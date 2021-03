Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Island - so wird die WM-Qualifikation übertragen

Die WM-Qualifikation geht heute für die deutsche Nationalmannschaft los, erster Gegner ist Island. Goal erläutert, wie das Spiel im TV gezeigt wird.

Pflichtspiel für die deutsche Nationalmannschaft: Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw trifft heute auf Island. Anpfiff in Duisburg ist um 20.45 Uhr.

Es ist das erste Pflichtspiel 2021, mit einem Sieg gegen Island soll früh der Grundstein für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 gelegt werden. Mit dabei sind unter anderem auch die Youngster Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Jamal Musiala vom FC Bayern München.

Insgesamt 26 Spieler sind für die Länderspiele nominiert worden. Nach dem Spiel gegen Island warten noch Spiele in Rumänien und gegen Mazedonien auf die deutsche Auswahl.

Wie kommt Deutschland in die WM-Qualifikation? Starten Serge Gnabry und Co. mit einem Sieg oder stolpert man über Island? Goal erklärt, wie Fußball heute LIVE übertragen wird.

Deutschland gegen Island: Das WM-Qualifikationsspiel findet heute in Duisburg statt

Begegnung Deutschland vs. Island Datum Donnerstag | 25.03.2021 (heute) Wettbewerb WM-Qualifikation | Gruppenphase | 1. Spieltag Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Schauinsland-Reisen-Arena | Duisburg

Fußball heute live: Deutschland vs. Island im TV - so wird die WM-Qualifikation gezeigt

Es ist wieder so weit: Die deutsche Nationalmannschaft spielt das erste Länderspiel seit Mitte November - mehr als vier Monate ist also die letzte Zusammenkunft der Nationalspieler her!

Gerne erinnern tun sich die Profis daran aber wohl eher weniger: Das 0:6 gegen Spanien dürfte allen Beteiligten heute noch in den Knochen stecken. Grund genug, heute motiviert gegen die Isländer aufzulaufen.

Deutschland gegen Island: Die WM-Übertragung ist heute im TV zu sehen!

Für alle Anhänger:innen, die sich das Spiel gerne anschauen wollen, gibt es gute Nachrichten: Das Spiel ist heute im TV zu sehen! RTL überträgt heute das Spiel in seinem Programm.

Der Sender mit Sitz in Köln darf bis zur WM 2022 alle Qualifikationsspiele ausstrahlen! Dabei hat RTL bereits Erfahrungen auf dem Gebiet: Schließlich war RTL in den letzten Jahren auch für die EM-Qualifikation zuständig.

Deutschland gegen Island im TV: So findet die RTL-Übertragung statt

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Sender: RTL

RTL Sendung: "Fußball-Qualifikationsspiele"

Deutschland vs. Island im Free-TV? So wird die WM-Qualifikation übertragen

RTL ist zwar ein Privatsender, trotzdem kann man das Programm ohne Mehrkosten verfolgen - er gehört also zu den kostenlosen Sendern im Free-TV! Das ist für viele Fans eine tolle Nachricht, da keine zusätzlichen Abonnements vonnöten sind.

Ihr wisst nicht, wie ihr RTL auf eurem Fernseher einrichtet? Schaut mal hier vorbei, dort ist alles aufgezählt. Auch in HD und UHD ist das Programm empfangbar, dazu gibt es hier mehr Informationen.

Fußball heute LIVE: So wird Deutschland vs. Island heute im LIVE-STREAM übertragen

RTL überträgt das Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft heute LIVE im TV - ihr könnt also Deutschland gegen Island auf dem Fernseher verfolgen. Aber wie verhält es sich für Fans, die keinen Fernseher zuhause haben?

RTL zeigt Deutschland vs. Island auch im LIVE-STREAM: Das ist TVNOW

Auch diese können das Spiel heute verfolgen, der Trick nennt sich "LIVE-STREAM". Mit einer stabilen Internetverbindung könnt ihr euch das RTL-Programm via TVNOW anschauen, unter tvnow.de findet ihr alle Übertragungen.

TVNOW ist die digitale Mediathek aller Sender der RTL-Group, ihr findet hier also auch die Inhalte von Vox, ntv und RTL-Sendern wie RTLNitro, SuperRTL oder RTL2.

Nationalspieler aus der Premier League dürfen einreisen!



ℹ️ Das Gesundheitsamt Duisburg teilte mit, dass im Einklang mit der aktuell gültigen Corona-Einreiseverordnung Nordrhein-Westfalen die Zustimmung für die Einreise erteilt werden kann.

➡️ https://t.co/OZBl7Ibt6B — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 18, 2021

RTL und Deutschland gegen Island im LIVE-STREAM: So viel kostet TVNOW-Premium

Einen Nachteil hat TVNOW allerdings: Ihr benötigt einen kostenpflichtigen Zugang, um das Programm zu verfolgen. Dieser heißt TVNOW-Premium und bietet gleich zwei unterschiedliche Optionen.

"Premium" kostet 4,99 Euro pro Monat, während "Premium+" 7,99 Euro monatlich kostet. Um das Spiel zwischen Deutschland und Island im LIVE-STREAM zu verfolgen, reicht die normale Premium-Version aber aus.

Deutschland vs. Island mobil streamen: Das ist die TVNOW-App

TVNOW im Browser auf tvnow.de wirkt zwar ganz nett, aber ihr wollt das Programm auf einem anderen Gerät verfolgen? Zum Beispiel via Handy oder Tablet? Dann empfehlen wir die TVNOW-App!

Die Aufstellungen der WM-Qualifikation: So laufen Deutschland und Island heute auf

Wie werden Joachim Löw und Arnar Vidarsson heute ihre Spieler aufstellen? Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen - klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Fußball heute LIVE: Deutschland vs. Island im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: So wird die Qualifikation der Weltmeisterschaft übertragen