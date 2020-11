Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge

In der UEFA Champions League spielen der BVB (Borussia Dortmund) und der FC Brügge gegeneinander. Goal verrät, wo Fußball heute live übertragen wird.

Richtungsweisendes Spiel für den BVB ( ) in der UEFA . Die Mannschaft von Lucien Favre spielt heute um 21 Uhr gegen den . Siegt der BVB, wäre dies ein entscheidender Schritt in Richtung K.o.-Runde.

Der BVB steht mit sechs Punkten an der Spitze von Tabelle F , der FC Brügge hat zwei Zähler weniger auf dem Konto und belegt den dritten Rang. Mit einem Sieg im Signal Iduna Park könnten die Belgier allerdings an den Schwarz-Gelben vorbeiziehen.

Das dürfte - vor allem in Betrachtung des Hinspiels, das der BVB mit 3:0 für sich entschied - allerdings schwierig werden. Die Mannschaft um Goalgetter Erling Haaland schoss am Wochenende Hertha BSC mit 5:2 ab . Die Favre-Truppe ist also in ganz guter Form.

Mehr Teams

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live in der Champions League ! Ihr wollt Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann erfahrt In diesem Artikel, wo das möglich ist.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge Wettbewerb Champions League, Gruppenphase (Gruppe F) Datum 24. November 2020, 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund ( ) Schiedsrichter Ivan Kruliak ( )

Fußball heute live im TV sehen: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge übertragen

Die Champions League ist nach den ersten drei Spieltagen nun zurück und läutet am heutigen Dienstag die zweite Hälfte der Gruppenphase ein. Dabei trifft der BVB (Borussia Dortmund) auf den FC Brügge und könnte bereits die Weichen auf das Achtelfinale stellen.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Fußball heute Abend live im TV sehen, geht in jedem Fall , wenn Ihr das Champions-League-Spiel anschauen wollt. Die Frage ist allerdings, ob Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen möchtet. Gewiss ist in jedem Fall eines: Königsklassen-Fußball läuft heute nicht live im Free-TV, da kein Sender die Rechte an der Übertragung hält.

DAZN und Sky zeigen / übertragen die Champions League in dieser Saison live im TV und LIVE-STREAM . Doch wo gibt es die vollen 90 Minuten von BVB gegen Brügge heute live im Fernsehen? Das erfahrt Ihr in diesem Abschnitt des Artikels.

Fußball heute live im TV bei Sky: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge als Einzelspiel sehen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge ist heute eines von acht Spielen der Gruppenphase . Fußball wird heute live im TV zu sehen sein, das steht fest. Denn die Gruppenphase der UEFA Champions League wird immer in den Spielen der Sky-Konferenz gezeigt. Zudem wird Fußball auch im Einzelspiel live bei Sky zu sehen sein. Sky zeigt pro Spieltag ein Duell live und in voller Länge im TV.

Die Frage lautet nun natürlich, ob Sky heute BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge als Einzelspiel überträgt. Hierzu müssen wir Euch leider enttäuschen, denn Sky hat heute nur die vollen 90 Minuten Fußball zwischen PSG (Paris Saint-Germain) und RB Leipzig im Angebot.

Fußball wird heute live aber dennoch aus Dortmund gesendet, denn Sky zeigt auch eine Konferenzschaltung aller Spiele im Fernsehen. Hier erhaltet Ihr ein paar Infos rund um die Übertragung beim deutschen Pay-TV-Kanal, die BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge in der Konferenz umfasst.

Fußball heute live im TV bei Sky: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge in der Konferenz

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anpfiff der Spiele : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung : 20:55 Uhr

: 20:55 Uhr Kommentator bei BVB gegen Brügge : Frank Buschmann

: Frank Buschmann Teaser : Der 4. CL-Spieltag mit den Partien - (Kommentar: Kai Dittmann), - Zenit St. Petersburg (Jonas Friedrich), - Ferencvaros Budapest (Hansi Küpper), - (Jörg Dahlmann) und - Istanbul (Toni Tomic).

: Der 4. CL-Spieltag mit den Partien - (Kommentar: Kai Dittmann), - Zenit St. Petersburg (Jonas Friedrich), - Ferencvaros Budapest (Hansi Küpper), - (Jörg Dahlmann) und - Istanbul (Toni Tomic). Moderation: Michael Leopold, Experten : Dietmar Hamann und Erik Meijer.

Um aber überhaupt Fußball heute live auf Sky schauen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky besitzen und das Champions-League-Paket gebucht haben. Denn ohne ein gültiges Abonnement beim Pay-TV-Kanal laufen die Inhalte nicht live im Fernsehen.

In der deutschen TV-Landschaft sind die Live-Bilder der Konferenz auf Sky die einzige Gelegenheit, wie Ihr bei BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge mit dabei sein könnt. Die ganze Partie heute Abend wird live übertragen - allerdings nur im LIVE-STREAM.

Bild: imago images / Revierfoto

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge live verfolgen

Das Hinspiel der Champions-League-Gruppenphase gewann der BVB in Brügge mit 3:0, natürlich hat der belgische Vertreter heute eine Revanche im Sinn. Wenn Ihr bei diesem Spiel live mit von der Partie sein wollt, dann könnt Ihr das mithilfe eines LIVE-STREAMs tun.

Im Fernsehen läuft lediglich die Konferenz von BVB (Borussia Dortmund) gegen Brügge, da die Live-Rechte für die vollen 90 Minuten nicht bei Sky liegen. Wer aber zeigt / überträgt Fußball heute im LIVE-STREAM?

Die Übertragungsrechte für die Königsklasse liegen in dieser Saison 2020/21 bei Sky und DAZN . Die beiden Anbieter teilen sich die Rechte an den Spielen. Heute Abend ist der Ismaninger Streamingdienst für die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge zuständig.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge wird heute Abend nicht in voller Länge im Fernsehen gezeigt, soviel steht fest. Dafür wird Fußball heute im LIVE-STREAM beim Streamingsender DAZN zu sehen sein, wenn Dortmund gegen den FC Brügge antritt.

Die Regelung der Gruppenphase im Fernsehen und im LIVE-STREAM sieht vor, dass pro Gruppenspieltag (je Dienstag, je Mittwoch) ein Spiel live bei Sky im Fernsehen kommt und alle anderen Übertragungen der vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen sind. Das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge fällt heute unter die DAZN -Begegnungen. Hier gibt es ein paar weitere Details zur Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN.

Anstoß : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Trailer : Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Der 4. Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League steht auf dem Programm und DAZN hat die vollen 90 Minuten von BVB gegen Brügge live parat. Das Spiel seht Ihr sogar kostenlos im LIVE-STREAM, denn Fußball könnt Ihr mit dem Gratismonat umsonst anschauen.

Jeder Neukunde bekommt einen Probemonat (30 Tage) geschenkt, in dem der Service von DAZN überprüft werden kann. Nach dieser Testphase kostet der Sender 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Kündigen könnt Ihr immer und jederzeit.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket und Sky Go: BVB vs. FC Brügge in der Konferenz

Ihr habt im oberen Abschnitt bereits erfahren, dass sich die Übertragungsrechte für die Champions League zwischen dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streaminganbieter DAZN aufteilen. Da Sky die Rechte an BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge nicht hält, laufen die ganzen 90 Minuten im LIVE-STREAM auf DAZN.

Reicht Euch wiederum die Übertragung in der Konferenz, dann könnt Ihr im LIVE-STREAM von den beiden Sky-Anbietern Sky Go und Sky Ticket mit dabei sein. Mit Sky Ticket besteht die Option, unabhängig von einem langfristigen Sky-Abonnement Fußball heute live zu sehen. Denn Das Sky Ticket zeigt BVB gegen Brügge heute ebenso live in der Konferenz, wie auch Sky Go (aber nur als Teil eines Abos).

Mit dem Streamingdienst von Sky, Sky Go , läuft die Konferenz der Champions League ebenfalls im LIVE-STREAM. Mit Eurer Kundennummer und einer vierstelligen PIN könnt Ihr Euch bei Sky Go anmelden und direkt loslegen.

Bild: imago images / Matthias Koch

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM anschauen: Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge heute live ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV), auf Sky (nur Konferenz) im LIVE-STREAM ... auf DAZN , Sky Go (Konferenz) und Sky Ticket (Konferenz) im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: In diesen Artikeln bekommt Ihr weitere Infos, wie Fußball heute live gezeigt wird:

Platz Klub Spiele Tore Punkte 1. BVB (Borussia Dortmund) 3 6:3 6 2. Lazio Rom 3 5:3 5 3. FC Brügge 3 3:5 4 4. Zenit St. Petersburg 3 2:5 1

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zu BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge

Erling Haaland hat nach seiner Vier-Tore-Show noch lange nicht genug. Durch weitere Treffer des Sturmjuwels gegen den FC Brügge würde Borussia Dortmund die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufstoßen. Youssoufa Moukoko kann dabei für den nächsten Rekord sorgen.

Dortmund (SID) Die eiskalte Tormaschine Erling Haaland ist heiß auf ihr nächstes "Opfer", Youssoufa Moukoko träumt von einem weiteren Rekord. Borussia Dortmund will mit seinem Sturmjuwel und vielleicht auch dem neuen Wunderkind die Tür zum Achtelfinale in der Champions League ganz weit aufstoßen. Nach seiner Vier-Tore-Show in Berlin ist Haaland vor dem Spiel gegen den FC Brügge am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) schon wieder in Angriffslaune. "Wir machen einfach weiter", sagte der Norweger. Worte, die für den belgischen Meister wie eine Drohung klingen.

Michael Zorc rief die Begegnung zu einem "Big-Point-Spiel" aus. Der BVB führt die Gruppe F mit sechs Punkten vor Lazio Rom (5) und Brügge (4) an. "Mit einem Sieg erhöhen wir die Chancen auf das Achtelfinale dramatisch", sagte der Sportdirektor.

Dabei setzt der deutsche Vizemeister auf weitere Tore von Haaland. Seine 14 Treffer in elf Königsklassen-Spielen sind ein Bestwert, seine 23 Tore bei 22 Ligaeinsätzen ebenso. "Er bringt alles mit, um ein ganz Großer zu werden", adelte Zorc den 20-Jährigen, der für das 200. BVB-Tor in der Champions League sorgen könnte.

Woke up today to a nice surprise 👀 and ending the day with four goals and a nice win! 😁 pic.twitter.com/Rb6eA6gkqq — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 21, 2020

Haaland nimmt diese Zahlen anscheinend unbeeindruckt zur Kenntnis und gibt die Komplimente lieber weiter. Moukoko bezeichnete er nach dessen Liga-Debüt mit 16 Jahren und einem Tag als "größtes Talent der Welt".

Gegen Brügge könnte Moukoko auch zum jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte werden. Der BVB hatte ihn über die B-Liste gemeldet, Moukoko wäre damit spielberechtigt. Allerdings ließ Trainer Lucien Favre einen Einsatz offen: "Wir haben vorne viele Möglichkeiten."

Hans-Joachim Watzke wurden der Trubel und die Lobeshymnen nach dem Sieg bei (5:2) ohnehin zu viel. "Wir müssen dranbleiben und dürfen uns nicht selbst auf die Schulter klopfen", mahnte der Geschäftsführer und hatte dabei schon die nächsten Heimspiele gegen den und Lazio Rom im Blick: "Diese drei Heimspiele müssen wir gewinnen. Dann sind wir auf Kurs."

Gegen Brügge wird Favre dafür wieder rotieren. "Kein Spieler kann in 30 Tagen zehn Spiele machen", sagte Favre. So könnten Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Jude Bellingham in die Startelf zurückkehren. Den lockeren 3:0-Erfolg im Hinspiel in Brügge will der Coach nicht überbewerten. "Sie waren sehr gefährlich. Wir müssen konzentriert bleiben", mahnte Favre.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge - die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

BVB : Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reyna, Hazard - Haaland. - Trainer: Favre

: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reyna, Hazard - Haaland. - Trainer: Favre Brügge : Mignolet - Clinton, Deli, Mechele - Diatta, Rits, Vormer, Vanaken, De Ketelaere - Dennis, Lang. - Trainer: Clement

: Mignolet - Clinton, Deli, Mechele - Diatta, Rits, Vormer, Vanaken, De Ketelaere - Dennis, Lang. - Trainer: Clement Schiedsrichter : Ivan Kruzliak (Slowakei)

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zu BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge