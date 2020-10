Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Atletico Madrid in der Champions League

Bayern München spielt gegen Atletico Madrid in der UEFA Champions League. Wir verraten, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Erster Spieltag für den Titelverteidiger der UEFA : Der empfängt heute um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel des FC Bayern München gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Fußball heute live in der Champions League

Duell FC Bayern München vs. Atletico Madrid Datum Mittwoch, 21. Oktober 2020 | 21.00 Uhr Ort Allianz Arena, München ( ) Zuschauer keine zugelassen

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: So läuft Fußball heute live im TV

Der FC Bayern München spielt gegen Atletico Madrid in der UEFA Champions League und die Frage aller Fragen lautet, ob die vollen 90 Minuten heute live im TV gezeigt werden. Goal verrät, ob und wenn ja, wo Fußball heute live im Fernsehen gezeigt / übertragen wird.

Allerdings müssen die Fans des deutschen Rekordmeisters auf die Übertragung im Free-TV verzichten. Das Free-TV zeigt Fußball heute nicht live, da die Rechte an der Übertragung fehlen. Das liegt daran, dass das Erste und das ZDF nicht zuständig sind. Stattdessen gibt es Fußball heute live im Pay-TV zu sehen.

Fußball heute live im TV: FC Bayern München vs. Atletico Madrid auf Sky sehen

Der Unterföhringer TV-Sender Sky hält die Rechte an der Übertragung des Spiels FC Bayern München vs. Atletico Madrid. Die vollen 90 Minuten werden live gezeigt. Das Spiel der Champions League ist heute dabei exklusiv in voller Länge beim Unterföhringer TV-Sender zu sehen.

Bayern gegen Atletico wird kostenlos übertragen, wenn Ihr Kunde seid. Ansonsten müsst Ihr zuerst ein Abonnement abschließen, um Fußball heute live sehen zu können. Dieses Abo kostet Euch eine gewisse Summe, die monatlich vom Konto abgebucht wird. Welche Pakete man abschließen kann, das erfahrt Ihr mit Hilfe der Übersicht auf der Sky-Homepage.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: So läuft Fußball heute im LIVE-STREAM

Atletico Madrid und der FC Bayern München duellierten sich bereits des Öfteren in der UEFA Champions League. Heute geht es am 1. Spieltag der Gruppenphase um die ersten drei Punkte. Doch laufen die vollen 90 Minuten Fußball heute im LIVE-STREAM?

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Sky Go ist die Streamingwelt von Sky, dem TV-Sender aus Unterföhring, in der die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM laufen. Fußball wird dort um 21 Uhr live ausgestrahlt, ebenso laufen alle Spiele dort in der Sky-Konferenz.

Bayern gegen Atletico heute im LIVE-STREAM sehen? Auf Sky wird die Champions League heute ebenfalls übertragen, nur eben im LIVE-STREAM. Heute beginnen die Vorberichte bereits gegen 19.30 Uhr, ehe das Spiel um 21 Uhr Fahrt aufnimmt.

Ohne Sky-Abo ist dies alles aber nicht möglich: Denn Ihr braucht ein gültiges Abonnement beim Streamingdienst, um die vollen 90 Minuten der UEFA Champions League zu sehen. Mit dem Abo erhaltet Ihr einen Login für die LIVE-STREAM-Welt von Sky Go.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen

Eine Alternative zu Sky Go gibt es aber auch - wieder ist Sky die Lösung. Das Sky Ticket zeigt / überträgt Fußball heute ebenfalls live im Stream. Der große Vorteil ist, dass Ihr dort kein langfristiges Abonnement braucht. Und: Hier könnt Ihr mit verschiedenen Abos entscheiden, wie lange Ihr dabeibleiben wollt.

Wenn Ihr also keine langfristige Vertragsbindung wollt, dann meldet Euch hier an und bucht das Sky Ticket, um Fußball heute anschauen zu können. Der FC Bayern München spielt gegen Atletico Madrid.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Fußball heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen?

Sky hält die Übertragungsrechte von FC Bayern München vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM - und das exklusiv. Für die Aufteilung der Spiele der Königsklasse bedeutet das, dass diese Begegnung heute die einzige ist und bleibt, welche bei Sky in voller Länge zu sehen ist.

Das wiederum bedeutet, dass bei DAZN heute Fußball bei Bayern gegen Atletico nicht live gezeigt / übertragen wird. Dafür sind ab circa 23 Uhr die besten Szenen von Bayern gegen Atletico Madrid auf DAZN zu sehen. Sichert Euch dafür jetzt einfach einen kostenlosen Gratismonat!

Der Streamingdienst zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM. Darunter Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1. Sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe live und in voller Länge. Klickt Euch mal durch das Programm der nächsten Wochen!

Lust auf die Highlights der Champions League bekommen? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Fußball heute live - die Faktenvorschau

Bayern München und Atlético Madrid treffen zum 7. Mal in Europa aufeinander, wobei der Deutsche Meister in Sachen Siege die Nase vorn hat (S3 U1 N2).

Das ist das 2. Mal, dass Bayern München und Atlético Madrid in der Gruppenphase der UEFA Champions League aufeinandertreffen. 2016/17 gewannen beide Teams ihr jeweiliges Heimspiel mit 1-0 (beide Mannschaften kamen in die nächste Runde).

Bayern München hat die letzten beiden Heimspiele gegen Atlético gewonnen – beide im Jahre 2016. Beim 1. Mal reichte den Bayern ein 2-1 im Rückspiel nicht, um das Halbfinale 2015/16 zu überstehen (gesamt 2-2, Bayern raus wegen der Auswärtstorregel).

Atlético Madrid hat 5 seiner letzten 6 Spiele in der Champions League gegen deutsche Teams verloren (S1); so gab es auch Niederlagen in den letzten 2 Spielen: 0-4 gegen im Oktober 2018 und 1-2 gegen im November 2019.

Bayern München ist die 1. Mannschaft in der Geschichte der Königsklasse, die auf dem Weg zum Titelgewinn alle Spiele gewinnen konnte (11 Siege). Damit sind sie auch die Mannschaft mit der längsten Siegesserie in diesem Wettbewerb.

Atlético Madrid hat nur 2 der letzten 10 Auswärtsspiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League gewonnen (U4 N4). In den letzten 5 Spielen gab es nur einen Sieg (U1 N3) – ein 2-0 gegen im Oktober 2019.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat in 9 Spielen hintereinander in der Gruppenphase der UEFA Champions League getroffen. Sollte er auch diesmal treffen, wäre er der erste Spieler, dem dies in 10 Spielen in Folge gelingt. Mit seinen momentan 9 Treffern hintereinander liegt er gleichauf mit Cristiano Ronaldo, dem dies zwischen 2012 und 2014 gelungen ist.

Atlético Madrids Luis Suárez hat bei seinen letzten 5 Start in der UEFA Champions League 5 Tore geschossen (alle für Barcelona), so viele wie in seinen vorherigen 31 Starteinsätzen in diesem Wettbewerb insgesamt.

Serge Gnabry war in der vergangenen Saison in der UEFA Champions League in 10 Spielen an 11 Toren beteiligt (9 Tore und 2 Assists). Nur Teamkollege Robert Lewandowski kommt auf mehr Torbeteiligungen (20 – 15 Tore, 5 Assists).

Unter den Torhütern, die in der UEFA Champions League auf mehr als 10 Einsätze kommen, kommt nur Edwin van der Sar prozentual auf eine höhere Anzahl von Spielen ohne Gegentor als Atlético Madrids Jan Oblak (51 % - 26/51).

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Fußball heute live - der Vorbericht

Mission Triple-Verteidigung: Champions-League-Sieger Bayern München will "in der Sonne bleiben" - und auch in der Königsklasse eine Erfolgsära begründen.

München (SID) Die Bilder der magischen Nacht von Lissabon sind noch frisch, und nicht nur Karl-Heinz Rummenigge träumt schon von einer Wiederholung am 29. Mai 2021 in Ankara. "Nachdem wir den Thron in Europa bestiegen haben", sagte der Vorstandschef von Bayern München, "möchten wir so lange wie möglich da oben in der Sonne bleiben." Am liebsten gleich mehrere Jahre, wie in den goldenen 70ern.

Nur 59 Tage nach dem Final-Triumph in der Champions League starten die Münchner Alles-Gewinner am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit dem Kracher gegen Atletico Madrid ihren nächsten Angriff auf den Henkelpott. Die Ambitionen sind unverändert hoch. "Wir haben uns vorgenommen, das Triple zu verteidigen. Das hat noch keiner geschafft", sagte Präsident Herbert Hainer.

Das mag arrogant und prahlerisch klingen, doch der deutsche Rekordmeister weiß um die Schwere der Aufgabe. "Man ist nun in ganz Europa die gejagte Mannschaft, die jeder unbedingt schlagen will", sagte Thomas Müller: "Sich dagegen immer wieder zur Wehr zu setzen, ist eine enorme Herausforderung."

Das haben die Bayern 2013 schon erfahren. Nach dem ersten Münchner Dreifach-Coup schienen die Voraussetzungen für eine Erfolgsserie ideal: Starcoach Pep Guardiola übernahm von Triple-Vater Jupp Heynckes, seine Champions wurden durch zwei hoffnungsvolle Jungstars namens Mario Götze und Thiago verstärkt. Doch Guardiola scheiterte drei Mal in Serie im Halbfinale und musste zähneknirschend zusehen, wie stattdessen mit vier Triumphen in fünf Jahren eine Ära prägte.

Bayern-Boss Rummenigge übt sich deshalb in Demut. "Es wichtig, dass man allen Gegnern mit Respekt gegenüber tritt", sagte er, und zwar schon in der Gruppenphase. Müller sieht die Bayern dort als Titelverteidiger gegen Atletico, Salzburg und Lok Moskau "sofort unter Zugzwang". Ein "Problem" des Triples sei ja, dass "die Erwartungshaltung enorm hoch bleibt".

Auch Trainer Hansi Flick weiß, dass "Erfolg nur gemietet" ist. Der 55-Jährige wird angesichts seiner Erfolgssträhne bereits als möglicher nächster Bundestrainer gehandelt - da sind Probleme schon in der Gruppenphase nicht eingeplant. "Die Bayern", sagte Atletico-Coach Diego Simeone voller Respekt, "sind ganz klar die Besten von allen. Wegen ihrer Power, ihrer Dominanz, ihrer Geschichte, ihrer Gegenwart."

Von Real scheint diesmal nicht wirklich etwas zu befürchten zu sein, die Königlichen haben ihren Umbruch wie der noch nicht abgeschlossen. Wesentlich gefährlicher ist wohl Jürgen Klopps , auch Paris St. Germain macht sich unter Thomas Tuchel nach der Finalniederlage gegen die Bayern wieder große Hoffnungen. Genau wie Guardiolas und mit Cristiano Ronaldo.

"Wir erwarten Spiele, die sicherlich nicht einfach werden", sagte Rummenigge und mahnte angesichts der Vielzahl der englischen Wochen "Konzentration" an beim Münchner Starensemble. Müller weiß: "Gerade unser Kopf, das Mentale ist jetzt gefordert." Weil in Corona-Zeiten die körperliche Belastung zudem höher ist als ohnehin schon, sieht er "eine verzwickte Lage".

Zumal hinter Mittelfeldchef Joshua Kimmich noch ein kleines Fragezeichen steht, weil dessen Freundin Lisa Meyer das zweite Kind erwartet. "Wir hoffen, dass er dabei ist. Aber wir müssen abwarten", sagte Flick am Dienstag.

Mit Atletico stellt sich den Bayern gleich ein Hochkaräter in den Weg. Im Achtelfinale der vergangenen Saison schaltete Simeones Team Titelverteidiger Liverpool aus, dann aber war gegen Außenseiter (1:2) Schluss.

Mit Topstürmer Luis Suarez (FC Barcelona) hat sich Atletico prominent verstärkt. Diego Costa, sein kongenialer Partner im wohl ekligsten Angriff Europas, fehlt in München wegen einer Oberschenkelverletzung. "Das stört uns schon", sagte Simeone, dem drei weitere Profis fehlen, doch er versprach: "Wir werden versuchen, ihnen weh zu tun."

Davon ist auch Lucas Hernandez überzeugt. "Sie werden uns vor einige Probleme stellen", prophezeite der Weltmeister vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Aber, betonte Champions-League-Torschützenkönig Robert Lewandowski: "Wir sind bereit!"

Die voraussichtlichen Aufstellungen: