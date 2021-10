Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München übertragen

Im DFB-Pokal kommt es zum Kracher zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Wie läuft das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Interessantes Zweitrundenspiel im DFB-Pokal : Borussia Mönchengladbach hat heute Abend um 20.45 Uhr den FC Bayern Münche n zu Gast. Gespielt im Gladbacher Borussia Park!

In der Bundesliga sind die Gladbacher unter Neu-Trainer Adi Hütter bislang noch überhaupt nicht in Fahrt gekommen! Derzeit rangieren Lars Stindl, Yann Sommer und Co. nur auf Platz zwölf (11 Zähler). Zuletzt gab es gegen die Berliner Hertha eine bittere 0:1-Niederlage. Gegen die Bayern soll nun die Wende her!

Doch die sind derzeit in Top-Form. 4:0 gegen Benfica Lissabon und 4:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim - so lauteten die letzten beide Ergebnisse der Münchner. Und: Nachdem der FC Bayern letzte Saison mal nicht den DFB-Pokal gewinnen konnte , will man dies in dieser Saison sicher wieder schaffen.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM sehen - das klappt in jedem Fall! Wir liefern alle Infos zur Übertragung der ganzen Partie im DFB-Pokal.

Fußball heute live im TV: Die Übertragung von Gladbach vs. FC Bayern München

Wie wird das Spiel zwischen dem Rekordmeister der Bundesliga und dem Traditionsklub aus Gladbach heute live im TV übertragen? Diese Frage stellen sich sicherlich alle Fans, die sich heute nicht im Stadion befinden.

Die Rechtelage des DFB-Pokals ist auch in diesem Jahr etwas anders als zuvor: Die Spiele laufen bei insgesamt drei verschiedenen TV-Sendern, zwei Free-TV-Kanäle haben dabei die Rechte, ausgewählte Spiele im Fernsehen zu zeigen.

Der Kanal mit den meisten Spielen im Repertoire ist der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky . Dort laufen ALLE Spiele des DFB-Pokal-Wettbewerbs kostenpflichtig im Fernsehen, ausnahmslos. Sky zeigt sogar alle Spiele, die parallel stattfinden, in einer Konferenzschaltung.

Wie sieht es nun beim Match Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München aus? Hat Sky als einziger Kanal die Übertragungsrechte?

Fußball heute live im TV auf Sky: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Das hochklassige Fußballspiel zwischen Gladbach und dem Topfavoriten aus München gibt es am Mittwochabend definitiv bei Sky im TV zu sehen , soviel steht fest. Hier findet Ihr die wichtigsten Details zu den vollen 90 Minuten beim Pay-TV-Sender:

Um bei Sky jedoch live mit dabei sein zu können, müsst Ihr Kunde bei Sky sein und ein Abonnement besitzen. Wenn Ihr ein solches habt, dann habt Ihr ohne Zweifel alle Optionen offenstehen. Dann könnt Ihr Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München in voller Länge oder in der Konferenz sehen.

Fußball heute live im TV in der ARD: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Und dennoch gibt es einen zweite Sender, einen Free-TV-Kanal, der Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Fernsehen überträgt. Das Erste hat sich nämlich ebenfalls die Partie gesichert.

Logisch: Das Erste ist ein Free-TV-Sender und zeigt / überträgt das ganze Fußballspiel im TV - kostenlos. Hier die Details:

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Spielbeginn : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Tom Bartels

: Tom Bartels Experte : Bastian Schweinsteiger

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Diese LIVE-STREAMs übertragen das Fußballspiel

An diesem Mittwoch gibt es für die Partie Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München gleich vier Möglichkeiten, wie Ihr das gesamte Spiel im LIVE-STREAM anschauen könnt. Je nachdem, welche Abos Ihr besitzt, könnt Ihr frei entscheiden, wo Ihr das Pokalspiel anschauen wollt.

Fußball heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Wenn Ihr eine Übertragung im Fernsehen nicht wahrnehmen könnt, weil Ihr unterwegs seid, dann könnt Ihr Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München in jedem Fall auf Sky Ticket anschauen.

Fußball heute im LIVE-STREAM der ARD: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Da die Übertragungsrechte für das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München bei Sky und auch der ARD liegen, hat auch das Erste einen LIVE-STREAM im Angebot. Dieser ist kostenfrei, denn dort läuft das reguläre Free-TV-Programm 24/7 im Internet.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM der ARD.

Die weiteren Optionen, wie Ihr im LIVE-STREAM dabei sein könnt:

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München übertragen

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Der Vorbericht zum Kracher im DFB-Pokal

Borussia Mönchengladbach droht in der Bundesliga das graue Mittelmaß. Der Pokalkracher gegen den FC Bayern soll das Feuer am Niederrhein neu entfachen.

Berlin (SID) Ungewöhnlich ungehalten ließ der sonst so ruhige Adi Hütter seinem Unmut freien Lauf. "Ich bin sehr verärgert, dass wir es nicht geschafft haben, hier zu punkten", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 0:1 (0:1) bei Hertha BSC. Gerade erst hatte sein Team zurück in die Erfolgsspur gefunden, nun setzte es am Samstagabend im Berliner Olympiastadion einen neuerlichen Rückschlag.

Hütters Team hatte gut losgeht, doch im Laufe der ersten Halbzeit schnell den Faden verloren. Konnten die Fohlen das 1:1 eine Woche zuvor gegen den coronageschwächten VfB Stuttgart noch mit der mangelnden Chancenverwertung erklären, wirkte Hütter nach der vierten Auswärtspleite der Saison konsterniert.

"Wir haben es mit unserer Überlegenheit nicht geschafft, bessere Torchancen herauszuspielen", erklärte der "enttäuschte" Österreicher, der zuvor den dritten Sieg in den letzten vier Spielen und damit den Anschluss an die Europapokalplätze anvisiert hatte. Doch so zog die Hertha an der Borussia vorbei, Gladbach steckt nach neun Partien in der unteren Tabellenhälfte fest.

Auf den Ligafrust soll jetzt laut Hütter aber die große Pokallust folgen. In seiner knapp viermonatigen Amtszeit bei den Borussen braucht er dringend ein Erfolgserlebnis, um das Feuer am Niederrhein wieder zu entfachen und die aufkommende Kritik verstummen zu lassen. Vielleicht ja schon am Mittwochabend gegen den übermächtigen FC Bayern.

"Die Bayern sind unglaublich gut in Form", gestand Hütter, aber: "Ich weiß auch, dass meine Mannschaft eine Reaktion zeigen kann und zu Hause noch ungeschlagen ist." Mit den heimischen Fans im (fast) vollbesetzten Borussia-Park im Rücken und der Außenseiter-Rolle auf dem Papier ist es für Hütter "ein anderes Spiel in einem anderen Wettbewerb".

Als Motivationshilfe für seine Spieler dient dem früheren Frankfurt-Coach der Auftritt beim Eröffnungsspiel. Am ersten Spieltag rangen die Fohlen dem Rekordmeister ein verdientes 1:1 ab, danach folgte eine schwierige Phase mit vielen Verletzten und bitteren Pleiten, unter anderem einer 0:4-Klatsche im Rheinderby gegen Bayer Leverkusen.

Mit Blick auf das zeitweise üppig gefüllte Lazarett sieht Hütter auch hier Licht am Ende des Tunnels. Die Leistungsträger Markus Thuram und Stefan Lainer werden demnach "bald wieder mit dabei sein. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dann meine Mannschaft mal wieder komplett bei Schuss hätte".

Mit einem vollen Kader muss Hütter dann liefern, um die gesteckten Saisonziele noch zu erreichen. Eine Pokalüberraschung gegen den FC Bayern würde dabei sicher nicht schaden.