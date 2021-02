Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld übertragen

Der Spieltag der Bundesliga wird durch FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld abgerundet. So wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt.

Bundesliga am Montagabend, das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Heute wird der 21. Spieltag um 20.30 Uhr vom FC Bayern München und Arminia Bielefeld in der Allianz Arena abgerundet.

Dabei ist es das Duell der Gegensätze - der deutsche Rekordmeister empfängt den Aufsteiger aus Bielefeld, für den es in dieser Saison um nichts anderes als den Klassenerhalt geht. Im Moment liegen die Arminen auf dem Relegationsplatz und haben 17 Punkte auf dem Konto.

Die Mannschaft von Hansi Flick ist indes schon wieder auf Titelkurs - 48 Punkte nach 20 Bundesligaspielen reichen auch aufgrund der schwächelnden Konkurrenz für eine sicher wirkende Tabellenführung. Und: Nach dem Aus im DFB-Pokal liegt der volle Fokus des FCB auf Meisterschaft und Champions League.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Wir verraten in diesem Artikel, wie Fußball heute live übertragen wird - denn das Montagsspiel ist immer etwas Besonderes. Und: Hier gibt es den kostenlosen LIVE-TICKER.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld: Die Bundesliga am Montag auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb Bundesliga, 21. Spieltag Datum 15. Februar 2021 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München (Deutschland)

Fußball heute live im TV sehen: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld

Montagabend und der FC Bayern München spielt, da stellt sich natürlich die Frage, wo denn die vollen 90 Minuten der Bundesligapartie gegen Arminia Bielefeld heute live im deutschen Fernsehen übertragen werden. Hier in diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Bundesligaspiels an diesem 15. Februar.

Fußball heute live im TV auf Sky? FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld

Die Rechte an der Bundesligasaison 2020/21 liegen bei gleich zwei Sendern: Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky und der Ismaninger Streamingdienstleister DAZN sorgen Woche für Woche dafür, dass alle Spiele entweder live im TV oder im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden. Doch wie sieht es an den Montagen der Spielzeit aus?

Heute Abend steht wieder ein Montagsspiel an, auch weil der FC Bayern München bei der Klub-WM in Katar war. In jedem Fall steht eines fest: Sky zeigt Fußball heute nicht live im TV - der Sender aus dem Norden Münchens hält keine Rechte an den Montagsspielen der Bundesliga und zeigt / überträgt deswegen die Partie FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld nicht live im Fernsehen.

Stattdessen liegen alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr (Einzelspiele und Konferenz) sowie die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr in den Händen von Sky. Für Euer Interesse an FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heißt das aber auch, dass ein anderer Kanal die vollen 90 Minuten heute live ausstrahlt.

Fußball heute im LIVE-STREAM verfolgen: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld

Die Bundesliga am Montagabend kommt also nicht live im deutschen Fernsehen, da Sky keine Rechte hält und andere deutsche Free-TV-Sender in Sachen Bundesliga-Übertragung sowieso keine Rolle spielen. Dafür gibt es eine Alternative im Internet, die Fußball heute im LIVE-STREAM anbietet, wenn der FC Bayern München Arminia Bielefeld empfängt.

Fußball heute im LIVE-STREAM auf DAZN: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live verfolgen

Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt / überträgt die Montagsspiele der Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM. Fußball aus der Münchner Allianz Arena und FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld kommt ab 20.30 Uhr also im Stream des Senders - hier verpasst Ihr dann keine Sekunde der Bundesligapartie.

Wenn Ihr Interesse an der Übertragung der vollen 90 Minuten heute habt, dann bekommt Ihr hier eine Übersicht über die DAZN-Übertragung:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

Anstoß: 20.30 Uhr

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

Wenn Ihr bereits Kunde bei DAZN seid, dann könnt Ihr die Partie in voller Länge im LIVE-STREAM sehen, ohne irgendetwas beachten zu müssen. Andernfalls könnt Ihr dennoch live auf DAZN dabei sein, wenn Fußball um 20.30 Uhr angepfiffen wird...

Fußball heute im kostenlosen LIVE-STREAM: DAZN zeigt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld

Denn DAZN hat für jeden potenziellen Kunden einen ganz besonderen Service im Angebot: Jeder Neukunde erhält nämlich einen Probemonat von 30 kostenlosen Tagen, in dem der LIVE-STREAM von FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld enthalten wäre. Beispielsweise sind in den nächsten 30 Tagen noch einige wichtige Sportevents enthalten, die im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen sind.

Biathlon-WM komplett im LIVE-STREAM auf DAZN

die Champions League live auf DAZN (u.a. Leipzig vs. Liverpool, Sevilla vs. BVB und Gladbach vs. Manchester City)

Freitagsspiele der Bundesliga live

die komplette Europa League live auf DAZN

Australian Open im LIVE-STREAM

Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen und sich dafür anzumelden, das ergibt also gleich mehrfach Sinn. Für nur 11,99 Euro im Monat oder mit einem Jahresabo (119,99 Euro) könnt Ihr DAZN weiternutzen - kündigen geht jederzeit, wann immer man nicht mehr zufrieden ist. Hier findet Ihr das stets aktuelle Programm von DAZN.

Falls Ihr keine Übertragung bei DAZN haben wollt, dann läuft das Fußballspiel heute auch live auf Amazon Prime Video. Hier gibt es alle Infos.

Fußball heute live verpasst? FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld in den Highlights oder im Re-Live

Wenn Ihr die Bundesligapartie zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld heute live im TV oder auch im LIVE-STREAM verpasst habt und auch der kostenlose LIVE-TICKER von Goal keine Option ist, dann bleibt nur noch eine Möglichkeit, um dennoch zu erfahren, was in der Allianz Arena so geschehen ist.

DAZN zeigt das Fußballspiel heute nämlich nicht nur live im Stream, sondern hat auch die Highlights und das Re-Live parat. Dafür braucht Ihr aber ebenfalls einen Account bei DAZN - der wie erwähnt mit einem Gratismonat gestartet werden kann.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute live ... ... im TV ... DAZN (via Smart-TV) | Nicht Sky ... im LIVE-STREAM ... DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld in der Faktenvorschau von Opta

Gegen kein anderes Team kassierte Arminia Bielefeld in seiner Bundesliga-Historie so viele Niederlagen (26) und Gegentore (75) wie gegen den FC Bayern.

Bielefeld gewann nur eines der 18 Pflichtspiele auswärts beim FC Bayern (zwei Remis, 15 Niederlagen): mit 4:0 im März 1979. Die letzten neun Bundesliga-Gastspiele wurden alle verloren – nur in Bremen hatte Bielefeld in seiner BL-Historie von 1971 bis 2000 eine längere Niederlagenserie (zehn Spiele).

Erst zum zweiten Mal in seiner Bundesliga-Historie tritt der FC Bayern an einem Montag zu seinem BL-Spiel an – im April 1993 gab es bei der Premiere ein 1:4 auswärts bei Werder Bremen. Für Bielefeld ist es das dritte Mal – im September 1997 spielten sie bereits ein Montagsspiel in München (0:1 bei 1860 München).

Arminia Bielefeld kassierte in seinen letzten zwei Bundesliga-Spielen acht Gegentore und somit doppelt so viele wie in den sieben Spielen zuvor. Vier dieser acht Gegentore kassierte Arminia in der ersten halben Stunde, gesamt 2020/21 schon 13 – Ligahöchstwert (mit Köln).

Arminia Bielefeld erzielte in 19 Bundesliga-Spielen dieser Saison erst 15 Tore, geteilter Liga-Tiefstwert mit Schalke 04 (20 Spiele). Bielefeld selbst hatte zuvor nur 1999/00 so wenige Tore (14 nach 19 Spielen). Ligaweit stiegen die letzten vier Teams mit einer so schwachen Offensiv-Ausbeute nach 19 Partien am Saisonende alle ab.

Der FC Bayern verlor nur eines der letzten 45 Bundesliga-Spiele gegen einen Aufsteiger (42 Siege, zwei Remis): mit 1:4 gegen den VfB Stuttgart im Mai 2018, als die Meisterschaft vor dem letzten Spieltag bereits feststand.

Der FC Bayern München ist seit 19 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (16 Siege, drei Remis), zuletzt blieb der FCB zwischen März 2016 und April 2018 so lange zu Hause ohne Niederlage (damals 38 Spiele).

Nachdem der FC Bayern München zuvor elf Bundesligaspiele ohne Weiße Weste blieb, ließ der FCB nur ein Tor in den letzten 4 BL-Spielen zu. Insgesamt sind es mit fünf Weißen Westen nach 20 Spielen aber so wenige wie zuletzt 2008/09 (damals drei).

Der FC Bayern München schoss bereits 58 Tore in den ersten 20 Bundesligaspielen dieser Saison, nur zwei Teams in der BL-Historie trafen in den ersten 20 Saisonspielen öfter: Hamburger SV 1981/82 und Werder Bremen 1984/85 (je 59).

Zum fünften Mal in seiner Karriere ist FC Bayerns Thomas Müller sowohl bei Toren als auch bei Torvorlagen innerhalb einer Bundesligasaison zweistellig (aktuell je zehn). Seit detaillierter Datenerfassung (2004/05) gelang dies keinem anderen Spieler so oft.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld im Direktvergleich

FC Bayern München 37 Spiele (lt. kicker) Arminia Bielefeld 28 Siege 5 4 Remis 4 5 Niederlagen 28 79 Tore 36

Fußball heute live - FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld und die Aufstellungen

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Sarr, Süle, Hernandez, Davies - Tolisso, Alaba - Sane, Coman - Lewandowski, Choupo-Moting

Aufstellung Arminia Bielefeld:

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Kunze - Doan, Vlap, Voglsammer - Klos