Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon übertragen

Zweiter Auftritt des BVB (Borussia Dortmund) in der neuen CL-Saison. Wir verraten, wie das Duell gegen Sporting live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Der BVB (Borussia Dortmund) tritt im zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase erstmals im heimischen Signal Iduna Park an. Heute Abend ist um 21 Uhr der portugiesische Vertreter Sporting CP zu Gast in Dortmund.

Am 1. Spieltag der neuen CL-Saison kam der BVB in Istanbul bei Besiktas zu einem 2:1-Erfolg, Sporting indes erwischte es ganz böse: Gegen Ajax Amsterdam - den vierten Teilnehmer der Gruppe - setzte es eine deftige 1:5-Klatsche. Nun wollen die Portugiesen natürlich Wiedergutmachung betreiben und in Dortmund punkten.

Der BVB musste am Wochenende eine bittere 0:1-Niederlage in Gladbach hinnehmen und verpatzte damit die Generalprobe vor der Königsklasse am heutigen Dienstag. Wie wird sich die Mannschaft von Marco Rose also präsentieren?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon ist eines von insgesamt acht Spielen des heutigen Tages. Wo aber kommt das ganze Spiel live im deutschen TV und LIVE-STREAM? Goal verrät alles rund um die Übertragung der Königsklasse.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon: Die Details zu Fußball in der Champions League

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon Datum Dienstag | 28. September 2021 Wettbewerb Champions League | Gruppenphase | 2. Spieltag Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund | Deutschland Schiedsrichter Srdjan Jovanovic | Serbien

Matchday 2! 🙌



Which game will be most entertaining? 🍿 #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 27, 2021

Fußball heute live im TV: Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon

Wo laufen in dieser Saison die Spiele der UEFA Champions League? Während vergangene Saison gleich zwei Sender die Übertragungsrechte hielten, hat sich zwar an der Anzahl der Rechteinhaber nichts geändert - dafür aber an der Konstellation.

Eines bleibt, wie es ist: Die Gruppenphase der Königsklasse wird nicht live im deutschen Free-TV zu sehen sein. Kein einziges Spiel der "Vorrunde" läuft auf Sport1, Eurosport, RTL oder wie sie alle heißen. Zudem hat auch Sky kein Mitspracherecht mehr darüber, wer welche Champions-League-Spiele zeigt / überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon: Die Übertragungsrechte in der Champions League

Mit dem Ismaninger Streamingsender DAZN und dem Anbieter Amazon Prime sind es in dieser Saison wieder zwei Kanäle, die sich die Übertragungsrechte aufteilen. Dabei hat aber DAZN den Großteil der Spiele im Programm, Amazon hingegen nur ein einziges Match pro Woche.

Amazon Prime zeigt jeden Dienstag das wichtigste Spiel der Champions League live und in voller Länge live im TV und LIVE-STREAM. Da der heutige Auftritt des BVB (Borussia Dortmund) gegen Sporting Lissabon das wichtigste Duell des Abends ist, wird dieses live im TV und LIVE-STREAM von Amazon Prime Video übertragen.

Hier findet Ihr die Übertragungsübersicht zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon:

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Kommentar : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Matthias Sammer, Mario Gomez

: Matthias Sammer, Mario Gomez Sende: Prime Video

Die Champions League ist also live auf DAZN und Amazon zu sehen. Allerdings ist die Konferenz auf DAZN nicht mit dem BVB-Spiel ausgestattet, denn alle Amazon-Duelle sind nicht live auf DAZN zu sehen.

🎙 Marco #Rose zum Gegner @Sporting_CP : „Sie sind portugiesischer Meister, gute Fußballer, haben eine klare Struktur. Trotzdem ist morgen Abend #UCL . Wenn die Hymne angeht, geht es für uns darum drei Punkte einzufahren.“ #BVBSCP #UCL — Borussia Dortmund (@BVB) September 27, 2021

Fußball heute im LIVE-STREAM: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon übertragen

Es gibt also am heutigen Abend einen LIVE-STREAM von Amazon Prime zum Match BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon. Die Übertragung beginnt bereits eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff des Fußballspiels. Was aber kostet es, das Spiel dort anzuschauen?

Fußball heute im LIVE-STREAM auf Amazon: BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon

Amazon Prime ist seit dieser Saison mit dabei bei den Übertragungsrechten für die UEFA Champions League. Das bedeutet, dass Ihr die Spiele live anschauen könnt, wenn Ihr ein Abonnement bei Amazon habt. Einfach im Prime-Video-Bereich einchecken und dann die vollen 90 Minuten BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon anschauen.

Wenn Ihr aber noch kein Kundenkonto habt, müsst Ihr Euch noch neu registrieren. 7,99 Euro pro Monat kostet Amazon Prime, wobei man auch ein Jahresabonnement eingehen kann. Dieses wiederum gibt es für 69 Euro, für Studenten gibt es noch ein paar Rabatte.

Zudem auch noch positive Nachrichten, wenn Ihr nicht gleich etwas bezahlen wollt: Es gibt einen kostenlosen Probemonat!

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon übertragen

Übertragung live im ... Wo? TV - LIVE-STREAM Einzelspiel: Prime Video LIVE-TICKER Goal.com Highlights DAZN | YouTube

BVB (Borussia Dortmund) jetzt gegen Sporting Lissabon: Die Aufstellungen in der Königsklasse

Aufstellung - Borussia Dortmund:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Dahoud - Hazard, Reus - Malen

Sporting - Aufstellung:

Adan - Matheus Reis, Luis Neto, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Tiago Tomas - Sarabia - Paulinho

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon: Das Vorab-Schema

Dortmund: 1 Kobel - 24 Meunier, 16 Akanji, 15 Hummels, 13 Guerreiro - 28 Witsel - 22 Bellingham, 10 Thorgan Hazard, 8 Dahoud - 11 Reus, 21 Malen . - Trainer: Rose

Lissabon: 1 Adan - 13 Luis Neto, 4 Coates, 3 Feddal - 24 Porro, 6 Palhinha, 8 Nunes, 2 Reis - 17 Sarabia, 21 Paulinho, 19 Tiago Tomas. - Trainer: Amorim

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Zuschauer: 25.000

BVB (Borussia Dortmund) jetzt gegen Sporting Lissabon: Der Vorbericht zur Königsklasse

Donyell Malen ist bei Borussia Dortmund noch nicht so recht angekommen. Dafür inszeniert er sein Leben abseits des Feldes perfekt.

Dortmund (SID) Zumindest der Fassade nach lebt Donyell Malen den Familientraum. Im perfekt produzierten Drohnen-Video seiner Partnerin Delisha vom letzten Yacht-Urlaub wird die Romantik mit dem gemeinsamen Sohn Felipe hervorragend in Szene gesetzt - samt gekonntem Schnitt auf ein Luxustäschchen von Christian Dior.

Bei Borussia Dortmund hat es der niederländische Fußball-Nationalspieler allerdings noch nicht über den Status des schicken Kader-Accessoires hinaus gebracht. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon am Dienstagabend warteten die Fans noch auf den ersten Scorerpunkt des potenziell hochkarätigen Zugangs: nach immerhin neun Einsätzen und fast 500 Spielminuten.

Dass er sich artistische Einlagen im Stile eines Miroslav Klose verkneift, konnte der 22-Jährige demnach noch nicht demonstrieren. Zu Beginn seiner Karriere feierte er seine Tore mit einem Rückwärtssalto, doch mit der Reife kam die Vernunft. "Ich konnte das, aber mir wurde schwindelig. Es ist auch nichts, was man auf einem Fußballplatz machen sollte", sagt Donyell Malen.

Rund 30 Millionen Euro hat der BVB für den Jadon-Sancho-Nachfolger an die PSV Eindhoven überwiesen, 55 Tore und 74 Vorlagen in 116 Partien waren die Empfehlung für einen Fünfjahresvertrag.

Für den schnellen und technisch starken Stürmer mit 15 Länderspielen ist es ein großer Karriereschritt. Malen hat auch schon Rückschläge verarbeitet: Beim FC Arsenal schaffte er den Sprung in die Profimannschaft nicht, nach seiner Rückkehr setzte ihn eine Knie-OP für rund acht Monate außer Gefecht.

Doch Malen hat diese Widerstände überwunden - vielleicht mit der Erfahrung einer problematischen Kindheit. Seine Mutter, eine Taxifahrerin, und sein Vater, ein Profifußballer in Surinam, trennten sich, als er zwei Jahre alt war. Wenn seine Mutter arbeiten musste, war Malen bei den Großeltern. Mit Blick aufs Wattenmeer begann er bei ihnen auf dem Hof mit dem Fußball.

Mit fünf trat er in den Klub VV Succes in Hippolytushoef ein, über HVV Hollandia führte ihn sein Weg in die berühmte Akademie von Ajax Amsterdam. Sein Vorbild Ronaldinho war immer dabei - in seinem Zimmer hingen die Poster des Brasilianers. In der U10 von Ajax war Dennis Bergkamp sein Trainer, bei Arsenal in der U23 war es später Thierry Henry.

Ein anderer früher Star, sein Landsmann Wesley Sneijder, hatte Malen sogar zugetraut, zur "Sensation der EM" im vergangenen Sommer aufzusteigen. Er wurde es nicht, gab zwar zwei Torvorlagen, scheiterte aber auch beim Achtelfinal-Aus gegen Tschechien alleine vor Torhüter Tomas Vaclik. Der Ruf, nicht gerade ein "Killer" zu sein, eilt ihm voraus.

"Von Neuzugang Donyell Malen darf man ein bisschen mehr warten. Ich bin bisher enttäuscht von ihm. In Gladbach kam er kaum an den Gegenspielern vorbei und hat keine Akzente nach vorne gesetzt", schrieb Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Vielleicht kann sich Malen einiges von Erling Haaland abschauen, der im Dortmunder Sturmzentrum nicht zu verdrängen sein wird. Malen wird also ab und an auf den Flügel ausweichen müssen, was ihm aber auch liegt.

Und privat, da scheint es ja glänzend zu laufen. Seine langjährige Freundin änderte ihren Instagram-Namen jüngst in Delisha Malen und postete eine festlich geschmückte Tafel. Wurde etwa geheiratet? Man wird es erfahren. Das ist sicher.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon: Die Opta-Vorschau zur Champions League

Borussia Dortmund und Sporting Lissabon treffen zum dritten Mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander, nachdem sie bereits in der Saison 2016/17 in dieselbe UEFA Champions League-Gruppe gelost wurden (zwei Siege für Dortmund).

Sporting Lissabon trifft zum 15. Mal, im Meisterpokal/der UEFA Champions League auf eine deutsche Mannschaft (1S 2U 11N). Der einzige Sieg in einem solchen Spiel gelang Sporting im November 2014 gegen den FC Schalke (4-2).

Borussia Dortmund hat eine 100-prozentige Siegquote bei Heimspielen gegen portugiesische Teams im Europapokal und gewann alle sechs bisherigen Spiele mit einem Gesamtscore von 17-2.

Borussia Dortmund remisierte in keinem der bisherigen 12 Europapokalspiele gegen portugiesische Mannschaften (8S 4N).

Borussia Dortmund ist in der Gruppenphase der UEFA Champions League seit neun Heimspielen ungeschlagen (6S 3U) – erstmals so lange. Dortmund blieb in sechs dieser neun Heimspiele ohne Gegentor.

Sporting Lissabon verlor am ersten Spieltag gegen Ajax Amsterdam (1-5). Die Portugiesen verloren noch die die ersten beiden Spiele einer Champions-League-Gruppenphase.

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland erzielte in den Heimspielen der UEFA Champions League im Schnitt alle 63 Minuten ein Tor. Seine sieben Tore im Signal Iduna Park sind die meisten eines Spielers in einem einzigen Stadion in diesem Wettbewerb, seit er in Dortmund spielt.

Paulinho traf bei seinem Debüt in der UEFA Champions League für Sporting Lissabon (gegen Ajax) und könnte der erste Spieler werden, der in seinen ersten beiden Spielen für Sporting in diesem Wettbewerb ein Tor erzielt, seit André Cruz und Sá Pinto die im September 2000 in denselben beiden Partien trafen.

Erling Haaland war seit Beginn der Vorsaison an 13 Sequenzen aus dem laufenden Spiel heraus beteiligt, die in einem Torerfolg endeten, so viele wie kein anderer Spieler in diesem Zeitraum in der UEFA Champions League. Kylian Mbappé und Phil Foden sind die einzigen beiden anderen Spieler, die in diesem Zeitraum an 10 oder mehr solcher Sequenzen beteiligt waren.

Bei Borussia Dortmunds Stürmer Donyell Malen waren am ersten Spieltag der UEFA Champions League 2021/22 gegen Besiktas alle seine sieben Dribblings erfolgreich – kein Spieler ging am ersten Spieltag in mehr Dribblings und hatte dabei eine 100%-Erfolgsquote (7/7).

Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon: Die Tabelle der Gruppe des BVB