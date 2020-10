Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Düren im DFB-Pokal

Heute muss der FC Bayern im DFB-Pokal gegen den FC Düren ran. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Der trifft heute in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Düren. Anpfiff der Partie ist heute (Donnerstag, 15.10.2020) um 20.45 Uhr.

Eigentlich sollte das Match zwischen den Bayern und dem 1. FC Düren vor dem Start der stattfinden. Durch den Erfolg des FCB in der wurde der Terminkalender der Spieler des deutschen Rekordmeisters allerdings zu voll. Das Spiel wurde daher aus Gründen der Regeneration verlegt.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen darüber, wie Ihr das etwas ungleiche Duell im heute live im TV oder LIVE-STREAM anschauen könnt.

Fußball heute live im TV: So seht Ihr FC Bayern München vs. FC Düren

Ihr seid Fans des FC Bayern München, des DFB-Pokals oder wollt heute einfach nur Fußball schauen? Dann Aufgepasst! Das Duell läuft heute Abend live im Free-TV. Sport 1 und die ARD haben sich die Rechte an ausgewählten Spielen im DFB-Pokal gesichert. Doch welcher der beiden Sender überträgt das Erstrundenduell des FC Bayern München heute live?

Fußball heute live im Free-TV: Sport 1 zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Düren

Der Sportsender hat sich die Übertragungsrechte für vier Spiele, die jeweils live im Free-TV laufen, gesichert. Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale überträgt Sport 1 dann ausgewählte DFB-Pokalduelle live im TV - so auch FC Bayern München vs. FC Düren.

In der 1. Runde hat sich Sport 1 für das Duell des Rekordpokalsiegers entschieden. Wollt Ihr Bayern gegen Düren heute live im Free-TV verfolgen? Dann ist Sport 1 Eure einzige Möglichkeit.

FC Bayern München vs. FC Düren live im Free-TV bei Sport 1! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderatorin: Laura Papendieck

Laura Papendieck Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

Doch es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das Duell zwischen dem Bayern München und dem Fünftligisten heute live im TV zu verfolgen. Alle Infos hierzu erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen

Fußball heute live im Pay-TV: Sky überträgt FC Bayern München vs. FC Düren

Logisch, denn Sky zeigt alle 63 DFB-Pokalspiele live und in voller Länge - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Nur wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender besitzt, könnt Ihr den DFB-Pokal heute live im TV bei Sky sehen.

Ihr habt ein Sky-Abo? Dann aufgepasst: Sky überträgt FC Bayern München vs. Düren heute live im TV. Dabei habt Ihr die Wahl, ob Ihr das DFB-Pokalspiele live im Einzelspiel oder in der Konferenz erleben wollt.

FC Bayern München vs. FC Düren heute live im TV bei Sky! Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals live im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Start der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Mehr Infos zu den aktuellen Preisen, Angeboten und den verschiedenen Paketen erfahrt Ihr auf der Website von Sky.

Fußball heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung von FC Bayern München vs. FC Düren im Internet

Das Duell des FC Bayern München wird heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen. Wollt Ihr das Spiel lieber im Internet schauen? Kein Problem. Heute stehen Euch gleich drei verschiedene LIVE-STREAMS für den DFB-Pokal zur Verfügung - einer ist kostenlos, zwei sind kostenpflichtig.

Fußball heute live: Sport 1 zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Düren heute kostenlos im LIVE-STREAM auf www.sport1.de

Beginnen wir doch einfach mit dem kostenlosen LIVE-STREAM. Diesen findet Ihr auf www.sport1.de. Denn auch im Internet ist Sport 1 heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den DFB-Pokal kostenlos verfolgen wollt.

Sport 1 überträgt FC Bayern München - FC Düren heute kostenlos im LIVE-STREAM auf www.sport1.de. Für den LIVE-STREAM von Sport 1 benötigt Ihr kein Abonnement und auch keine Anmeldung.

Hier könnt Ihr Euch die kostenlose Sport1-App downloaden:

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Düren heute im LIVE-STREAM

Die erste der beiden kostenpflichtigen Varianten ist Sky Go. Dies ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Um Sky Go nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötigt. Nur wenn Ihr ein solches bereits abgeschlossen habt, könnt Ihr den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM bei Sky Go verfolgen.

Ihr habt ein Sky-Abo? Dann mal los: Sky Go zeigt Bayern München gegen Düren heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Auch hier könnt Ihr das DFB-Pokalspiel entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM bereit.

Hier gibt es die kostenlose Sky-Go-App:

Fußball heute im LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. FC Düren mit Sky Ticket sehen

Die dritte und damit letzte Möglichkeit, den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM zu erleben, ist Sky Ticket.

Auch hier seid Ihr genau an der richtigen Adresse: Sky Ticket zeigt das Spiel des FC Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Das Angebot des Bezahlsenders ermöglicht es Euch außerdem, ein langfristiges Sky-Abonnement zu umgehen und die Sky-Dienste über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen.

Ihr benötigt das Sportpaket, wenn Ihr Bayern gegen Düren heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen wollt. Das Sportpaket beinhaltet zudem u.a. den DFB-Pokal, die Bundesliga oder die Premier League.

Das Monatsabo kostet 29,99 Euro. Sky bietet seinen Streamingdienst in den verschiedensten Varianten an. Alle Informationen zu den Kosten und Möglichkeiten, Sky Ticket zu buchen, findet Ihr direkt auf der Sky-Homepage.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zum Duell: FC Bayern München vs. FC Düren - Bayern gegen Außenseiter Düren mit Notelf um fünf Debütanten

Das Pokalspiel gegen Fünftligist Düren stellt Bayern München vor personelle Probleme: Die meisten Nationalspieler fallen aus, dafür werden Torwart Alexander Nübel und alle vier Last-Minute-Transfers debütieren.

Hansi Flick hatte für die Reisegruppe aus Düren einen Insider-Tipp parat. "Das Museum ist sehr interessant", sagte der Erfolgscoach von Bayern München, "die Pokale sind immer was ganz Besonderes, die Champions League, der Henkelpott, wie er so schön heißt."

Tatsächlich plant der Fünftligist 1. FC Düren am Rande des ungleichen Erstrundenduells im DFB-Pokal am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) beim großen FC Ruhmreich auch einen Besuch der Münchner Erlebniswelt. Zumal dem krassen Außenseiter auf dem Platz das ein oder andere Highlight vorenthalten bleiben wird: Flick hat zwar jede Menge Pokale im Schrank - aber nur einen Rumpfkader zur Verfügung.

"Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen", sagte Flick am Mittwoch. Das heißt: Die DFB-Stars um Kapitän Manuel Neuer stehen ihm ebenso wenig zur Verfügung wie Toptorjäger Robert Lewandowski, Abwehrchef David Alaba oder seine Franzosen. Stattdessen plant Flick mit einem 1b-Team um Alexander Nübel im Tor und vier Last-Minute-Zugänge.

Costa, Choupo-Moting und Sarr kommen für den FC Bayern München zum Einsatz

Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Marc Roca und Bouna Sarr "werden zum Einsatz kommen. Das ist eine Chance, sich zu zeigen", meinte Flick, der "wirklich happy" mit den Neuen ist. Auf die Frage, wie der stets ehrgeizige Neuer das Debüt von Nübel so finde, entgegnete Flick: "Ich denke, Manu hat Verständnis, dass wir Alex Nübel spielen lassen."

Von den Nationalspielern ist einzig Niklas Süle "eine Option". Der Verteidiger war beim 3:3 der DFB-Auswahl gegen die nicht zum Einsatz gekommen. Flick hat das Spiel verfolgt - und hielt ein flammendes Plädoyer für seinen früheren Chef Joachim Löw. Die Kritik am Bundestrainer sei "sehr, sehr übertrieben" und komme teilweise von Experten, "die seit 25, 30 Jahren keinen Ball mehr an den Füßen hatten".

Flick dagegen hat vor der "Riesenaufgabe" der nächsten Wochen mit bis zu 18 Pflichtspielen in nicht einmal 70 Tagen bis Weihnachten nur zwei Tage pausiert, "das reicht mir vollkommen". Das Duell mit "David" Düren nehme er "sehr ernst", betonte der 55-Jährige: "Ob das Barcelona ist, Dortmund oder Bielefeld - wir haben auch da den nötigen Respekt." Mit 85 oder 90 Prozent werde es auch gegen einen Fünftligisten nicht reichen.

Zumal ihn die Kader-Problematik vor eine "große Herausforderung" stelle, wie Flick betonte. Die Mannschaft mit U23-Spielern aufzufüllen ist nur bis zu einem gewissen Grad erlaubt, Leroy Sane nach seiner Knieverletzung noch nicht bereit.

Flick setzt deshalb auf die Triple-Helden Thomas Müller, Jerome Boateng und Alphonso Davies sowie Javi Martinez, denen er zuletzt bewusst frei gab: "Ich erwarte, dass sie besonders die Akkus aufgeladen haben."

Das wird auch notwendig sein, keine 48 Stunden nach dem Pokalspiel muss der FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld ran. Immerhin sollten dann die Nationalspieler wieder ausreichend erholt sein. Flicks Kader, betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, sei für das Mammutprogramm "attraktiv und qualitativ gut besetzt".

Gegen Düren sollte es auch mit der Notelf reichen - obwohl sich der "Gast" nach dem Tausch des Heimrechts nicht als Tourist versteht. Vereinschef Wolfgang Spelthahn formulierte das ambitionierte Ziel, besser zu sein "als Schalke und Barcelona". Die bekamen zuletzt jeweils acht Stück. Allerdings von der Münchner Stammformation.

