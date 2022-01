Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) übertragen

Der DFB-Pokal ist in dieser Woche mit dem Achtelfinale zurück: Der FC St. Pauli hat heute Abend um 20.45 Uhr den BVB (Borussia Dortmund) zu Gast. Die Partie wird im Stadion am Millerntor in Hamburg ausgetragen.

Der FC St. Pauli steht in der Tabelle einen Platz besser da als die Borussia - allerdings in einer anderen Liga. Das Team von Trainer Timo Schultz führt die 2. Liga knapp an und darf erstmals seit Jahren wieder von der Rückkehr ins Oberhaus träumen. In den vergangenen drei Liga-Spielen gelang den Hamburger jedoch kein Sieg.

Borussia Dortmund ist hingegen gut aus der Winterpause gekommen und feierte sowohl in Frankfurt als auch gegen Freiburg einen Dreier. Als aktueller Tabellenzweiter der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München aber bereits sechs Punkte.

Im Pokal hat die Form in der Meisterschaft allerdings meist wenig zu sagen. Wer setzt sich in diesem heißen Duell im Achtelfinale durch?

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund): Der DFB-Pokal in der Übersicht

Spiel : FC St. Pauli vs. Borussia Dormtund

: FC St. Pauli vs. Borussia Dormtund Datum : 18. Januar 2022, 20.45 Uhr

: 18. Januar 2022, 20.45 Uhr Ort : Stadion am Millerntor, Hamburg

: Stadion am Millerntor, Hamburg Wettbewerb: DFB-Pokal 2021/22, Achtelfinale

Fußball heute live im TV: Die Übertragung von St. Pauli vs. Dortmund

Dass sich viele Fußball-Fans in Deutschland für das Spiel zwischen St. Pauli und dem BVB interessieren, dürfte nicht überraschen. Doch können sie sich auch die 90 oder 120 Minuten aus Hamburg live im TV anschauen? Diese Frage beantworten wir in diesem Artikel.

Die TV-Rechte für den DFB-Pokal sind anders verteilt als die für die Bundesliga - so war es auch schon in den vergangenen Jahren. Das macht die ganze Angelegenheit aber nicht einfacher. Denn insgesamt drei verschiedenen TV-Sender sind mit im Spiel. Zwei davon sind Free-TV-Kanäle, ein Pay-TV-Sender ist auch noch mit dabei.

Der Sender mit den meisten, nämlich allen, Spielen im Angebot ist der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky. Dort laufen sämtliche Partien des DFB-Pokals, von der ersten Runde bis zum Finale. Das Ganze ist jedoch kostenpflichtig, denn der Pay-TV-Sender finanziert sich unter anderem durch die Abo-Gebühren.

Wie ist die Lage beim Spiel zwischen St. Pauli und Dortmund? Hat Sky als einziger Sender die Übertragungsrechte?

Fußball heute live im TV auf Sky: FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund)

Den Fußballabend aus Hamburg bringt Euch Sky in jedem Fall nach Hause. Hier sind die wichtigsten Details zu den 90 oder 120 Minuten beim Pay-TV-Sender:

Kanal Einzelspiel Sky Sport 2 HD Kommentator Wolff Fuss Kanal Konferenz Sky Sport 1 HD Moderator Konferenz Michael Leopold Weiteres Spiel in der Konferenz Bochum vs. Mainz

Um das Duell bei Sky jedoch live genießen zu können, müsst Ihr Kunde beim Pay-TV-Sender sein und ein Abonnement besitzen. Wenn Ihr Euch eins besorgt habt, dann habt Ihr alle Optionen: Dann könnt Ihr FC St. Pauli vs. BVB in voller Länge oder in der Konferenz sehen.



Fußball heute live im TV in der ARD: FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund)

Neben Sky gibt es aber noch einen zweiten TV-Sender, der die Partie übertragen darf. Es ist die ARD, also sogar ein Free-TV-Sender, der sich heute aus Hamburg meldet und den Pokalkracher überträgt. Und das sogar kostenlos.

Das Erste zeigt Euch St. Pauli vs. Dortmund - und hier sind die Details:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

Spielbeginn: 20.45 Uhr

Kommentator: Gerd Gottlob

Experte: Bastian Schweinsteiger

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund): Diese LIVE-STREAMS gibt es

Das Spiel zwischen St. Pauli und dem BVB wird jedoch nicht nur im TV übertragen, sondern auch im LIVE-STREAM gibt es das Duell - und gleich vier Möglichkeiten, wie Ihr das gesamte Spiel schauen könnt. Je nachdem, welche Abos Ihr besitzt, könnt Ihr entscheiden, wo Ihr den STREAM zum Pokalspiel schauen wollt.

Sender Sky Ticket Sky Go OneFootball ARD Kosten? je nach Paket mit Sky-Abo kostenlos 3,99 Euro pro Spiel kostenlos

Fußball heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket: FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund)

Für alle die, die sich nicht langfristig an Sky binden wollen, ist Sky Ticket die perfekte Option, denn dort benötigt Ihr kein langes Abo. Wer St. Pauli vs. BVB sehen und flexibel bleiben will, der kann sich die Partie am besten auf Sky Ticket anschauen.



Fußball heute im LIVE-STREAM der ARD: St. Pauli vs. Dortmund

Da die ARD das Spiel zwischen St. Pauli und Dortmund live im TV überträgt, hat der Sender auch die Übertragungsrechte für einen LIVE-STREAM. Und dieses Recht nutzt der Sender: Der LIVE-STREAM ist natürlich kostenfrei.

Hier gelangt Ihr zum LIVE-STREAM der ARD.

Die weiteren Optionen, wie Ihr mit einem LIVE-STREAM dabei sein könnt:

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund): Der SID-Vorbericht zum Kracher im DFB-Pokal

Flutlicht, 29.546 Fans im Millerntor-Stadion, Partystimmung auf dem Kiez - es hätte so schön sein können. Hätte. Es sei "unfassbar schade", bedauerte Timo Schultz, dass beim Pokalfight seines FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund um Stürmerstar Erling Haaland wegen Corona nur 2000 Zuschauer zugelassen sind. Denn natürlich wird der Außenseiter so um eine große Stärke gebracht. Die Fans hätten "unglaublich Alarm gemacht", sagte Schultz vor dem Achtelfinale (Dienstag, 20.45 Uhr).

Haaland gegen Guido Burgstaller, Mats Hummels gegen Philipp Ziereis, Marco Reus gegen Lukas Daschner - natürlich weiß St. Pauli, dass es der große Außenseiter ist. Aufgeben gilt aber nicht beim Tabellenführer der 2. Liga. "Wir rechnen uns schon ein bisschen was aus, auch wenn wir wissen, dass wir natürlich nicht unbedingt der Favorit sind", sagte Schultz, der die Kiezkicker mit viel Mut auf die große Bühne schickt. Sein Team werde "volle Power reingehen und versuchen, Tore zu schießen".

Und mit Wundern kennen sie sich auf St. Pauli ja bekanntlich aus, die selbst ernannten Weltpokalsiegerbesieger, die Helden der legendären "Bokal-Serie" - als der Kultklub als Regionalligist 2005/2006 ins Halbfinale marschiert war und dabei vier höherklassige Klubs ausgeschaltet hatte: Burghausen, Bochum, Berlin und Bremen. Endstation war dann ein weiteres "B" - Bayern München. Und: St. Pauli ist zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagen.

Kein Wunder, dass BVB-Trainer Marco Rose vor der Stolpergefahr im hohen Norden warnte. "Sie haben tolle Spieler und sehr gute Abläufe. Sie sind sehr kombinationsstark, haben viel Wucht und viel Power vorne drin", sagte der 45-Jährige, der damit rechnet, dass St. Pauli nicht mehr lange Zweitligist ist: "Ich glaube, wir dürfen sie nächstes Jahr wieder in der Bundesliga erleben, da freue ich mich drauf - auch, wenn das der Schulle (Timo Schultz, d. Red.) da wahrscheinlich jetzt nicht so gerne hört."

Überhaupt schwärmte Rose über die besondere Atmosphäre auf St. Pauli. Als Spieler hat er noch erlebt, wie es damals in der Kabine nach Bier und Erbrochenem gestunken hat. "Unglaublicher Charme", nannte Rose das.

Die Rolle des liebenswerten Gastgebers ist St. Pauli diesmal aber nicht genug. Beim BVB seien "Weltmeister dabei, absolute Superstars, Weltklasse-Spieler - die kreuzen am Millerntor ja leider nicht so häufig auf", äußerte Schultz. Dennoch werde sein Team "auch gegen diesen Gegner mal hoch pressen und unsere Stärken auf den Platz bringen", sagte Schultz.

Und wenn das klappt, können auch 2000 Fans sicher viel Alarm machen.n.