Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund)

In der Bundesliga kommt es ausnahmsweise zu einem Spiel am Samstagabend um 20.30 Uhr (Hertha vs. BVB). So läuft Fußball live im TV und LIVE-STREAM.

Samstagabend und es ist Zeit für das eigentliche Freitagsspiel der : Der BVB ( ) gastiert um 20.30 Uhr in Berlin bei .

Weil die Länderspielpause eine Begegnung am Freitag ausschloss, findet das Duell zwischen dem BVB und der Hertha heute statt. Um 20.30 Uhr laufen die vollen 90 Minuten des 8. Spieltags.

Es ist das Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Tabellendritten. Wie geht es wohl aus?

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) wird heute live übertragen, so viel steht fest. Doch in diesem Artikel erfahrt Ihr auch, wo.

Mehr Teams

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) auf einen Blick

Begegnung Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga, 8. Spieltag Ort Olympiastadion Berlin (keine Zuschauer) Datum 21. November 2020 Anpfiff 20.30 Uhr

Fußball heute live im TV sehen: So wird Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) übertragen

Im Fernsehen die Bundesliga live anschauen? Das geht in aller Regel nur mit dem Pay-TV-Sender Sky, der die Bundesligaspiele am Samstag in voller Länge zeigt / überträgt. Doch wo wird Fußball heute live im TV gezeigt, wenn es ausschließlich um die Partie Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) geht.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Eines ist gewiss: Sky ist heute nicht der Sender, der um 20.30 Uhr live mit dabei ist, wenn Hertha auf den BVB trifft.

Fußball heute live im TV sehen: Deshalb zeigt Sky Hertha vs. BVB (Borussia Dortmund) nicht

Sky wird das Spiel zwischen Hertha und dem BVB nicht übertragen - und auch nicht die Highlights. Das liegt ganz einfach daran, dass sich der Sender aus Unterföhring nicht die Rechte an der Begegnung gesichert hat.

Hertha vs. BVB wäre eigentlich das Freitagsspiel gewesen und entsprechend auf DAZN gelaufen. Bei Sky sind die vollen 90 Minuten heute nicht live zu sehen.

Wo es also eine Übertragung von Fußball heute im LIVE-STREAM gibt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Fußball heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung von Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund)

DAZN ist der Sender, der die vollen 90 Minuten von Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Stream zeigt. Das liegt daran, dass DAZN alle Spiele vom Freitag live ausstrahlt und Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) verschoben wurde.

Es gibt weitere gute Neuigkeiten. Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos sehen? Das geht - der DAZN Probemonat macht's möglich.

Die Übertragung vom Samstagabendspiel der Bundesliga bei DAZN beginnt um 20.15 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff. Hier kommen ein paar Infos zu Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM von DAZN.

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

Anpfiff: 20.30 Uhr

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Das Beste kommt aber erst noch: Bei DAZN erhält jeder Neukunde einen Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft bei DAZN, das pro Jahr bis zu 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports überträgt, 11,99 Euro. Dabei gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, wie man DAZN bezahlen kann - PayPal ist nur eine davon.

Wer nicht unbedingt die Möglichkeit haben möchte, monatlich zu kündigen, der kann auch anderweitig buchen: DAZN kostet im Jahresabo nämlich nur 119,99 Euro, was rund zehn Euro pro Monat entspricht.

Quelle: imago images / Poolfoto

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung zu Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund)

Fußball heute live: Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) TV? DAZN (via Smart TV) LIVE-STREAM? DAZN LIVE-TICKER? Goal.com oder in den Highlights? Ab 23 Uhr bei DAZN

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zu Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund)

Youssoufa Moukoko wird seit Jahren als Ausnahmetalent gefeiert. Am Wochenende steht er bei Borussia Dortmund vor seinem Bundesligadebüt - einen Tag nach seinem 16. Geburtstag.

Dortmund (SID) An seinem 16. Geburtstag hatte Youssoufa Moukoko reichlich zu tun. Zahllose Instagram-Glückwünsche aus der Familie, von Freunden und Mitspielern hatte das Top-Talent von Borussia Dortmund gesammelt, kommentiert und in seine Story gestellt. Dazu ein Foto, auf dem er lachend auf einen Tisch springt. Und dann durfte er auch noch seinen Koffer packen für Berlin - denn tatsächlich nahm ihn Trainer Lucien Favre mit zum BVB-Trip in der Hauptstadt. Moukoko könnte damit schon am Samstagabend der jüngste Bundesligaspieler der Geschichte sein.

Noch am Mittag hatte Favre aus seinen Plänen mit dem Sturmjuwel ein großes Geheimnis gemacht. Über die Berufung in den Kader vor dem Ligaspiel bei Hertha BSC am Samstag (20.30 Uhr/Sky) werde er erst nach der Einheit am späten Nachmittag entschieden, sagte er und flunkerte bei dieser Aussage wohl ein wenig. Nun darf also gerätselt werden, ob Favre ihn tatsächlich einsetzen wird.

Sportdirektor Michael Zorc lag vorher etwas ganz anderes auf dem Herzen: "Das, was medial um den Jungen abgeht, geht mir ein Stück zu weit. Das gefällt mir nicht. Da ist mir zu viel Druck", sagte er mahnend: "Da sollten alle den Fuß vom Gaspedal nehmen."

Es ist aber auch schwierig, weil diese Geschichte so außergewöhnlich gut ist: An einem Oktobertag 2014 erschien ein Neunjähriger im T-Shirt auf dem Nachwuchs-Trainingsgelände des am Brummerskamp. Hamburg, nein, war dem Jungen, der bislang nur den Rhythmus und Trubel von Kameruns Hauptstadt Jaunde kannte, noch fremd. An den Füßen trug er gewöhnliche Turnschuhe, im Herzen die Lust auf Fußball, in den Beinen eine unglaubliche Gabe für das Toreschießen.

Sechs Jahre später schwärmt selbst Bundestrainer Joachim Löw vom Top-Talent mit dem Tor-Gen. Moukoko, so heißt es, habe eine Weltkarriere vor sich. Beim BVB, dem Klub, zu dem er vor vier Jahren wechselte, hat er auf dem Weg dahin nun den nächsten großen Schritt vor Augen.

Im mit Jungstars wie Jude Bellingham, Jadon Sancho oder Erling Haaland gespickten Kader ist Moukoko der nächste Spieler mit Riesenpotenzial. "Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen", sagte Haaland, selbst einer der begehrtesten Torjäger Europas. Favre bremste: "Wir haben da vorne viele Spieler..."

Der Hype um das Wunderkind Moukoko ist gigantisch. Der junge Mann selbst versucht, ihm mit Lockerheit zu begegnen. "Ich lese, was die Medien schreiben, aber ich mache mir keinen Druck", sagte er im Interview mit dem Vereins-TV.

Die großen Erwartungen hat Moukoko selbst geschürt. Er dominierte mit 90 Toren in 56 Spielen bei den B- und 44 Treffern in 23 Partien bei den A-Junioren die Nachwuchs-Bundesligen. Moukoko ist zudem Kapitän seiner Nachwuchsmannschaft, tritt erstaunlich reif und zielstrebig auf.

Das ist auch den wichtigsten Persönlichkeiten im deutschen Fußball nicht verborgen geblieben. Moukoko, so sagte Bundestrainer Löw, "hat ein Talent, dem man nicht so oft begegnet". Eine baldige Nominierung für die U21-Nationalmannschaft steht im Raum. Auch international ist sein Name längst ein Begriff: Samuel Eto'o, einst Stürmer von Weltrang, sieht in Moukoko sogar den "nächsten großen Spieler nach Messi".

Die Fans folgen Moukoko ebenfalls. 751.000 Abonnenten hat der Teenager bei Instagram - eine Zahl, die selbst manch gestandenen Bundesligaprofi neidisch werden lässt. Der Traum vom Fußball-Ruhm, den er einst beim Kicken auf den Straßen Jaundes hatte, er hat sich erfüllt.

Nach den ersten Bundesligaminuten dürfte das Interesse an Youssoufa Moukoko nicht geringer werden.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zu Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund)