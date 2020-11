Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. RB Salzburg

In der Champions League spielt der FC Bayern München gegen RB Salzburg. Wo wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

In der kommt es zum Rückspiel zwischen dem und RB Salzburg in der Gruppenphase. Die Österreicher gastieren heute Abend um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Im Hinspiel setzte es für das Team von Jesse Marsch im heimischen Stadion trotz einer frühen Führung eine 2:6-Packung, weil Robert Lewandowski, Leroy Sane und Co. nach der Pause aus fast jeder Chance ein Tor machten. Es war der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel für den deutschen Rekordmeister in dieser CL-Saison.

Die Mannschaft von Hansi Flick musste am Wochenende gegen aber ein 1:1-Unentschieden hinnehmen. Wie könne die siegeshungrigen Münchner diesen kleinen Rückschlag heute Abend verkraften?

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. RB Salzburg ist heute eines der Spiele in der UEFA Champions League. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. RB Salzburg in der Champions League

Duell FC Bayern München vs. RB Salzburg Datum Mittwoch, 25. November 2020 | 21 Uhr (heute) Ort Allianz Arena, München

Fußball heute live im TV: FC Bayern München vs. RB Salzburg im Fernsehen sehen

Die Champions League machte auch während der Länderspielunterbrechung eine kurze Pause - ist nun aber zurück mit einem Knall: Das deutsch-österreichische Duell zwischen den Bayern und RB Salzburg steht auf dem Programm. Das Spiel verspricht Tore, Tore, Tore - acht an der Zahl haben wir im Hinspiel gesehen.

Viele Fans beider Teams fragen sich sicher: Kann ich FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im Fernsehen sehen? In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wo Fußball heute live im TV läuft.

Fußball heute live im TV bei Sky: FC Bayern München vs. RB Salzburg im Einzelspiel und in der Konferenz

Der Unterföhringer TV-Sender Sky ist einer der beiden Kanäle, der die Rechte an der Übertragung von Champions-League-Spielen hält. An jedem Gruppenspieltag (Dienstag und auch Mittwoch) zeigt der Kanal ein ganzes Spiel in voller Länge im Einzelspiel.

Heute, an diesem 25. November 2020, kommt Fußball heute live aus München, wenn das Duell FC Bayern vs. RB Salzburg auf dem Plan steht. Sky zeigt die vollen 90 Minuten heute exklusiv und live. Euch reichen aber die wichtigsten Spielausschnitte als Teil der Konferenzschaltung? Dann lest hier nach, welche Spiele noch so auf dem Programm stehen. Und: Sky hat Bayern München gegen Salzburg auch live in der Konferenz im Angebot.

Fußball heute live im TV bei Sky: FC Bayern München vs. RB Salzburg und die Übertragung

Beginn der Übertragung : 20.55 Uhr

: 20.55 Uhr Vorberichte : schon ab 19.30 Uhr

: schon ab 19.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator : Frank Buschmann

: Frank Buschmann Konferenz: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Fußball heute live im TV bei Sky zu sehen, klappt aber nur mit einem Abonnement. Habt Ihr diese nicht, könnt Ihr heute auch nicht im Fernsehen mit dabei sein, wenn in der Champions League der Ball rollt. Hier gibt es alle Infos rund um die Abos bei Sky.

Fußball heute im LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. RB Salzburg live im Netz sehen

Wenn Ihr Fußball heute nicht live im TV anschauen wollt, dann könnt Ihr bei FC Bayern München vs. RB Salzburg auch im LIVE-STREAM mit von der Partie sein. Die Frage, die sich damit natürlich stellt, ist, welcher Sender die vollen 90 Minuten heute live im Stream gesichert hat.

Wie Ihr aus dem oberen Abschnitt sicher rausgelesen habt, hält Sky heute die Rechte an der Begegnung FC Bayern München vs. RB Salzburg.

Fußball heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Kommt FC Bayern München vs. RB Salzburg dort live?

Der Ismaninger Streamingsender DAZN ist neben Sky zuständig für die Übertragung der UEFA Champions League in dieser Saison 2020/21. DAZN zeigt alle Spiele im LIVE-STREAM und strahlt nach Ende der Partien auch die Highlights der Spiele aus.

DAZN zeigt pro Gruppenspieltag sieben von acht Duellen - so auch heute an diesem Mittwoch. Doch die Begegnung FC Bayern München vs. RB Salzburg wird heute nicht live im Stream des Senders DAZN zu sehen sein. Für dieses Fußballspiel gilt, dass lediglich Sky das Duell live zeigt.

Bei DAZN seht Ihr indes das Re-Live des Champions-League-Spiels ab 0.00 Uhr. Wichtig: Ihr braucht auch hier ein Abonnement, könnt aber mit dem Gratismonat einsteigen.

Fußball heute im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket: FC Bayern München vs. RB Salzburg im Einzelspiel und der Konferenz

Dagegen sind die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. RB Salzburg und auch die Konferenzschaltung live im Internet zu sehen, wenn Ihr entweder Sky Go oder Sky Ticket aktiviert.

Sky Go ist der Streamingsender von Sky selbst. Ihr bekommt eine Kundennummer, wenn Ihr ein Abo bei Sky bezogen habt und könnt dann im weiteren Verlauf Fußball heute im LIVE-STREAM von Sky anschauen. Kundennummer und der PIN reichen, um sich anzumelden, dann könnt Ihr FC Bayern München vs. RB Salzburg im Einzelspiel und der Konferenz streamen.

Sky Ticket hat die selben Möglichkeiten im Angebot, wie das reguläre TV-Bild bei Sky oder aber auch Sky Go. Wenn Ihr beim Zusatzangebot von Sky ein langfristiges Abonnement umgehen wollt, dann könnt Ihr Euch hier anmelden.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. RB Salzburg und die Übertragung

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im... TV Sky (Einzelspiel & Konferenz) LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Highlights DAZN LIVE-TICKER Goal

