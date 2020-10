Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB vs. Zenit St. Petersburg

Der BVB (Borussia Dortmund) spielt in der UEFA Champions League gegen Zenit St. Petersburg. Wir verraten, wo Fußball heute live gezeigt wird.

Zeit für den 2. Spieltag der UEFA , Zeit für den BVB ( ) für Wiedergutmachung! Am Mittwochabend spielt man daheim gegen Zenit St. Petersburg. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Dabei hat Schwarz-Gelb bereits etwas Druck auf den Schultern, schließlich vergeigte man den Auftakt in der Königsklasse vor Wochenfrist in Rom mit 1:3. Zenit hingegen erging es ähnlich. Der russische Meister, der aus Topf 1 als Gruppenoberhaupt gezogen wurde, verlor vor heimischem Publikum mit 1:2 gegen den .

Damit treffen heute die beiden Verlierer des 1. Spieltags in CL-Gruppe F aufeinander. Wer kann den Befreiungsschlag schaffen und das Momentum auf seine Seite ziehen?

Der BVB (Borussia Dortmund) hat Zenit St. Petersburg zu Gast! Ihr wollt Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann erfahrt In diesem Artikel, wo das möglich ist.

Fußball heute live: BVB vs. Zenit St. Petersburg auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit Sankt Petersburg Wettbewerb Champions League, Gruppenphase (Group F) Datum 28. Oktober 2020, 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund (Germany) Schiedsrichter Björn Kuipers

Fußball heute live im TV sehen: So wird BVB vs. Zenit St. Petersburg übertragen

Die Champions League geht bereits in den 2. Spieltag der Gruppenphase und der BVB spielt erstmals daheim gegen Zenit St. Petersburg. Doch wo kommt Fußball heute live im TV? Goal erklärt Euch, wo die vollen 90 Minuten der CL-Partie heute live und in voller Länge gezeigt werden.

Fußball heute live im TV bei Sky sehen: BVB vs. Zenit St. Petersburg

Sky hält die Übertragungsrechte an genau einem Einzelspiel pro Spieltag der Gruppenphase. Dieses fällt zufälligerweise nach Dortmund, wo der BVB heute Abend gegen St. Petersburg um Punkte kämpft. Hier bekommt Ihr ein paar Infos rund um die Übertragung.

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung : 20:50 Uhr

: 20:50 Uhr Kommentator: Martin Groß

Der Unterföhringer TV-Sender Sky ist einer der beiden Kanäle, der die Rechte an der UEFA Champions League in der Saison 2020/21 hält. Bei Sky laufen die Spiele der Königsklasse entweder live im Einzelspiel oder als Teil der Sky-Konferenz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg wird heute gleich auf beide Möglichkeiten übertragen. Fußball kommt heute also entweder live im TV als Einzelspiel oder als Teil der Konferenzschaltung. Hier bekommt Ihr noch ein paar Details zur zweiteren Option.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung : 20:55 Uhr

: 20:55 Uhr Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Moderator : Sebastian Hellmann, Experten: Erik Meijer und Dieter Hamann

: Sebastian Hellmann, Experten: Erik Meijer und Dieter Hamann Begegnungen mit Kommentator: BVB (Borussia Dortmund) - Zenit Sankt Petersburg | Frank Buschmann, - | Kai Dittmann, - | Michael Born, - | Jörg Dahlmann, Club Brügge - | Holger Pfandt , Ferencvaros Budapest - | Klaus Veltman

Um bei Sky Fußball heute live anschauen zu können, braucht Ihr unbedingt ein Abonnement. Wenn Ihr so eines nicht habt, dann seht Ihr heute definitiv keine LIVE-Bilder aus Dortmund.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: BVB vs. Zenit St. Petersburg live verfolgen

Es besteht zudem die Möglichkeit, die vollen 90 Minuten von BVB vs. Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM zu schauen. Dabei kommen genau zwei Optionen in Frage, die wir Euch hier nun vorstellen.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket: BVB vs. Zenit St. Petersburg

Der BVB spielt gegen Zenit St. Petersburg und im LIVE-STREAM von Sky Ticket könnt Ihr unabhängig von einem langfristigen Sky-Abonnement die Champions League heute live anschauen.

Sky Ticket könnt Ihr jederzeit kaufen und für einen Monat oder auch ein Jahr buchen. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung von Fußball heute im LIVE-STREAM biem Ticket.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go: BVB vs. Zenit St. Petersburg

Wenn Ihr allerdings innerhalb eines regulären Abonnements bei Sky Fußball heute live anschauen wollt, dann ist es mit Sky Go im LIVE-STREAM möglich.

Mit Eurer Kundennummer und einer vierstelligen PIN könnt Ihr Euch bei Sky Go anmelden und dann BVB vs. Zenit St. Petersburg im LIVE-STREAM anschauen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM anschauen: Die Übertragung von BVB vs. Zenit St. Petersburg in der Übersicht

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg in der Champions League heute LIVE im ... LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket LIVE-STREAM (delayed) DAZN TV Sky Sport 2 HD / Sky Sport 1 HD (Konferenz) LIVE-TICKER Goal.com

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zu BVB vs. Zenit St. Petersburg

Borussia Dortmund steht unter Siegzwang. Der Champions-League-Fehlstart bei Lazio Rom lässt keinen weiteren Ausrutscher zu.

Dortmund (SID) Ausrutschen strengstens verboten - im Nervenspiel gegen Zenit St. Petersburg steht Borussia Dortmund nach seinem Champions-League-Fehlstart unter Siegzwang. "Zenit hat sehr gute Einzelspieler. Aber das interessiert mich nicht. Wir müssen gewinnen!", forderte Sportdirektor Michael Zorc energisch. Stürmerstar Erling Haaland geht voller Kampfeslust voran: "Es wird fantastisch, nach dieser bitteren Niederlage in Rom zurückzuschlagen."

Vor dem ersten Gruppen-Heimspiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sky) gegen den russischen Meister geistert ein Horrorszenario umher: Das Aus wäre finanziell besonders in Zeiten fehlender Zuschauereinnahmen ein schwerer Schlag. "Das Weiterkommen ist komplett unser Ziel und auch unsere Verantwortung", betonte Zorc. "Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben."

Die Gruppe F mit Lazio Rom, St. Petersburg und dem FC Brügge wurde allgemein als machbar bis leicht eingeschätzt, andere Vereine traf es deutlich schlimmer. Doch das 1:3 in Rom hat Zweifel geweckt. Zum zweiten Mal nach dem Ligaspiel beim (0:2) wurde der BVB in dieser jungen Saison körperlich und emotional abgekocht. "Es gibt viele Möglichkeiten zu punkten. Ich habe gar keine Angst, dass wir nicht weiterkommen", sagte Thomas Delaney dennoch.

Die chancenlosen Schalker waren beim 3:0 in ihrer Harmlosigkeit am Samstagabend kein Gradmesser. "Das war nicht brillant, aber gute Arbeit. Für dieses Spiel okay. Wir müssen aber noch eine Schippe drauflegen", forderte Zorc. Immerhin erstickte der Derbysieg eine drohende Diskussion über Trainer Lucien Favre, der sich erstaunlicherweise weiter nicht auf eine Nummer eins im Tor festlegt.

Wer im Multimillionenspiel Königsklasse bestehen will und ernsthafte Ambitionen anmeldet, muss Zenit schlagen. "Sie sind sehr gefährlich. Wir brauchen eine große Leistung und müssen sehr, sehr clever sein", warnte Favre zwar. Aber St. Petersburg hat zum Auftakt überraschend gegen Brügge verloren (1:2), ist seit zwölf Europacupspielen ohne Sieg und hat die Generalprobe gegen (1:2) in den Sand gesetzt.

Wenig spricht also gegen den ersten Sieg und weitere Wiedergutmachung - wären da nicht die Nerven und der Druck. "Wir müssen unbedingt Geld verdienen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Schließlich kostet den BVB mit seinem riesigen Stadion jedes Geisterspiel eine Millionensumme.

Zur Unzeit flammt in Dortmund zudem eine Diskussion über Marco Reus auf. Nach scharfer Kritik des Sky-Experten Dietmar Hamann, der lieber den Abwehr-Anführer Mats Hummels als Kapitän sähe, fühlte sich Watzke zu einer Reaktion gezwungen. "Marco ist ein guter Kapitän", sagte der Klub-Boss der Bild-Zeitung.

Dass der 31-Jährige "nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend", sagte Watzke: "Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben." Zuletzt allerdings war Reus dem Anspruch, die vielen Talente zu führen, nicht gerecht geworden. In Rom gingen die jungen Wilden des BVB mit unter, sie zahlten Lehrgeld.

Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung des BVB:

Dortmund : Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Haaland. - Trainer: Favre

: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Haaland. - Trainer: Favre Schiedsrichter : Björn Kuipers ( )

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zu BVB vs. Zenit St. Petersburg

Das bislang einzige Duell zwischen Borussia Dortmund und Zenit St Petersburg gab es 2013-14 im Achtelfinale der Champions League, die Deutschen setzten sich damals nach 2 Spielen mit insgesamt 5-4 durch.

Zenit St Petersburg hat sein bisher einziges Spiel in Dortmund gewonnen, beim 2-1-Sieg im März 2014 erzielten Hulk und Salomón Rondón die Tore.

Borussia Dortmund hat 2 seiner letzten 3 Spiele gegen Teams aus verloren (S1), zuvor war man in 5 Europapokalspielen gegen russische Teams ungeschlagen geblieben (S4 U1).

Zenit St Petersburg hat seit 6 Spielen im Europapokal nicht mehr gegen deutsche Mannschaften gewonnen (U1 N5), letzter Sieg war ein 2-1-Erfolg im März 2014 gegen Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund hat seine letzten 3 Heimspiele in der Champions League gewonnen und könnte erstmals seit gut 7 Jahren (zwischen September 2012 und Oktober 2013) wieder 4 Heimspiele in Folge gewinnen.

Seit 2 Siegen in Folge in der Champions League im Jahr 2015, wartet Zenit St Petersburg nun seit 5 Spielen auf einen weiteren Erfolg in der Königsklasse (U1 N4).

Nach dem 1-3 bei Lazio am 1. Spieltag droht Borussia Dortmund zum 2. Mal überhaupt ein Fehlstart in der Champions League mit 2 Niederlagen. Das bisher einzige Mal unterlief dem BVB dieses Missgeschick 2017-18.

Zenit steht vor seinem 50. Spiel in der Champions League (S17 U11 N21) und ist damit der 3. russische Klub nach Spartak und , der diesen Meilenstein erreicht.

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland könnte gegen die Russen sein 10. Spiel in der Champions League bestreiten – schon jetzt hat er mehr Tore erzielt als jeder andere Spieler in den ersten 10 Partien in diesem Wettbewerb. Der Norweger war bisher 11-mal erfolgreich und bringt es damit im Schnitt alle 59 Minuten auf ein Tor.

Borussia Dortmunds Jude Bellingham wurde beim Spiel in Rom zum jüngsten Engländer, der je in der Champions League in einer Startelf gestanden hat. Nur 2 Engländer absolvierten bisher 2 oder mehr Spiele in diesem Wettbewerb, bevor sie ihren 18. Geburtstag gefeiert haben – Josh McEachran 2010 mit Chelsea und Phil Foden 2017-18 mit Man City.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Witsel - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

Dortmund mit 2 Änderungen im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (3-0 gegen Schalke): Reus und Witsel spielen für Delaney und Brandt.

Im Vergleich zum 1-3 bei Lazio ist die BVB-Startelf auf 4 Positionen verändert: Bürki, Akanji, Dahoud und Reyna spielen für Hitz, Delaney, Bellingham und Piszczek.

Gio Reyna (17 Jahre, 11 Monate, 15 Tage) ist der zweitjüngste Spieler, der je in einer CL-Startelf des BVB stand, nach Jude Bellingham vor einer Woche.

Zenit St. Petersburg setzt auf folgende Aufstellung

Kerzhakov - Karavaev , Lovren , Rakytskyy , Douglas Santos - Barrios , Wendel , Kuzyaev , Erokhin , Driussi - Dzyuba