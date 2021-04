Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen übertragen

In der Bundesliga spielen der FC Bayern München und Bayer Leverkusen gegeneinander. Goal verrät, wo das Fußballspiel heute live übertragen wird.

Spitzenspiel in der Bundesliga in der Englischen Woche! Am Dienstagabend hat der FC Bayern München Bayer Leverkusen in der Allianz Arena zu Gast. Um 20.30 Uhr wird das Spiel heute angepfiffen.

Die Bayern haben am vergangenen Wochenende einen richtungsweisenden Schritt in Richtung neunter Meistertitel in Folge gemacht. Mit dem 3:2-Erfolg in Wolfsburg nutzte man den Patzer von Verfolger Leipzig (0:0 gegen Hoffenheim) aus und thront nun mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze.

Leverkusen hingegen durfte auch mal wieder jubeln: Im Derby gegen den 1. FC Köln schossen Leon Bailey und Moussa Diaby einen 3:0-Erfolg heraus. Mit 47 Zählern ist die Werkself aktuell Sechster und hat noch gute Chancen auf die Champions League.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen - Ihr wollt das Fußballspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann findet Ihr hier ein paar Infos zur Übertragung des Top-Spiels.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München - Bayer Leverkusen Datum Dienstag, 20. April 2021 | 20.30 Uhr (heute) Stadion Allianz Arena, München

Fußball heute live im TV sehen: So kommt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im Fernsehen

Das Spiel zwischen den Bayern und dem schwer einzuschätzenden Gast aus Leverkusen wird heute live im Fernsehen übertragen, das steht fest. Doch welcher Sender hält die Rechte an der Übertragung der Spiele unter der Woche?

Generell ist es so, dass Sky (Pay-TV-Sender) und DAZN (Streamingdienst) alle Spiele der Saison 2020/21 live im TV oder LIVE-STREAM zeigen / übertragen. Unter der Woche hat jedoch nur einer der beiden Sender das Recht, die Duelle zu zeigen.

Fußball heute live im TV auf Sky: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live sehen

Der FC Bayern München trifft auf Bayer Leverkusen und das Spiel wird heute live im TV von Sky gezeigt. Das Fußballspiel beginnt um 20.30 Uhr, aber bereits davor ist Sky am Start und überträgt beispielsweise ab 18.30 Uhr Köln gegen Leipzig.

Vorbericht ab: 20.15 Uhr, ab 17.30 Uhr zudem das Einzelspiel Köln vs. Leipzig

ab: 20.15 Uhr, ab 17.30 Uhr zudem das Einzelspiel Köln vs. Leipzig Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 3 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 3 (Einzelspiel) Kommentator: Wolff Fuss

Sky zeigt die Fußballspiele des Abends also auf zwei verschiedene Art und Weisen im TV, das Spiel der Bayern gegen Leverkusen und auch alle anderen Begegnungen des Abends gibt es im Einzelspiel - zudem existiert auch die Option, die Konferenz zu schauen.

Um jedoch bei Sky die Bundesliga live verfolgen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Dieses könnt Ihr auf der Homepage buchen, hier gelangt Ihr direkt dorthin.

Fußball heute im LIVE-STREAM anschauen: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen

Die Rechte für das Spiel des FC Bayern München gegen die Werkself liegen bei Sky, das bedeutet - Ihr ahnt es bereits - dass es keinen LIVE-STREAM von DAZN zum Spiel geben wird. DAZN zeigt erst wieder am Freitag die Bundesliga live. Heute bleiben Euch nur zwei Sky-Optionen, um Fußball live im Stream zu sehen.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go ist das hauseigene Streamingportal von Sky, zu welchem jeder Kunde Zugang hat und mit welchem jeder auch die Bundesliga im LIVE-STREAM anschauen kann. Ohne zusätzliche Kosten!

Im Rahmen der Englischen Woche wartet auf die #Werkself heute Abend eine der größten Herausforderungen des Kalenderjahres.



Wir haben den @FCBayern im Gegner-Check unter die Lupe genommen. 🔎👇



🔜 #FCBB04 | #Bayer04https://t.co/QsNEXCX1GG — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 20, 2021

Ihr habt einen Login für das Streamingtool bekommen und könnt dort alle Events (abhängig von eurem Paket) live anschauen. Die Kundennummer und eine persönliche Login-PIN helfen Euch dabei - schaut am besten mal in Euren Vertrag. Auf jeden Fall läuft Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Fußball heute im LIVE-STREAM mit dem Sky Ticket: So läuft Bayern gegen Leverkusen

Die Alternative ist das sogenannte Sky Ticket: Das Spiel FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen kann dort auch angesehen werden, denn das Ticket bietet unabhängig von einem Sky-Abo die Gelegenheit, Fußball anzuschauen.

Sollte ein langfristiges Abonnement für Euch keine Option sein, schafft das Sky Ticket Abhilfe (Monatsabo 29,99 Euro, im Jahresabo 19,99 Euro monatlich). Hier findet Ihr alle Informationen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Fakten zu FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen könnte gegen den FC Bayern München als erstes die Marke von 50 Bundesliga-Niederlagen gegen einen Gegner erreichen – die Münchner sind das einzige Team, gegen welches die Werkself über die Hälfte seiner BL-Spiele verlor (59 Prozent, 49 von 83).

Nach zuvor sechs Bundesliga-Heimsiegen in Folge gegen Bayer 04 Leverkusen kassierte der FC Bayern im November 2019 eine 1:2-Niederlage gegen die Werkself – es war die erste Niederlage von Hansi Flick als Cheftrainer des FC Bayern.

Seit einem 0:1 im Oktober 1989 traf der FC Bayern in jedem seiner 30 Bundesliga-Heimspiele gegen Bayer 04 Leverkusen – nur gegen den VfB Stuttgart (31 Spiele bis 1998) und den Hamburger SV (aktuell 39 Spiele) hatten die Münchner in ihrer BL-Historie zu Hause längere Trefferserien.

Der FC Bayern München baute durch den 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg seinen Vorsprung auf RB Leipzig wieder auf sieben Punkte aus – so einen großen Vorsprung verspielte zu solch einem späten Saisonzeitpunkt noch kein Bundesliga-Team seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Bayer 04 Leverkusen hat durch den 3:0-Erfolg gegen Köln nur noch sechs Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. In der Saison 2018/19 lag Leverkusen nach 29 Spieltagen sogar sieben Punkte hinter den CL-Rängen – damals wurde die Werkself am Ende noch Vierter und qualifizierte sich für die Königsklasse.

Der FC Bayern München hat mit 42 Partien die längste aktive Trefferserie der Bundesliga. Nur von April 2012 bis März 2014 trafen die Münchner in mehr Spielen in Folge (damals 65, Bundesligarekord).

Bayer 04 Leverkusen spielte zuletzt zweimal in Folge zu Null und könnte mit einer Weißen Weste gegen den FC Bayern München die längste Serie ohne Gegentor in der Bundesliga seit dem Frühjahr 2016 feiern (damals fünf, Vereinsrekord).

Der FC Bayern München ließ in 29 Bundesliga-Spielen 38 Gegentore zu, so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 1991/92 (damals 43), als der FCB zum bislang letzten Mal eine BL-Saison außerhalb der Top sechs beendete (damals Zehnter).

Hannes Wolf holte in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen mit Bayer 04 Leverkusen sieben Punkte (zwei Siege, ein Remis) – der letzte Leverkusen-Trainer, dem dies gelang, war Roger Schmidt 2014/15 (ebenfalls sieben Punkte).

Hansi Flick sammelte in 53 Bundesliga-Spielen als Trainer des FC Bayern im Schnitt 2,49 Punkte pro Partie – in der Bundesliga-Historie wird diese Ausbeute bei mindestens zwei Spielen nur von Pep Guardiola übertroffen (2,52 Punkte/Spiel in 102 Partien).

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zu Bayern vs. Leverkusen

Für Trainer Hannes Wolf vom Bundesligisten Bayer Leverkusen bedarf es am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim designierten Meister Bayern München "ein Topspiel in allen Bereichen" von seinem Team. "Wir müssen sehr gut verteidigen und Tempo auf den Platz bekommen", sagte der Coach am Montag auf der Pressekonferenz: "Aber durch den Derbysieg und mit den individuellen Fähigkeiten unserer Spieler gehen wir mit Rückenwind in die Partie."

Am Samstagabend hatte der Werksklub das Derby gegen Abstiegskandidat 1. FC Köln mit 3:0 gewonnen. Wolf weiter zur Ausgangsposition für Bayer: "Es sind nur noch fünf Spiele, und wir brauchen weiterhin Punkte." Ein Spiel gegen die Bayern gebe "einen extra Kick, da ist man bereit, über Grenzen zu gehen".

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick wollte am Montag auf die jüngste Rüge des Vorstands nicht groß eingehen. "Zu den Diskussionen um meine Aussagen und der Stellungnahme gibt es nichts mehr zu sagen. Ich wollte, dass die Mannschaft es von mir erfährt. Das war mir wichtig", sagte Flick zu seiner Entscheidung, seinen geplanten Abschied im Sommer entgegen der internen Absprache vorab am vergangenen Samstag öffentlich zu machen.

"Es war für mich eine spontane Sache. Danach war für mich der logische Schritt, es den Medien zu sagen, um nicht weiter rumzueiern", sagte Flick vor dem Bundesligaspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen weiter. Der 56-Jährige hatte nach dem 3:2-Erfolg in Wolfsburg angekündigt, dass er seinen bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig auflösen möchte. Der Vorstand des Rekordmeisters hatte ihm darauf am Sonntag eine Rüge erteilt.

"Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen", teilte das Gremium mit. Bei Mainz 05 spielt der FC Bayern am 24. April.

Flick schlug jetzt versöhnliche Töne an. "Ich bin dem Verein sehr dankbar, ich habe hier ein tolle, erfolgreiche Zeit. Erfolg hat man immer gemeinsam, nicht alleine. Das ist immer mein Credo", betonte er.

Der Vorstand, dem neben dem Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge unter anderem dessen designierter Nachfolger Oliver Kahn sowie Hasan Salihamidzic angehören, bestätigte, dass Flick seinen Abschiedswunsch bereits "im Verlauf der vergangenen Woche" geäußert habe. Als Nachfolger ist Julian Nagelsmann von RB Leipzig im Gespräch.

