gespielt. Da der ARD die Tagesschau heilig ist, wird 45 Minuten später angepfiffen als üblich. Produziert wird in Ultra-HD - für die Schärfe im besonderen Moment: Wenn das Konfetti fliegt.

"Den Pokal gibt es seit 85 Jahren, wir haben ihn viermal gewonnen. Den holst du nicht jedes Jahr", betonte Zorc. Am Gendarmenmarkt, wo sich sonst Zehntausende in Stimmung tranken und sangen, herrscht gähnende Leere. Beide Mannschaften haben ihre Fans inständig gebeten, nicht anzureisen.

Vielleicht geht es ja im nächsten Jahr, wenn auch im DFB-Pokal nicht mehr alles anders ist: Nach der großen Implosion des Verbandes werden zwei Nachwuchsspieler den "Pott" übergeben.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) - Die offiziellen Aufstellungen

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Sabitzer, Haidara, Olmo - Sorlöth, Hwang.

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Reus, Dahoud, Sancho - Haaland.

