Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Atletico Madrid vs. FC Bayern München

Der FC Bayern München muss in der Champions League zu Atletico Madrid. Wie wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Rekordmeister ist wieder in der gefragt: Am fünften Spieltag geht es zu . Anpfiff heute ist um 21 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid.

Der FC Bayern spielt eine beeindruckende Gruppenphase in der Champions League. Nach vier Spielen stehen vier Siege und 15 geschossene Tore auf dem Konto. Weiterkommen und Gruppensieg sind dem deutschen Meister schon sicher, trotzdem will die Mannschaft von Trainer Hansi Flick auch dieses Spiel gewinnen.

Allerdings muss der FCB-Coach auf immer mehr Spieler verzichten. Gegner Atletico Madrid ist den Bayern in freudiger Erinnerung, zumindest, was die jüngere Vergangenheit angeht: Im Hinspiel gab es vor wenigen Wochen einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen die Rojiblancos.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Atletico Madrid empfängt in der UEFA Champions League heute den FC Bayern München. Goal erklärt in diesem Artikel alles, was es zur Übertragung der Begegnung zu wissen gibt.

Fußball heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München ist in der Champions League bei Atletico Madrid zu Gast

Begegnung Atletico Madrid - FC Bayern München Wettbewerb Gruppe A | Champions League (Gruppenphase) Spieltag 5. Spieltag Datum Dienstag, 1. Dezember 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Wanda Metropolitano | Madrid | Schiedsrichter Clement Turpin |

Fußball heute live im TV: Atletico Madrid gegen FC Bayern München im Fernsehen sehen / verfolgen

Nach der Champions League ist vor der Champions League: Gerade einmal sechs Tage sind seit dem letzten Spiel der Bayern und Atleticos in der Königsklasse vergangen - schon steht der nächste Spieltag an. Aufgrund der coronabedingten Unterbrechung im Frühling und Sommer ist der Spielplan in dieser Saison noch voller als sonst - dafür dürfen sich Fans auf Fußball nahezu rund um die Uhr freuen.

Allerdings stellen sich hier alle Fans eine Frage, die nicht immer einfach zu beantworten ist: Wird heute Fußball LIVE im TV übertragen? Es passiert nicht selten, dass man sich den ganzen Tag, vielleicht sogar eine Woche lang auf ein Spiel freut, um dann erst zu bemerken, dass dieses gar nicht übertragen wird.

So wird heute LIVE Fußball im TV und LIVE-STREAM übertragen: Atletico Madrid vs. FC Bayern München bei Sky

Für heute können wir Euch aber Entwarnung geben: Das Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München wird im TV übertragen! Der Fernsehsender Sky hat sich die Rechte an der Champions-League-Begegnung gesichert und überträgt das Spiel auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD.

Sky strahlt die Begegnung heute in voller Länge, LIVE und exklusiv aus. Allerdings gehört Sky zum Pay-TV, also zu den Sendern, die nicht kostenlos oder frei empfangbar sind, sondern für welche man bezahlen muss. Wie das abläuft und wie hoch die Preise sind, steht auf der Website von Sky.

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Fußball heute live im TV: Die Sky-Konferenz zeigt alle Champions-League-Partien

Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, das Spiel heute bei Sky zu verfolgen: Der Bezahlsender aus Unterföhring bietet nämlich auch die Konferenz an - wobei man hier nicht nur das Bayern-Spiel sieht. Insgesamt sechs Begegnungen finden zeitgleich statt, die alle in der Konferenz übertragen werden.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.55 Uhr

: 20.55 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: Atlético Madrid - FC Bayern München (Kommentar: Frank Buschmann), - (Martin Groß), - (Toni Tomic), - Amsterdam (Oliver Seidler), - Piräus (Holger Pfandt) und - (Jörg Dahlmann)

Fußball heute im LIVE-STREAM: FC Bayern München gegen Atletico Madrid live im Internet verfolgen

Nahezu jeder vernünftige und moderne Fernsehsender hat es mittlerweile geschafft, dass man das Programm nicht nur auf dem TV, sondern auch im Internet empfangen kann. So ist es auch bei Sky: Der Pay-TV-Sender aus Bayern bietet seine Übertragungen im LIVE-STREAM an.

Sky hat sich dafür zwei Methoden einfallen lassen, die beide das gleiche Programm zeigen können, allerdings unterschiedliche Abonnements enthalten: Sky Go und Sky Ticket.

Für aktive Sky-Kunden: Mit Sky Go ohne Zusatzkosten Atletico vs. Bayern streamen

Sky Go ist für Fans, die bereits Sky-Kunden sind. Wer also schon bei Sky ein Paket gebucht hat, der kann sich bei Sky Go mit seinen Anmeldedaten einloggen und schon stehen ihm die gleichen Angebote zur Verfügung, die auch auf dem Fernseher zur Verfügung stehen.

Um Sky Go zu benutzen, benötigt man die SkyGo-App. Keine Sorge, diese ist kostenlos und ganz einfach zu finden. Für Smartphones beispielsweise findet ihr sie im Play Store oder App Store.

Für Gelegenheitsstreamer: Sky Ticket bietet unverbindlichen Zugang zur Champions League

Anders ist das System beim Sky Ticket: Dieses ist für die Fans, die kein Sky-Paket gebucht haben und nicht bereit sind, langfristig Geld an den TV-Sender zu bezahlen. Mit dem Sky Ticket kann man stattdessen Spiele für einen bestimmten Betrag ansehen, ohne dass man ein Abonnement über mehrere Monate abschließen muss.

Alles weitere zum Sky Ticket ist hier zu finden. Auch für das Sky Ticket benötigt man eine App, die SkyTicket-App. Diese gibt es ebenfalls im App Store und Play Store.

Kleiner Tipp: Bei beiden Varianten ist es auch möglich, die Konferenz zu verfolgen. So könnt ihr auch das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand zeitgleich zum Bayern-Spiel verfolgen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Atletico Madrid gegen FC Bayern München - so wird die Champions League übertragen

